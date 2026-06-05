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Hay nuevo vuelo para llegar a Acapulco: Mexicana abre ruta desde el AIFA

La aerolínea mexicana detalla la hora de la nueva ruta, horarios y los tres días de la semana en la que los pasajeros podrán viajar hacia el destino turístico.
vie 05 junio 2026 11:02 AM
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Adiós a la autopista del Sol: Mexicana abre vuelos a Acapulco desde el AIFA con precio a partir de 699 pesos
El AIFA estrena una ruta hacia uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país. (Foto: Facebook Mexicana de Aviación
)

La aerolínea Mexicana de Aviación informó sobre una nueva ruta que conectará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con el destino turístico de Acapulco, Guerrero, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea entre el centro del país.

La empresa detalló que los vuelos arrancarán operaciones el sábado 6 de junio de 2026 con lo que también se busca ampliar su presencia en diferentes regiones del país y ofrecer más alternativas de movilidad a los pasajeros.

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La nueva ruta responde a su compromiso de facilitar la movilidad de las y los mexicanos mediante servicios accesibles y conexiones directas que impulsen el desarrollo regional, además de que se fortalece la conectividad entre la zona metropolitana del Valle de México y la costa del Pacífico mexicano, informó Mexicana en un comunicado.

Horarios de los vuelos a Acapulco

La nueva ruta AIFA-Acapulco-AIFA contará con tres frecuencias semanales distribuidas entre jueves, viernes y domingo.

Los vuelos programados para jueves y viernes operarán con salida desde el AIFA a las 16:00 horas y llegada a Acapulco a las 17:00 horas. El vuelo de regreso partirá de Acapulco a las 17:40 horas para aterrizar en el AIFA a las 18:40 horas.

Los vuelos de los domingos saldrán desde el AIFA a las 20:00 horas y llegada al puerto a las 21:00 horas. El regreso desde Acapulco será a las 21:40 horas, con arribo al aeropuerto ubicado en Santa Lucía a las 22:40 horas.

Mexicana explicó que los horarios fueron diseñados para ofrecer opciones convenientes tanto para turistas como para viajeros de negocios que requieran desplazarse entre ambas ciudades.

La aerolínea invitó a los usuarios interesados en viajar entre el AIFA y Acapulco a consultar disponibilidad, tarifas y promociones mediante sus plataformas oficiales. Los boletos ya pueden adquirirse a través de sus canales oficiales de venta, en su página web, centro de atención telefónica y la aplicación móvil de la aerolínea.

Precios de los boletos

Hay diferentes costos, y de acuerdo con Mexicana, estos van desde los 699 pesos.

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El secretario de Turismo de Guerrero, Noé Peralta Herrera, destacó que Acapulco mantiene una oferta turística activa en su proceso de recuperación, y que este nuevo vuelo directo entre el AIFA y Acapulco, operado por Mexicana de Aviación, fortalece la conectividad aérea del puerto y amplía las opciones de acceso para viajeros provenientes del centro del país.

Ya que el puerto dispone de 310 hoteles y más de 17,000 habitaciones, además de una amplia diversidad de experiencias que incluyen sol y playa, gastronomía, naturaleza, cultura, aventura y entretenimiento, el gobierno municipal convocó al sector turístico y empresarial a integrarse como aliados estratégicos para aprovechar esta nueva ruta aérea y el dinamismo que genera en la actividad turística del destino.

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El 1 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los buenos resultados del AIFA con un acumulado al 30 de marzo de 18.6 millones de pasajeros transportados, asimismo, de Mexicana de Aviación con cerca de un millón de pasajeros y un 95 por ciento de satisfacción.

“Es un aeropuerto rentable que tiene cada vez más pasajeros; que en carga también va muy bien, y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Entonces, va muy bien el AIFA y va muy bien Mexicana. Y estamos muy orgullosos además de quienes dirigen”, detalló en la Mañanera del Pueblo.

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Con la nueva ruta hacia Acapulco, se amplía a 42 rutas nacionales y cinco internacionales, además de que en junio se abrirán dos rutas internacionales adicionales.

El director de Mexicana, general Leobardo Ávila Bojórquez, informó que en julio arrancará una nueva ruta a Hermosillo, Sonora; además se estima abrir tres destinos más.

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