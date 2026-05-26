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Ferrari lanza Luce, su primer vehículo eléctrico

El fabricante italiano presentó el Luce, su primer vehículo totalmente eléctrico, en medio de una desaceleración global en la demanda de autos eléctricos y cuestionamientos sobre preservar la exclusividad de la marca.
mar 26 mayo 2026 10:47 AM
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El Luce es el Ferrari más pesado de la historia y el primero totalmente eléctrico de la marca italiana.
 (Ferrari/Facebook)

La automotriz italiana de lujo Ferrari presentó su primer vehículo totalmente eléctrico, el Luce, una apuesta con la que busca incorporarse de lleno a la transición energética de la industria automotriz, aunque en un contexto de desaceleración global en la demanda de autos eléctricos.

El nuevo modelo, cuyo nombre significa “luz”, alcanza una velocidad máxima superior a los 310 kilómetros por hora, ofrece una autonomía de más de 530 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos, de acuerdo con información difundida por la compañía.

El Luce incorpora una batería de 122 kWh y se convierte en el modelo más pesado en la historia de Ferrari, con 2.26 toneladas.

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Un Ferrari distinto

El lanzamiento también representa un cambio relevante en la estrategia de producto de Ferrari. El Luce es apenas el segundo modelo de cuatro puertas de la marca y el primero con capacidad para cinco pasajeros, en una firma históricamente asociada con deportivos biplaza.

“Estamos abriendo un nuevo capítulo que hace realidad nuestra visión, reforzando así la tradición de Ferrari de anticipar y dar forma al futuro”, afirmó John Elkann, presidente de Ferrari.

La presentación del vehículo ocurre mientras varios fabricantes de automóviles han comenzado a moderar sus planes de electrificación ante una demanda menor a la prevista.

Marcas de lujo y alto desempeño, como Porsche y Lamborghini , ya habían avanzado previamente en el segmento eléctrico o híbrido, mientras Ferrari había mantenido una estrategia más cautelosa.

La reacción del mercado

La propia compañía ajustó el año pasado sus expectativas sobre electrificación. Ferrari indicó entonces que esperaba que los modelos eléctricos representaran 20% de su oferta hacia 2030, una reducción frente al objetivo previo de 40%.

Pese a las dudas sobre la capacidad de Ferrari para trasladar su identidad de marca a un vehículo eléctrico, el mercado mantuvo una visión mayoritariamente favorable sobre la compañía.

Aunque las acciones llegaron a caer hasta 7.8% en la Bolsa de Milán tras el lanzamiento y acumulan una baja de 30.6% en los últimos 12 meses, 80% de las recomendaciones de analistas permanecen en compra y el restante 20% en mantener, sin registros de recomendaciones de venta.

El precio objetivo promedio de la acción se ubica en 372.75 euros por título, equivalente a unos 433 dólares, lo que implica un potencial de alza de 28.1%.

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Exclusividad frente a electrificación

El lanzamiento del Luce también dejó expuesta una tensión que inversionistas y analistas venían observando desde hace meses: cómo mantener el valor de reventa, la exclusividad y el atractivo emocional que históricamente han definido a Ferrari en un mercado donde varios fabricantes premium han comenzado a ralentizar sus apuestas eléctricas.

Con el Luce, Ferrari busca demostrar que el segmento eléctrico también puede formar parte de la industria del lujo automotriz sin renunciar al desempeño y a la identidad que han caracterizado a la marca italiana durante décadas.

Con información de AFP

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Ferrari

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