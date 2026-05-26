Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Carlos Slim descarta desarrollo de Lakach por considerarlo “irracional”

El proyecto Lakach suma un nuevo tropiezo tras la salida de Grupo Carso, luego de que Carlos Slim lo considerara técnicamente inviable para su explotación.
mar 26 mayo 2026 04:59 PM
Añadir Expansión en Google
Carlos Slim le dice no al proyecto Lakach que tenía con Pemex: "Es irracional buscar gas"
Carlos Slim durante la conferencia en la que explicó por qué Grupo Carso no participará en el desarrollo del campo Lakach, al considerar inviable su complejidad técnica. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Carlos Slim descartó que Grupo Carso participe en el desarrollo del campo Lakach, al calificar como “irracional” la complejidad técnica del proyecto de gas en aguas ultraprofundas del Golfo de México, en una decisión que vuelve a poner en pausa uno de los yacimientos de gas más relevantes para incrementar la producción nacional.

En conferencia de prensa, el empresario señaló que, tras realizar estudios de viabilidad, el proyecto no resulta viable por las condiciones de extracción y transporte del gas.

"Lo estuvimos viendo y resulta que es irracional, resulta que está creo que a 900 metros (de profundidad), luego está como 65 kilómetros de tierra (…) resulta irracional buscar gas a 65 kilómetros de tierra, y hay que transportarlo, con una red de manejo del gas a 900 metros”, afirmó.

Publicidad

Slim añadió que la empresa “no entró o casi no entró” al proyecto, pese a que ya existía trabajo previo por parte de Pemex. “Hicimos los estudios y tal, Pemex ya lo tenía avanzado, una inversión grande y el material (pero no se hizo)”, puntualizó.

La decisión implica el retiro de Grupo Carso de una iniciativa que había sido presentada como una posible alianza estratégica con Pemex para reactivar Lakach, un campo de gas natural no asociado ubicado en aguas profundas del Golfo de México.

Un proyecto marcado por intentos fallidos

Lakach es considerado uno de los proyectos de mayor complejidad técnica en exploración y producción dentro del portafolio de gas en México. Sus recursos han sido estimados en alrededor de 850,000 millones de pies cúbicos de gas en reservas 2P, aunque su desarrollo ha enfrentado múltiples intentos fallidos de ejecución.

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, Pemex ha invertido más de 1,000 millones de dólares en materiales y obras sin que el campo haya entrado en operación. La infraestructura en aguas profundas requerida para su explotación ha sido uno de los principales factores de retraso.

En 2022, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el desarrollo de Lakach fue planteado en asociación con la empresa New Fortress Energy, con una inversión superior a 1,500 millones de dólares y el objetivo de iniciar producción en 2024. Sin embargo, el acuerdo fue cancelado en noviembre de 2023.

Posteriormente, en 2024, Grupo Carso fue incorporado al esquema de desarrollo mediante un contrato de servicios de exploración y extracción para Pemex, con una inversión estimada en 1,200 millones de dólares y la expectativa de arrancar producción en un plazo de dos años y medio.

Esa expectativa, sin embargo, no se concretó. La propia empresa confirmó ahora que el proyecto no es viable técnica y financieramente, lo que deja nuevamente en incertidumbre el futuro de Lakach, uno de los yacimientos de gas con mayor potencial, pero también de mayor dificultad para su explotación en México.

Publicidad

Y descartar Slim hacer fracking en México

El empresario también fue cuestionado sobre si tendría interés de participar en el desarrollo de fracking en México, como parte de la estrategia que contempla el gobierno federal para incrementar la producción de gas natural y reducir su dependencia del gas natural de importación.

En respuesta, Slim aseguró que no está en sus planes ya que de momento se encuentran “saturados” de trabajo en otros proyectos.

“No, de fracking no porque ya estamos saturados. Estamos trabajando en este (campo) de Ixachi, estamos financiando a 21 meses cada pozo, entonces se está financiando de manera que se vaya pagando parte del mismo pozo, así que no, no estamos pensando de momento en más proyectos”, añadió en su intervención.

Destacó, además de Ixachi, que hay otros proyectos que desarrollan como lo son la compra de Petrobal, la participación en el megayacimiento petrolero Zama como socios, entre otros.

La dependencia de México en alrededor de un 70% de gas natural que proviene de territorio texano, ante la deficiencia productiva de Pemex para cubrir la demanda nacional, ha despertado en la actual administración un interés en desarrollar fractura hidráulica y poder explotar las reservas del país.

Ahora, el gobierno ha formado un grupo interdisciplinario de expertos que buscarán dar dos respuestas decisivas, ¿hacer o no fracking? ¿explotar los recursos propios o mantener la dependencia de importaciones? Dichas respuestas, una vez presentadas por las autoridades involucradas, determinarán la estrategia a seguir en la materia.

La simple discusión sobre el fracking, ya rompió el paradigma que estableció la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador quien prohibió –solo en el discurso– la realización de dicha técnica extractiva por sus efectos al medio ambiente.

Publicidad

Tags

Pemex GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. Carlos Slim Domit

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad