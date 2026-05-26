Trump dijo el sábado que un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Medio Oriente estaba cerca, pero que las negociaciones siguen siendo complicadas, y advirtió que los ataques contra Irán podrían reanudarse.

El republicano busca una salida a esta guerra, que ha perturbado gravemente la economía mundial debido al bloqueo iraní del estratégico estrecho de Ormuz, por donde suele transitar una quinta parte de las exportaciones globales de petróleo crudo y del gas natural licuado.

Su reapertura es uno de los principales objetivos de las negociaciones en curso.

Por su parte, los negociadores iraníes exigen recuperar los activos congelados por las sanciones internacionales, de acuerdo con la agencia noticias iraní Tasnim

Camp David ha sido escenario en el pasado de importantes iniciativas diplomáticas encabezadas por Estados Unidos, incluidos los acuerdos de 1978 entre Israel y Egipto bajo la presidencia de Jimmy Carter y una fallida cumbre israelí-palestina en 2000 durante el mandato de Bill Clinton.

Un acuerdo de paz se tambalea

Mientras tanto, Irán acusó a Estados Unidos de haber violado el frágil alto al fuego este martes, después de que los bombardeos nocturnos de Washington contra instalaciones iraníes de lanzamiento de misiles y embarcaciones pusieran en peligro los esfuerzos para poner fin a la guerra.

"El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego (...) ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.

La Cancillería agregó que Irán "no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse", sin dar más detalles.

De acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque del martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.