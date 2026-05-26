De acuerdo con la agencia marítima británica UKMTO, una "explosión externa" dañó un petrolero frente a las costas de Omán, pero tanto la tripulación como el buque están a salvo.
Medios estatales iraníes reportaron explosiones nocturnas en Bandar Abás, una ciudad costera del sur cercana al estrecho de Ormuz, y los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que sus fuerzas habían derribado un dron estadounidense que penetró en su espacio aéreo, y también que dispararon contra un avión de combate F-35.
Pese a los ataques, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante una visita oficial a India que el acuerdo aún es posible y evocó negociaciones "sobre el lenguaje específico en el documento, así que tomará unos días".
El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de estancamiento y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron de avances en las conversaciones.
Sin embargo, las esperanzas de paz se truncaron con el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano y el ataque estadounidense a Irán.
“EU ya no tiene un lugar seguro”, dice Jamenei
Por su parte, el líder supremo Mojtaba Jamenei dijo en una declaración difundida en la televisión estatal que Washington está perdiendo influencia y que se aleja "cada día más de su antiguo estatus" en el Golfo.
"Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones", estimó Jamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el cargo a principios de marzo en sucesión de su padre, asesinado el primer día de guerra.
Jamenei dice que los países del Golfo, atacados casi a diario por Irán en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense, "no servirán más de escudo para las bases norteamericanas”.