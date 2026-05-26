Una ola de calor excepcional en Europa Occidental deja por lo menos siete muertos

El lunes fue el día más cálido registrado en un mes de mayo tanto en Reino Unido como en Francia y la agencia meteorológica francesa (Météo-France) prevé que el martes sea aún más caluroso.

Las autoridades francesas informaron de al menos siete muertes relacionadas con la ola de calor, cinco de ellas por ahogamiento, ya que muchas personas fueron a las playas para refrescarse, pese a que en muchas zonas no hay socorristas hasta julio.

"Ha habido siete muertes directa o indirectamente relacionadas con el calor", declaró la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, al canal de televisión TF1 este martes.

Los científicos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano está amplificando los fenómenos extremos y que las olas de calor, las sequías e inundaciones son cada vez más intensos y frecuentes.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office) indicó que el lunes se registraron máximas de 34.8 °C en los jardines de Kew, al suroeste de Londres, dos grados por encima del récord anterior.

Noches tropicales

Philippe Bignens, un turista suizo de 56 años que visitaba Londres con su padre, dijo a la AFP que tuvieron que cambiar de planes y refugiarse en su hotel para evitar estar en la calle en las horas más calurosas del día.

"Si no te preocupa el calentamiento global, es que estás sordo, ciego o las dos cosas, ¿no? Está ahí, sí. Tenemos que preocuparnos y hacer algo al respecto", afirmó.

La Met Office pronosticó un descenso de las temperaturas más adelante en la semana.

Según uno de los meteorólogos de esta agencia, Greg Dewhurst, el aumento de las temperaturas extremas es "una buena indicación del cambio climático en acción" y es probable que se convierta en "la nueva normalidad".

En Irlanda, dos estaciones meteorológicas registraron una temperatura récord en mayo de 28,8 °C, según datos de la agencia meteorológica (Met Éireann).

En París, los aficionados al tenis sufrieron temperaturas de 33 °C en el torneo de Roland Garros, y los jugadores tuvieron que competir bajo un calor asfixiante.