Grupo Vips no se quedó solamente con los restaurantes familiares, sino que dedicó varios años en expandirse en el negocio de la comida y cafetería. En 2001 estableció una alianza con Starbucks para atraer la marca en España y luego logró su expansión a Francia y Portugal.
Para 2017, contaba con varias marcas más como Foster’s Hollywood, The Wok, Domino’s Pizza y Burger King.
Vips México y España terminaron en las mismas manos: Alsea
El camino de los restaurantes volvió a encontrarse con la empresa de la familia Torrado Martínez, quién adquirió ambos grupos en momentos diferentes. Antes de que Alsea se hiciera de su control, hubo varios movimientos de mando de las empresas, especialmente en México.
Para empezar, en México, Grupo Cifra y Walmart se unieron en 1991 para compartir el negocio minorista, pero en 1997 Jerónimo Arango decidió dedicarse a otros proyectos. Entonces, la empresa estadounidense adquirió la totalidad de las acciones de Cifra, con ello, el control de Vips y las demás marcas de la división. Walmex se quedó con ello más de 15 años.
En septiembre de 2013, Alsea llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de VIPS , la división de restaurantes de Walmex que incluía 362 unidades de los cuales 263 eran de la marca Vips, 90 de El Portón, siete de Ragazzi y dos de La Finca.
El acuerdo incluía los derechos de propiedad de los cuatro restaurantes, los menú, el desarrollo de producto, la adquisición de 18 bienes inmuebles, las construcciones de 214 unidades y un comisariado para la estandarización de los productos.
Meses más tarde, en mayo de 2014, Alsea concretó la compra de la división por 8,200 millones de pesos, tras la autorización de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En el caso de VIPS España, la compra fue hasta 2018. Alsea compró el 100% del grupo por un monto aproximado de 575 millones de euros a cinco años , con el apoyo de Grupo Zena, uno de los accionistas minoritarios de Alsea Europa.