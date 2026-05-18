Hay una mayor conciencia entre las personas y cada vez hay mayor conciencia de la cobertura y eso genera un movimiento natural de los seguros Pedro Pacheco, director general de la AMIS

Para los seguros de pensiones, se estima que este año las primas nuevas sean de 11.1% ante la llegada de la edad de jubilación de las personas mientras que para los seguros de accidentes y enfermedades, también conocidos como seguros de gastos médicos, la expectativa es que crezcan 8.2%.

Para los seguros de auto se espera un crecimiento de 7.4%. Cabe señalar que en el último año tanto el seguro de gastos médicos como el de autos han tenido un aumento en el costo de sus primas debido a ajustes fiscales que hizo el gobierno a las aseguradoras y que se han trasladado a los consumidores.

Además, la inflación médica, que afecta no solo al mercado mexicano, sino a nivel internacional, también está impactando a la industria.

Para la AMIS, está relacionada con los desarrollos médicos, la innovación y la tecnología incorporada en la atención a pacientes, lo que ha generado una inflación médica privada superior a la inflación tradicional de un país. En México, se estima que esta inflación podría rondar entre el 12% y el 14% para este año.

La AMIS ha buscado acercarse a los distintos actores del ecosistema de salud, como hospitales privados, la Asociación Nacional de Hospitales y el consorcio mexicano, para buscar formas de contener los costos pero se siguen negociando estos precios.

Los seguros de vida tendrán un crecimiento de 6.4% y los seguros de daños, que son los que se contratan en inmuebles, empresas y nuevas construcciones crecerán 5%.

El representante de las aseguradoras también destacó que la colocación de créditos en el país ayudan al crecimiento de los seguros ya que préstamos como el hogar tienen ligadas protecciones para el consumidor. En 2025, la colocación de créditos se incrementó en un 7%, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Para Pacheco, el Plan México y el Plan de Infraestructura también serán claves para el crecimiento de la industria, ya que cuando se contrata financiamiento para estos grandes proyectos, también se contratan estos productos.

"El tema de las inversiones que se tienen planeadas y que se han indicado por parte del gobierno a estas inversiones públicas o privadas, van a seguir detonando un crecimiento en muchas zonas", destacó.