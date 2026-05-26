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Internacional

Trump discutirá en Camp David qué sigue en Irán, que denuncia violaciones al alto al fuego

El presidente estadounidense convoca a su gabinete a una inusual reunión en la residencia presidencial de verano, ubicada en Marayland.
mar 26 mayo 2026 04:59 PM
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viaja en su caravana mientras parte después de una visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, el 26 de mayo de 2026. Donald Trump está programado para tener sus evaluaciones dentales y médicas anuales, dijo la Casa Blanca
Trump busca terminar con la guerra en Irán, que ha perturbado gravemente la economía mundial debido al bloqueo iraní del estratégico estrecho de Ormuz, (FOTO: KENT NISHIMURA/AFP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, convocó a su gabinete ministerial el miércoles para una inusual reunión en la residencia presidencial de Camp David, a unos 110 km de Washington, informó a la AFP un funcionario de la Casa Blanca.

La elección de este retiro aislado en las montañas de Maryland, al que Trump casi nunca va, refleja la naturaleza delicada de las discusiones. De acuerdo con el diario New York Post los temas principales de la reunión son Irán y la economía.

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Trump dijo el sábado que un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Medio Oriente estaba cerca, pero que las negociaciones siguen siendo complicadas, y advirtió que los ataques contra Irán podrían reanudarse.

El republicano busca una salida a esta guerra, que ha perturbado gravemente la economía mundial debido al bloqueo iraní del estratégico estrecho de Ormuz, por donde suele transitar una quinta parte de las exportaciones globales de petróleo crudo y del gas natural licuado.

Su reapertura es uno de los principales objetivos de las negociaciones en curso.

Por su parte, los negociadores iraníes exigen recuperar los activos congelados por las sanciones internacionales, de acuerdo con la agencia noticias iraní Tasnim

Camp David ha sido escenario en el pasado de importantes iniciativas diplomáticas encabezadas por Estados Unidos, incluidos los acuerdos de 1978 entre Israel y Egipto bajo la presidencia de Jimmy Carter y una fallida cumbre israelí-palestina en 2000 durante el mandato de Bill Clinton.

Un acuerdo de paz se tambalea

Mientras tanto, Irán acusó a Estados Unidos de haber violado el frágil alto al fuego este martes, después de que los bombardeos nocturnos de Washington contra instalaciones iraníes de lanzamiento de misiles y embarcaciones pusieran en peligro los esfuerzos para poner fin a la guerra.

"El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego (...) ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.

La Cancillería agregó que Irán "no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse", sin dar más detalles.

De acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque del martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.

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De acuerdo con la agencia marítima británica UKMTO, una "explosión externa" dañó un petrolero frente a las costas de Omán, pero tanto la tripulación como el buque están a salvo.

Medios estatales iraníes reportaron explosiones nocturnas en Bandar Abás, una ciudad costera del sur cercana al estrecho de Ormuz, y los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que sus fuerzas habían derribado un dron estadounidense que penetró en su espacio aéreo, y también que dispararon contra un avión de combate F-35.

Pese a los ataques, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante una visita oficial a India que el acuerdo aún es posible y evocó negociaciones "sobre el lenguaje específico en el documento, así que tomará unos días".

El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de estancamiento y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron de avances en las conversaciones.

Sin embargo, las esperanzas de paz se truncaron con el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano y el ataque estadounidense a Irán.

“EU ya no tiene un lugar seguro”, dice Jamenei

Por su parte, el líder supremo Mojtaba Jamenei dijo en una declaración difundida en la televisión estatal que Washington está perdiendo influencia y que se aleja "cada día más de su antiguo estatus" en el Golfo.

"Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones", estimó Jamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el cargo a principios de marzo en sucesión de su padre, asesinado el primer día de guerra.

Jamenei dice que los países del Golfo, atacados casi a diario por Irán en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense, "no servirán más de escudo para las bases norteamericanas”.

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El lunes, Trump condicionó un acuerdo con Irán a la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita, Qatar y Pakistán con Israel, como parte de los Acuerdos de Abraham.

Desde que estalló la guerra, las autoridades iraníes cortaron totalmente la conexión a internet, pero su acceso se restableció "parcialmente", según indicó este martes la organización especializada Netblocks.

Aún así, precisó que "no está claro" si se mantendrá la conexión, tras el corte de internet a nivel nacional "más prolongado" de los registros.

El vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, declaró que el gobierno dio los primeros pasos para restablecer el acceso a internet.

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Donald Trump Irán Estados Unidos

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