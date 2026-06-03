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Las alzas de CFE impulsan 112,000 nuevas solicitudes de paneles solares en un año

Jalisco, Nuevo León y Chihuahua concentran el liderazgo nacional en paneles solares, reflejando cómo los mayores costos energéticos industriales y comerciales están acelerando la adopción de generación distribuida.
mié 03 junio 2026 04:57 PM
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Paneles solares en techos 2025
Las industrias y comercios son los principales beneficiados al tener una opción de suministro diferente a la CFE. (xijian/Getty Images)

El aumento sostenido en las tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hace que usuarios con consumos elevados, pequeños negocios y clientes cercanos o dentro de la tarifa doméstica de alto consumo (DAC) vean cada vez más atractiva la inversión en paneles solares en techos como una alternativa para reducir sus costos energéticos.

“Tan solo el año pasado se presentaron poco más de 112,000 solicitudes. Es una quinta parte de los usuarios totales que cuentan con paneles solares. Mientras sigan subiendo la tarifa de CFE, esto seguirá aumentando en la búsqueda de otras soluciones”, dijo Víctor Ramírez, especialista del sector eléctrico.

Este número se suma a las solicitudes de años previos para un total de 630,207 solicitudes acumuladas. Para el especialista, las tarifas eléctricas se han convertido en uno de los principales detonantes para que más consumidores migren hacia esquemas de generación distribuida.

Por dar un ejemplo, la tarifa DAC en la región centro subió de 6.65 pesos por kilowatt-hora en enero a 6.75 pesos para junio. Aunque el incremento puede parecer limitado —apenas 10 centavos por kilowatt-hora entre enero y junio— para los usuarios de alto consumo el impacto acumulado es relevante.

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Las cifras más recientes reafirman como ese cambio de comportamiento se refleja en el mercado.

Al cierre de 2025, la capacidad instalada bajo el esquema de generación distribuida alcanzó 5,437 megawatts, equivalentes a 5.4 gigawatts, un crecimiento anual de 22.2% respecto a los 4,447 megawatts registrados al cierre de 2024.

La inversión acumulada en este mercado ya alcanza 13,335 millones de dólares, reflejando cómo la generación distribuida pasó de ser una alternativa tecnológica para convertirse en una decisión financiera para miles de usuarios.

El ahorro energético impulsa un mercado aún subpenetrado

Pese al crecimiento acelerado, el mercado todavía tiene amplio margen de expansión.

Ramírez estima que actualmente apenas se ha cubierto alrededor del 14% del mercado potencial, equivalente a 4.4 millones de usuarios que podrían beneficiarse económicamente de instalar sistemas de generación propia.

La generación distribuida comprende instalaciones eléctricas menores a 0.7 megawatts, un esquema diseñado para simplificar la adopción de tecnologías energéticas en hogares y negocios.

A diferencia de proyectos energéticos de mayor escala, quienes buscan instalar paneles solares en techos, únicamente deben gestionar la interconexión con la CFE sin necesidad de tramitar permisos de generación ante la Comisión Nacional de Energía.

La regulación también amplió recientemente el universo de usuarios potenciales. Antes de la reforma energética de 2024, el límite máximo permitido por instalación era de 0.5 megawatts, pero se elevó a 0.7 megawatts para facilitar nuevas inversiones.

Aunque la energía solar domina el segmento, también existen instalaciones de cogeneración, biomasa, biogás, eólica y otras tecnologías de pequeña escala.

Jalisco, Nuevo León y Chihuahua lideran adopción

Las entidades con mayores costos energéticos industriales y comerciales continúan encabezando la adopción de generación distribuida.

Jalisco mantiene el liderazgo nacional con 747.7 megawatts instalados y 99,949 solicitudes acumuladas.

Le siguen Nuevo León, con 543 megawatts y 69,846 solicitudes, y Chihuahua, con 392 megawatts y 50,443 instalaciones atendidas.

En contraste, Tlaxcala permanece como la entidad con menor penetración, con apenas 11.4 megawatts y 695 solicitudes.

El crecimiento del mercado muestra cómo las tarifas eléctricas comienzan a convertirse en un factor que modifica decisiones de inversión energética. Para miles de usuarios, los paneles solares dejaron de ser solo una alternativa sustentable y empiezan a consolidarse como una estrategia para reducir costos operativos.

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Energía solar

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