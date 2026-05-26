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Vips México y España no eran la misma empresa: la historia detrás de los Arango Arias

El restaurante abrió sus puertas en 1964 en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, y luego tuvo su expansión en España, donde cambió de manos. Sus fundadores también crearon Aurrerá.
mar 26 mayo 2026 03:03 PM
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El primer Vips fue establecido en 1964 como un restaurante tipo cafetería creado por el grupo Cifra en la zona del Toreo de la Ciudad de México. (jesús Almazán)

Con más de 60 años, Vips ha mantenido un fuerte modelo de negocio. Inició con un concepto que hoy es común, pero en su momento fue innovador: un restaurante con una tienda integrada, abierto las 24 horas. El proyecto no fue casualidad, sino que nació de una estrategia de los hermanos Arango Arias, quienes fundaron Bodega Aurrerá.

El menor de ellos, Plácido, viajó a España un año después para replicar el negocio y funcionó. Sin embargo, con el pasar de los años, ambos restaurantes solo compartían el nombre, ya que no eran de la misma empresa.

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Un restaurante con tienda 24 horas: el origen de Vips en México

Todo comenzó con Manuel, Jerónimo y Plácido Arango Arias , tres hermanos de ascendencia española quienes emprendieron en el mercado minorista en México. En 1958 crearon Aurrerá, un supermercado con un esquema de descuentos y productos accesibles, basado en un modelo de negocio que Jerónimo copió de Nueva York.

El proyecto fue un éxito y el negocio se expandió, incluso más allá de la venta de artículos. El paso siguiente era aún más innovador: abrir un restaurante de 24 horas donde se pudiera comer antes o después de realizar compras. Así surgió la idea de Vips.

El restaurante se materializó en 1964, en la zona del Toreo, en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, con el nombre en un logo naranja y blanco y un menú variado. El formato adquirió éxito y entre 1970 y 1979 se cortaron listones de nuevas sucursales: dos más en la Ciudad de México, y otra en Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, incluso antes de la apertura de más restaurantes en México, uno de los hermanos tenía un plan de expansión que iba más allá del continente.

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Vips emigra a España

Plácido Arango, el menor de los hermanos, decidió viajar a España para consolidar el modelo de negocio en las tierras viejas. En 1969, estableció el primer restaurante VIPS en Madrid, bajo una nueva empresa: Grupo Vips.

Además del restaurante, también llevó al supermercado Aurrerá, pero vendió todas las unidades españolas en 1975 a Galerías Preciados, quedándose únicamente con la división restaurantera.

Entonces, Vips México era operado por la compañía de Jerónimo Arango, Grupo Cifra, mismo que controlaba los supermercados Aurrerá, Superama y Suburbia y el restaurante El Portón. Mientras que en España, el liderazgo recayó en Plácido con Grupo Vips, quien además incursionó en nuevos servicios de comida italiana con Rugantino Casa Tua y Ginos años después.

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Grupo Vips no se quedó solamente con los restaurantes familiares, sino que dedicó varios años en expandirse en el negocio de la comida y cafetería. En 2001 estableció una alianza con Starbucks para atraer la marca en España y luego logró su expansión a Francia y Portugal.

Para 2017, contaba con varias marcas más como Foster’s Hollywood, The Wok, Domino’s Pizza y Burger King.

Vips México y España terminaron en las mismas manos: Alsea

El camino de los restaurantes volvió a encontrarse con la empresa de la familia Torrado Martínez, quién adquirió ambos grupos en momentos diferentes. Antes de que Alsea se hiciera de su control, hubo varios movimientos de mando de las empresas, especialmente en México.

Para empezar, en México, Grupo Cifra y Walmart se unieron en 1991 para compartir el negocio minorista, pero en 1997 Jerónimo Arango decidió dedicarse a otros proyectos. Entonces, la empresa estadounidense adquirió la totalidad de las acciones de Cifra, con ello, el control de Vips y las demás marcas de la división. Walmex se quedó con ello más de 15 años.

En septiembre de 2013, Alsea llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de VIPS , la división de restaurantes de Walmex que incluía 362 unidades de los cuales 263 eran de la marca Vips, 90 de El Portón, siete de Ragazzi y dos de La Finca.

El acuerdo incluía los derechos de propiedad de los cuatro restaurantes, los menú, el desarrollo de producto, la adquisición de 18 bienes inmuebles, las construcciones de 214 unidades y un comisariado para la estandarización de los productos.

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Alsea y CMR compiten un mismo mercado con la misma marca de restaurantes: Chili’s

Meses más tarde, en mayo de 2014, Alsea concretó la compra de la división por 8,200 millones de pesos, tras la autorización de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En el caso de VIPS España, la compra fue hasta 2018. Alsea compró el 100% del grupo por un monto aproximado de 575 millones de euros a cinco años , con el apoyo de Grupo Zena, uno de los accionistas minoritarios de Alsea Europa.

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Con el acuerdo, los accionistas de Grupo VIPS -la familia española Arango y ProA Capital- tomaron una participación del 8% de Food Service Project, la unidad que absorbió la compra.

La historia de Vips muestra cómo una idea innovadora de los hermanos Arango logró expandirse de México a España, aunque bajo empresas distintas. Décadas después, ambas operaciones terminaron en manos de Alsea, cerrando así un ciclo empresarial iniciado por los fundadores de Aurrerá.

Actualmente, Alsea mantiene el control de Vips tanto en México como en España, donde opera 234 y 171 unidades, respectivamente.

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VIPS ALSEA S.A. DE C.V.

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