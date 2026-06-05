Adiós a la autopista del Sol: Mexicana abre vuelos a Acapulco desde el AIFA con precio a partir de 699 pesos

La nueva ruta responde a su compromiso de facilitar la movilidad de las y los mexicanos mediante servicios accesibles y conexiones directas que impulsen el desarrollo regional, además de que se fortalece la conectividad entre la zona metropolitana del Valle de México y la costa del Pacífico mexicano, informó Mexicana en un comunicado.

Horarios de los vuelos a Acapulco

La nueva ruta AIFA-Acapulco-AIFA contará con tres frecuencias semanales distribuidas entre jueves, viernes y domingo.

Los vuelos programados para jueves y viernes operarán con salida desde el AIFA a las 16:00 horas y llegada a Acapulco a las 17:00 horas. El vuelo de regreso partirá de Acapulco a las 17:40 horas para aterrizar en el AIFA a las 18:40 horas.

Los vuelos de los domingos saldrán desde el AIFA a las 20:00 horas y llegada al puerto a las 21:00 horas. El regreso desde Acapulco será a las 21:40 horas, con arribo al aeropuerto ubicado en Santa Lucía a las 22:40 horas.

Mexicana explicó que los horarios fueron diseñados para ofrecer opciones convenientes tanto para turistas como para viajeros de negocios que requieran desplazarse entre ambas ciudades.

La aerolínea invitó a los usuarios interesados en viajar entre el AIFA y Acapulco a consultar disponibilidad, tarifas y promociones mediante sus plataformas oficiales. Los boletos ya pueden adquirirse a través de sus canales oficiales de venta, en su página web, centro de atención telefónica y la aplicación móvil de la aerolínea.

Precios de los boletos

Hay diferentes costos, y de acuerdo con Mexicana, estos van desde los 699 pesos.