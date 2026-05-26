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Los autos hechos en México que arrasan en otros países: cuáles son los más vendidos y dónde

Las plantas automotrices de Sonora, Puebla y San Luis Potosí impulsaron algunas de las exportaciones de vehículos más importantes de México en 2025.
mar 26 mayo 2026 02:46 PM
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Las pickups y SUVs dominan las exportaciones automotrices mexicanas, con Estados Unidos como principal destino de venta. (z1b/Getty Images/iStockphoto)

Pickups, SUV y sedanes fabricados en México fueron exportados a concesionarias de Estados Unidos, Canadá, Alemania y América Latina. En total, el país exportó en 2025 poco más de 3,385,000 vehículos ligeros, según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi.

Pero ¿qué modelos encabezan ese flujo de exportación? ¿Qué países compran más autos hechos en México? Y, en el otro extremo, ¿cuáles apenas logran venderse fuera del país? Aquí, el ranking completo.

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Los 10 autos hechos en México que más se venden fuera del país

Las pickups y SUV dominaron las exportaciones automotrices mexicanas en 2025. La Toyota Tacoma encabezó la lista de los vehículos hechos en México más vendidos fuera del país, en un año donde las armadoras instaladas en territorio nacional reforzaron su apuesta por camionetas y utilitarios deportivos ante la fuerte demanda en Norteamérica.

La pickup mediana de Toyota, fabricada en Baja California, registró 278,794 unidades exportadas durante el año, apenas por encima de la Chevrolet Equinox, ensamblada en San Luis Potosí, que alcanzó 274,025 vehículos enviados al extranjero.

El tercer lugar fue para la Ford Maverick, producida en Hermosillo, Sonora, con 185,823 unidades exportadas. Más atrás aparecieron la Nissan Kicks, con 177,077 unidades, y la Ford Bronco Sport, también fabricada en Sonora, con 176,226 vehículos.

La composición del ranking refleja el peso creciente de las camionetas y SUV dentro de la industria automotriz mexicana. Cuatro de los cinco modelos más exportados pertenecen a esos segmentos, impulsados principalmente por la demanda de Estados Unidos.

Fuera del top cinco, el KIA K4 Sedán se colocó como el sedán ensamblado en México con mayor volumen de exportación, al registrar 167,616 unidades. El listado continuó con la RAM 2500, la Honda HR-V, el Audi Q5 y la Chevrolet Silverado 2500 Doble Cabina.

En el caso del Audi Q5, producido en Puebla, el modelo se consolidó como uno de los principales vehículos premium fabricados en México para mercados internacionales.

El top 10 queda así:

1. Toyota Tacoma — 278,794 unidades exportadas
2. Chevrolet Equinox — 274,025 unidades
3. Ford Maverick — 185,823 unidades
4. Nissan Kicks — 177,077 unidades
5. Ford Bronco Sport — 176,226 unidades
6. KIA K4 Sedán — 167,616 unidades
7. RAM 2500 — 164,879 unidades
8. Honda HR-V — 151,468 unidades
9. Audi Q5 — 140,687 unidades
10. Chevrolet Silverado 2500 Doble Cabina — 140,040 unidades

El país que más compra autos hechos en México

Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de autos hechos en México. Durante 2025 absorbió 2 millones 653,897 unidades, equivalentes al 78.4% de todas las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros.

Canadá ocupó el segundo lugar entre los destinos de exportación, con 376,251 unidades, seguido por Alemania, Colombia y Brasil. En conjunto, Estados Unidos y Canadá concentraron más de 89% de las exportaciones automotrices mexicanas.

Alemania apareció en la tercera posición principalmente por modelos premium como el Audi Q5, cuyas unidades regresan al mercado europeo desde la planta mexicana de Puebla.

El top 5 de destinos queda así:

1. Estados Unidos — 2,653,897 unidades
2. Canadá — 376,251 unidades
3. Alemania — 104,334 unidades
4. Colombia — 35,657 unidades
5. Brasil — 30,688 unidades

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Los cinco modelos que menos se venden fuera del país

En contraste, algunos modelos tuvieron una presencia prácticamente marginal en exportaciones. El Nissan March apenas reportó dos unidades enviadas fuera del país durante todo el año.

El Jeep Cherokee sumó 74 unidades exportadas, mientras que el Infiniti QX55, el Mazda 3 Hatchback y el Mazda 2 Sedán también figuraron entre los modelos con menor demanda internacional.

En algunos casos, el bajo volumen de exportación responde a la fuerte demanda que ciertos modelos mantienen dentro del mercado mexicano. Vehículos como el Nissan March y el Mazda 2 conservan una presencia relevante en segmentos de entrada y movilidad urbana, por lo que una parte importante de su producción se destina al consumo nacional.

Esto reduce la necesidad de colocarlos en mercados internacionales y explica, en parte, sus menores cifras de exportación frente a SUVs y pickups orientadas principalmente a Estados Unidos y Canadá.

- Nissan March — 2 unidades exportadas
- Jeep Cherokee — 74 unidades
- Infiniti QX55 — 1,451 unidades
- Mazda 3 Hatchback — 1,513 unidades
- Mazda 2 Sedán — 2,284 unidades

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Tags

Automóviles automóviles, movilidad Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

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