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El tren Buenavista-AIFA ya está listo, pero su existencia no garantiza el éxito del aeropuerto

La nueva conexión ferroviaria al AIFA podría atraer a viajeros que priorizan el ahorro, pero expertos señalan que la mayoría de los pasajeros aún privilegia comodidad y rapidez.
lun 11 mayo 2026 05:55 AM
El tren del AIFA ya está listo, pero su existencia no garantiza el éxito
El tren llega tres años después de la fecha anunciada para su inauguración y cuatro años después de la puesta en marcha del AIFA. (SICT)

El ahorro fue suficiente para modificar hábitos de viaje. Susana y su grupo de amigos comenzaron a despegar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) atraídos por boletos hacia destinos como Cancún cercanos a los 1,000 pesos, impulsados por las bajas Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA) que mantiene la terminal operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El problema no era el vuelo, sino cómo llegar hasta Santa Lucía.

Hasta ahora, el grupo acostumbraba dividir el costo de taxis por aplicación para trasladarse desde la Ciudad de México. “Llegábamos a pagar hasta 800 pesos por un Uber o Didi entre cuatro personas. Si ahora cada uno puede pagar 45 pesos en el tren, claro que lo vamos a tomar, aunque eso implique levantarnos más temprano. Ya hemos tomado vuelos muy temprano o muy tarde con tal de ahorrar”, comenta.

La puesta en marcha del Tren Suburbano Buenavista-AIFA busca resolver la falta de conectividad eficiente con la capital del país, uno de los principales obstáculos que enfrentó el aeropuerto desde su inauguración en marzo de 2022.

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Durante más de cuatro años, el acceso terrestre se convirtió en uno de los factores que más limitaron el crecimiento del aeropuerto impulsado por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque las aerolíneas ofrecían tarifas competitivas desde Santa Lucía, los tiempos de traslado y los costos para llegar hasta la terminal desincentivaban a una parte importante de los pasajeros.

Ahora, especialistas del sector aéreo consideran que el nuevo tren sí impulsará un mayor flujo de viajeros hacia el AIFA, aunque advierten que la infraestructura, por sí sola, no garantiza el despegue definitivo del aeropuerto.

El AIFA cuenta con capacidad para atender hasta 20 millones de pasajeros anuales. Sin embargo, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), durante 2025 movilizó 7,079,303 pasajeros, apenas poco más de una tercera parte de su capacidad instalada.

Los datos de la AFAC al primer trimestre de este año muestran que el aeropuerto ya se posiciona como la quinta terminal con mayor tráfico doméstico del país, aunque todavía permanece fuera del top 10 en pasajeros internacionales, un segmento donde la oferta de vuelos sigue siendo limitada.

¿Cuánto puede crecer el AIFA con el tren?

Para Fernando Gómez Suárez, especialista del sector aéreo, el nuevo tren sí podría aumentar la afluencia de pasajeros, especialmente entre quienes priorizan el ahorro económico sobre otros factores de viaje.

“Sí va a crecer el flujo, pero hablamos de un mercado muy específico: apenas entre 5 y 10% de los pasajeros buscan tarifas bajas. Ese segmento que prioriza vuelos baratos sí va a utilizar el tren, porque su principal motivación es económica, pero esa no es la realidad de la mayoría de los viajeros”, asevera en entrevista con Expansión.

El especialista señala que la mayoría de los pasajeros elige un aeropuerto principalmente por variables asociadas a la comodidad, rapidez y certidumbre del traslado, más allá del precio del boleto.

Ahí es donde el nuevo tren enfrenta su principal desafío. Aunque la conexión ferroviaria finalmente comenzó operaciones, usuarios todavía reportan ausencia de información clara sobre horarios, tiempos de espera y frecuencia exacta de los convoyes.

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Hasta ahora, el sistema no cuenta con pantallas o señalética precisa que indiquen a qué hora llegará el siguiente tren o cuánto tiempo tomará arribar al aeropuerto. De acuerdo con usuarios, la frecuencia oscila entre 30 y 40 minutos entre cada unidad.

La diferencia es visible frente a terminales internacionales como el Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol o el Aeropuerto Internacional de Pekín, cuyos sistemas ferroviarios muestran información exacta sobre minutos de llegada, conexiones y horarios de vuelo.

Para Víctor Hugo Valdés Cervantes, profesor investigador especializado en regulación y competencia económica en transporte aéreo, el éxito del tren dependerá de qué tan confiable resulte para los pasajeros.

“El tren era el gran pendiente del AIFA, pero ahora el reto será que el traslado resulte amigable y, sobre todo, predecible. Los pasajeros necesitan un alto grado de certeza porque los vuelos no esperan”, comenta en entrevista con Expansión.

El factor que siguen observando las aerolíneas

La expectativa sobre la nueva conectividad también es seguida de cerca por las aerolíneas internacionales, que durante años observaron al AIFA con cautela ante las dificultades de acceso terrestre.

El tren comenzó operaciones tres años después de la fecha originalmente prometida y cuatro años después de la inauguración del aeropuerto. Durante ese periodo, compañías extranjeras evitaron trasladar operaciones hacia Santa Lucía debido a la ausencia de una conexión rápida y directa con la capital.

Una de ellas fue Lufthansa Group. “Es un muy buen aeropuerto, pero necesitamos que los pasajeros tengan un mejor acceso”, comentó Frank Naeve, vicepresidente de Ventas y Distribución Globales de la empresa, durante una reunión con medios el pasado 21 de abril.

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Para Julio Zugasti, analista del sector aéreo en Hogan Lovells, las aerolíneas internacionales aún tardarán meses en evaluar si la nueva infraestructura realmente ofrece condiciones adecuadas para operar desde el AIFA.

“Las aerolíneas seguramente tardarán entre ocho meses y un año y medio en evaluar cómo funciona la operación del tren. Pero no solo dependerá de eso: también necesitarán otros elementos de infraestructura para consolidar operaciones, como puntos migratorios o counters adecuados para vuelos internacionales”, comenta Zugasti.

La inauguración del tren resolvió uno de los pendientes más visibles del AIFA, pero el éxito de esta conexión —y el dinamismo que pueda generar para el AIFA, una de las obras insignia de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador— aún está por verse.

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Aeropuerto Internacional de Santa Lucía Autotransporte de pasajeros Aeropuertos

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