El aumento sostenido en las tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hace que usuarios con consumos elevados, pequeños negocios y clientes cercanos o dentro de la tarifa doméstica de alto consumo (DAC) vean cada vez más atractiva la inversión en paneles solares en techos como una alternativa para reducir sus costos energéticos.

“Tan solo el año pasado se presentaron poco más de 112,000 solicitudes. Es una quinta parte de los usuarios totales que cuentan con paneles solares. Mientras sigan subiendo la tarifa de CFE, esto seguirá aumentando en la búsqueda de otras soluciones”, dijo Víctor Ramírez, especialista del sector eléctrico.

Este número se suma a las solicitudes de años previos para un total de 630,207 solicitudes acumuladas. Para el especialista, las tarifas eléctricas se han convertido en uno de los principales detonantes para que más consumidores migren hacia esquemas de generación distribuida.

Por dar un ejemplo, la tarifa DAC en la región centro subió de 6.65 pesos por kilowatt-hora en enero a 6.75 pesos para junio. Aunque el incremento puede parecer limitado —apenas 10 centavos por kilowatt-hora entre enero y junio— para los usuarios de alto consumo el impacto acumulado es relevante.