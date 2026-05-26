Impacto en el mercado móvil

Sobre la operación de Telcel, Slim explicó que el avance del registro es más claro en el segmento de pospago, donde los usuarios entregan datos oficiales desde la contratación del servicio. Sin embargo, reconoció incertidumbre en el prepago, que calificó como la vertical más compleja del proceso.

“El prepago no sé cómo esté, pero (las autoridades) deberían dar una reestudiadita para la conveniencia de la gente porque fue poco tiempo (del plazo del registro)”, advirtió.

La política de vinculación de líneas móviles, vigente desde el 9 de enero, ya ha comenzado a reflejar efectos en la base de usuarios. En el primer trimestre de 2025, Telcel sumó 91,000 usuarios de pospago, pero reportó la desconexión de 482,000 clientes de prepago.

Este último segmento es particularmente relevante en el país, ya que representa cerca de 80% del total de líneas móviles, lo que amplifica el impacto potencial de la regulación en el ecosistema de telecomunicaciones.

Telcel mantiene la base de recarga más grande del mercado con 68.2 millones de clientes, lo que la posiciona como el principal operador en el segmento de prepago.

En paralelo, datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indican que hasta el 19 de mayo se habían registrado 49.5 millones de líneas telefónicas, equivalente a un avance de 30.7% respecto al universo total de números móviles en operación.

La cifra implica que en apenas seis días se sumó un millón de líneas registradas adicionales frente a los 48 millones reportados el 13 de mayo. Bajo ese ritmo, el sistema estaría incorporando alrededor de 250,000 registros diarios.