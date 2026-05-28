Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Volkswagen prepara un Golf más accesible para recuperar su lugar como auto familiar

El fabricante alemán busca devolver al Golf su esencia histórica: un hatchback familiar más accesible, producido en Puebla y pensado para competir más allá del nicho deportivo del GTI.
jue 28 mayo 2026 11:33 AM
Añadir Expansión en Google
volkswagen-golf-México
Producido nuevamente en México para todo el mundo, el Golf buscará recuperar su papel como vehículo familiar. (Cortesía )

La palabra Golf volvió a acelerar en México antes incluso de que el auto regrese a las calles. En buscadores, redes sociales y conversaciones entre entusiastas, el nombre del hatchback compacto volvió a ocupar espacio en un mercado que parecía haberlo relegado frente al auge de las SUV.

No es casualidad. Después de cinco años fuera de las líneas de producción mexicanas, Volkswagen traerá de vuelta la manufactura del Golf a la planta de Puebla, una decisión que no sólo devuelve al modelo a su país de origen industrial, sino que también refleja cambios más profundos en costos globales, competencia china y ajustes en la estrategia de electrificación de la industria automotriz.

Publicidad

El regreso del modelo ocurre en un momento complejo para los hatchbacks compactos, una categoría que ha perdido terreno frente a las camionetas deportivas utilitarias, pero que mantiene una base de consumidores fieles y nostálgicos. En ese contexto, Volkswagen apuesta por recuperar parte del espacio perdido con uno de sus nombres más emblemáticos.

“Golf está muy metido en el pensamiento y en el cariño del mexicano desde que nació en México como Caribe”, dijo Carlos Henry, director de marca de Volkswagen en México.

Durante años, el Golf fue ensamblado en Puebla, donde se convirtió en uno de los vehículos más representativos de la manufactura automotriz mexicana. Sin embargo, en 2021 la producción migró completamente a Alemania, una decisión alineada con la reorganización global de plataformas y la transición tecnológica de la marca.

La apuesta europea, sin embargo, elevó costos. La estructura laboral alemana, mayores gastos de manufactura y la presión competitiva comenzaron a modificar la ecuación para un modelo históricamente asociado con movilidad familiar accesible.

A ello se sumó la irrupción de fabricantes chinos, que ganaron terreno rápidamente en segmentos familiares con vehículos más equipados y precios competitivos, obligando a las armadoras tradicionales a replantear estrategias industriales.

Ahora Volkswagen ha decidido que convertirá a Puebla en la única planta productora del Golf para todo el mundo.

“En los próximos meses, principios del próximo año estaremos produciendo el Golf en México, pero no nada más para la región de Norteamérica, sino para todo el mundo”, afirmó Henry.

El hatchback que México dejó ir y ahora recupera

La decisión coloca nuevamente a México como pieza central de la estrategia manufacturera global de la automotriz alemana, particularmente en un momento en el que las cadenas de suministro, la regionalización industrial y los costos logísticos pesan más en la toma de decisiones corporativas.

“Tenemos una ubicación geográfica privilegiada, tenemos una mano de obra calificada que produce con gran calidad y tenemos una gran infraestructura de cadena de suministro. Todo eso nos ayuda a poder ser un gran competidor y un gran productor de autos”, agregó.

La planta de Puebla ya produce Jetta, Taos y Tiguan. Con la incorporación del Golf, Volkswagen fortalece una operación que hoy representa entre 25 y 30% de las ventas de la marca dentro del mercado mexicano.

La estrategia también implica un cambio de posicionamiento. Durante los últimos años, la presencia del Golf en México quedó reducida prácticamente al GTI , una variante deportiva que ronda los 800,000 pesos, alejándose del rol que históricamente tuvo como vehículo familiar accesible.

“Va a ser una opción de movilidad para las familias”, explicó Henry.

El regreso del modelo busca cerrar esa distancia y recuperar consumidores que migraron hacia SUV, marcas chinas o incluso sedanes compactos, al tiempo que vuelve a colocar al hatchback como una alternativa de movilidad cotidiana y familiar.

Aunque Volkswagen todavía no revela qué configuraciones llegarán al mercado mexicano, la nueva generación del Golf ya muestra hacia dónde apunta su estrategia: una oferta amplia de tecnologías y niveles de electrificación. A nivel global, la gama contempla nueve motorizaciones distintas, incluyendo opciones híbridas suaves de 48 voltios (eTSI), híbridas enchufables (eHybrid y GTE), motores turboalimentados a gasolina (TSI) y diésel (TDI)

Publicidad

Puebla se convierte en la fábrica mundial del Golf

La industria automotriz global ha cambiado radicalmente desde que Golf salió de producción local. Los consumidores migraron hacia camionetas y crossovers, reduciendo la presencia de sedanes y hatchbacks compactos.

Henry reconoce ese cambio, pero considera que todavía existe espacio para carrocerías tradicionales.

“El SUV tomó la delantera en la preferencia del consumidor, pero el sedán sigue siendo una gran opción para el consumidor”, comentó.

El reto del Golf parece todavía mayor. El segmento de hatchbacks compactos se redujo drásticamente en México y hoy cuenta con pocos participantes relevantes.

Aun así, Volkswagen apuesta a la fortaleza histórica del nombre.

“Golf es un auto icónico para la marca a nivel mundial. Es el auto que más ha vendido autos en el mundo para la marca Volkswagen”, afirmó Henry.

A lo largo de ocho generaciones, el Golf acumuló más de 37 millones de unidades vendidas a nivel global y se convirtió en un escaparate tecnológico para la marca, incorporando innovaciones como frenos ABS, airbags, sistemas de tracción integral, conducción asistida, y diferentes soluciones de electrificación.

Esa capacidad de adaptarse —de hatchback accesible a deportivo, híbrido o vehículo conectado— explica por qué Volkswagen apuesta nuevamente por él para recuperar espacio en la movilidad familiar.

Publicidad

Tags

Volkswagen

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad