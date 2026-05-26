Ferrari lanza Luce, su primer vehículo eléctrico

Un Ferrari distinto

El lanzamiento también representa un cambio relevante en la estrategia de producto de Ferrari. El Luce es apenas el segundo modelo de cuatro puertas de la marca y el primero con capacidad para cinco pasajeros, en una firma históricamente asociada con deportivos biplaza.

“Estamos abriendo un nuevo capítulo que hace realidad nuestra visión, reforzando así la tradición de Ferrari de anticipar y dar forma al futuro”, afirmó John Elkann, presidente de Ferrari.

La presentación del vehículo ocurre mientras varios fabricantes de automóviles han comenzado a moderar sus planes de electrificación ante una demanda menor a la prevista.

Marcas de lujo y alto desempeño, como Porsche y Lamborghini , ya habían avanzado previamente en el segmento eléctrico o híbrido, mientras Ferrari había mantenido una estrategia más cautelosa.

La reacción del mercado

La propia compañía ajustó el año pasado sus expectativas sobre electrificación. Ferrari indicó entonces que esperaba que los modelos eléctricos representaran 20% de su oferta hacia 2030, una reducción frente al objetivo previo de 40%.

Pese a las dudas sobre la capacidad de Ferrari para trasladar su identidad de marca a un vehículo eléctrico, el mercado mantuvo una visión mayoritariamente favorable sobre la compañía.

Aunque las acciones llegaron a caer hasta 7.8% en la Bolsa de Milán tras el lanzamiento y acumulan una baja de 30.6% en los últimos 12 meses, 80% de las recomendaciones de analistas permanecen en compra y el restante 20% en mantener, sin registros de recomendaciones de venta.

El precio objetivo promedio de la acción se ubica en 372.75 euros por título, equivalente a unos 433 dólares, lo que implica un potencial de alza de 28.1%.