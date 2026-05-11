El tren Buenavista-AIFA ya está listo, pero su existencia no garantiza el éxito del aeropuerto

Durante más de cuatro años, el acceso terrestre se convirtió en uno de los factores que más limitaron el crecimiento del aeropuerto impulsado por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque las aerolíneas ofrecían tarifas competitivas desde Santa Lucía, los tiempos de traslado y los costos para llegar hasta la terminal desincentivaban a una parte importante de los pasajeros.

Ahora, especialistas del sector aéreo consideran que el nuevo tren sí impulsará un mayor flujo de viajeros hacia el AIFA, aunque advierten que la infraestructura, por sí sola, no garantiza el despegue definitivo del aeropuerto.

El AIFA cuenta con capacidad para atender hasta 20 millones de pasajeros anuales. Sin embargo, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), durante 2025 movilizó 7,079,303 pasajeros, apenas poco más de una tercera parte de su capacidad instalada.

Los datos de la AFAC al primer trimestre de este año muestran que el aeropuerto ya se posiciona como la quinta terminal con mayor tráfico doméstico del país, aunque todavía permanece fuera del top 10 en pasajeros internacionales, un segmento donde la oferta de vuelos sigue siendo limitada.

¿Cuánto puede crecer el AIFA con el tren?

Para Fernando Gómez Suárez, especialista del sector aéreo, el nuevo tren sí podría aumentar la afluencia de pasajeros, especialmente entre quienes priorizan el ahorro económico sobre otros factores de viaje.

“Sí va a crecer el flujo, pero hablamos de un mercado muy específico: apenas entre 5 y 10% de los pasajeros buscan tarifas bajas. Ese segmento que prioriza vuelos baratos sí va a utilizar el tren, porque su principal motivación es económica, pero esa no es la realidad de la mayoría de los viajeros”, asevera en entrevista con Expansión.

El especialista señala que la mayoría de los pasajeros elige un aeropuerto principalmente por variables asociadas a la comodidad, rapidez y certidumbre del traslado, más allá del precio del boleto.

Ahí es donde el nuevo tren enfrenta su principal desafío. Aunque la conexión ferroviaria finalmente comenzó operaciones, usuarios todavía reportan ausencia de información clara sobre horarios, tiempos de espera y frecuencia exacta de los convoyes.