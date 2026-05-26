Un restaurante con tienda 24 horas: el origen de Vips en México

Todo comenzó con Manuel, Jerónimo y Plácido Arango Arias , tres hermanos de ascendencia española quienes emprendieron en el mercado minorista en México. En 1958 crearon Aurrerá, un supermercado con un esquema de descuentos y productos accesibles, basado en un modelo de negocio que Jerónimo copió de Nueva York.

El proyecto fue un éxito y el negocio se expandió, incluso más allá de la venta de artículos. El paso siguiente era aún más innovador: abrir un restaurante de 24 horas donde se pudiera comer antes o después de realizar compras. Así surgió la idea de Vips.

El restaurante se materializó en 1964, en la zona del Toreo, en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, con el nombre en un logo naranja y blanco y un menú variado. El formato adquirió éxito y entre 1970 y 1979 se cortaron listones de nuevas sucursales: dos más en la Ciudad de México, y otra en Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, incluso antes de la apertura de más restaurantes en México, uno de los hermanos tenía un plan de expansión que iba más allá del continente.

Vips emigra a España

Plácido Arango, el menor de los hermanos, decidió viajar a España para consolidar el modelo de negocio en las tierras viejas. En 1969, estableció el primer restaurante VIPS en Madrid, bajo una nueva empresa: Grupo Vips.

Además del restaurante, también llevó al supermercado Aurrerá, pero vendió todas las unidades españolas en 1975 a Galerías Preciados, quedándose únicamente con la división restaurantera.

Entonces, Vips México era operado por la compañía de Jerónimo Arango, Grupo Cifra, mismo que controlaba los supermercados Aurrerá, Superama y Suburbia y el restaurante El Portón. Mientras que en España, el liderazgo recayó en Plácido con Grupo Vips, quien además incursionó en nuevos servicios de comida italiana con Rugantino Casa Tua y Ginos años después.