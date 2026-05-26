Los autos hechos en México que arrasan en otros países: cuáles son los más vendidos y dónde

Los 10 autos hechos en México que más se venden fuera del país

Las pickups y SUV dominaron las exportaciones automotrices mexicanas en 2025. La Toyota Tacoma encabezó la lista de los vehículos hechos en México más vendidos fuera del país, en un año donde las armadoras instaladas en territorio nacional reforzaron su apuesta por camionetas y utilitarios deportivos ante la fuerte demanda en Norteamérica.

La pickup mediana de Toyota, fabricada en Baja California, registró 278,794 unidades exportadas durante el año, apenas por encima de la Chevrolet Equinox, ensamblada en San Luis Potosí, que alcanzó 274,025 vehículos enviados al extranjero.

El tercer lugar fue para la Ford Maverick, producida en Hermosillo, Sonora, con 185,823 unidades exportadas. Más atrás aparecieron la Nissan Kicks, con 177,077 unidades, y la Ford Bronco Sport, también fabricada en Sonora, con 176,226 vehículos.

La composición del ranking refleja el peso creciente de las camionetas y SUV dentro de la industria automotriz mexicana. Cuatro de los cinco modelos más exportados pertenecen a esos segmentos, impulsados principalmente por la demanda de Estados Unidos.

Fuera del top cinco, el KIA K4 Sedán se colocó como el sedán ensamblado en México con mayor volumen de exportación, al registrar 167,616 unidades. El listado continuó con la RAM 2500, la Honda HR-V, el Audi Q5 y la Chevrolet Silverado 2500 Doble Cabina.

En el caso del Audi Q5, producido en Puebla, el modelo se consolidó como uno de los principales vehículos premium fabricados en México para mercados internacionales.

El top 10 queda así:

1. Toyota Tacoma — 278,794 unidades exportadas

2. Chevrolet Equinox — 274,025 unidades

3. Ford Maverick — 185,823 unidades

4. Nissan Kicks — 177,077 unidades

5. Ford Bronco Sport — 176,226 unidades

6. KIA K4 Sedán — 167,616 unidades

7. RAM 2500 — 164,879 unidades

8. Honda HR-V — 151,468 unidades

9. Audi Q5 — 140,687 unidades

10. Chevrolet Silverado 2500 Doble Cabina — 140,040 unidades

El país que más compra autos hechos en México

Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de autos hechos en México. Durante 2025 absorbió 2 millones 653,897 unidades, equivalentes al 78.4% de todas las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros.

Canadá ocupó el segundo lugar entre los destinos de exportación, con 376,251 unidades, seguido por Alemania, Colombia y Brasil. En conjunto, Estados Unidos y Canadá concentraron más de 89% de las exportaciones automotrices mexicanas.

Alemania apareció en la tercera posición principalmente por modelos premium como el Audi Q5, cuyas unidades regresan al mercado europeo desde la planta mexicana de Puebla.

El top 5 de destinos queda así:

1. Estados Unidos — 2,653,897 unidades

2. Canadá — 376,251 unidades

3. Alemania — 104,334 unidades

4. Colombia — 35,657 unidades

5. Brasil — 30,688 unidades