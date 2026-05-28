Volkswagen prepara un Golf más accesible para recuperar su lugar como auto familiar

El regreso del modelo ocurre en un momento complejo para los hatchbacks compactos, una categoría que ha perdido terreno frente a las camionetas deportivas utilitarias, pero que mantiene una base de consumidores fieles y nostálgicos. En ese contexto, Volkswagen apuesta por recuperar parte del espacio perdido con uno de sus nombres más emblemáticos.

“Golf está muy metido en el pensamiento y en el cariño del mexicano desde que nació en México como Caribe”, dijo Carlos Henry, director de marca de Volkswagen en México.

Durante años, el Golf fue ensamblado en Puebla, donde se convirtió en uno de los vehículos más representativos de la manufactura automotriz mexicana. Sin embargo, en 2021 la producción migró completamente a Alemania, una decisión alineada con la reorganización global de plataformas y la transición tecnológica de la marca.

La apuesta europea, sin embargo, elevó costos. La estructura laboral alemana, mayores gastos de manufactura y la presión competitiva comenzaron a modificar la ecuación para un modelo históricamente asociado con movilidad familiar accesible.

A ello se sumó la irrupción de fabricantes chinos, que ganaron terreno rápidamente en segmentos familiares con vehículos más equipados y precios competitivos, obligando a las armadoras tradicionales a replantear estrategias industriales.

Ahora Volkswagen ha decidido que convertirá a Puebla en la única planta productora del Golf para todo el mundo.

“En los próximos meses, principios del próximo año estaremos produciendo el Golf en México, pero no nada más para la región de Norteamérica, sino para todo el mundo”, afirmó Henry.

El hatchback que México dejó ir y ahora recupera

La decisión coloca nuevamente a México como pieza central de la estrategia manufacturera global de la automotriz alemana, particularmente en un momento en el que las cadenas de suministro, la regionalización industrial y los costos logísticos pesan más en la toma de decisiones corporativas.

“Tenemos una ubicación geográfica privilegiada, tenemos una mano de obra calificada que produce con gran calidad y tenemos una gran infraestructura de cadena de suministro. Todo eso nos ayuda a poder ser un gran competidor y un gran productor de autos”, agregó.

La planta de Puebla ya produce Jetta, Taos y Tiguan. Con la incorporación del Golf, Volkswagen fortalece una operación que hoy representa entre 25 y 30% de las ventas de la marca dentro del mercado mexicano.

La estrategia también implica un cambio de posicionamiento. Durante los últimos años, la presencia del Golf en México quedó reducida prácticamente al GTI , una variante deportiva que ronda los 800,000 pesos, alejándose del rol que históricamente tuvo como vehículo familiar accesible.

“Va a ser una opción de movilidad para las familias”, explicó Henry.

El regreso del modelo busca cerrar esa distancia y recuperar consumidores que migraron hacia SUV, marcas chinas o incluso sedanes compactos, al tiempo que vuelve a colocar al hatchback como una alternativa de movilidad cotidiana y familiar.

Aunque Volkswagen todavía no revela qué configuraciones llegarán al mercado mexicano, la nueva generación del Golf ya muestra hacia dónde apunta su estrategia: una oferta amplia de tecnologías y niveles de electrificación. A nivel global, la gama contempla nueve motorizaciones distintas, incluyendo opciones híbridas suaves de 48 voltios (eTSI), híbridas enchufables (eHybrid y GTE), motores turboalimentados a gasolina (TSI) y diésel (TDI)