Esto significa que la imagen y la voz de cualquier ciudadano podrían ser utilizadas por empresas para entrenar sistemas de IA o para crear campañas publicitarias, avatares y otros contenidos con rasgos similares a los de una persona real, sin que los afectados puedan acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para denunciar un uso no autorizado.

Un derecho que desapareció de la ley

Eduardo De La Parra , experto y profesor en propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de la UNAM, reconoció que es positivo que la nueva política proteja a los artistas, pero calificó como "regresivo" el que se borrara el derecho a la protección de la imagen que ya tenían los mexicanos.

Con la nueva ley también se redujeron los límites sobre el uso de datos personales para la creación de avatares o spots publicitarios. De la Parra aseguró que incluso el consentimiento incluido en las “letras chiquitas” de avisos de privacidad y términos de uso perderá relevancia frente a las empresas.

“Antes se requería de las letras chiquitas pero ahora eso ya no será necesario. El consentimiento es irrelevante para Ley. Aunque las personas se opongan, el uso de los datos de la imagen y voz se puede hacer libremente”, advirtió el especialista.

Con la legislación anterior era posible proteger a las personas del uso indebido de su imagen. Un ejemplo es el ocurrido cuando Johnnie Walker difundió en 2011 una campaña publicitaria con imágenes de Diego Luna, su entonces pareja, Camila Sodi, y su hijo cuando era bebé, sin su consentimiento.

Tras años de litigio, el actor obtuvo un fallo a su favor por el uso indebido de su imagen y la de su hijo, primero ante el IMPI y posteriormente, en abril pasado, en la Suprema Corte.

“Pero ahora este tipo de resoluciones ya no podrán ser posibles con la nueva ley. Para modificar el artículo se requerirá una nueva reforma y eso toma tiempo”, dijo el especialista.