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AIFA obtiene aval de EU tras cancelación previa de 13 rutas

El Departamento de Transporte estadounidense (DOT) reconoce al AIFA como parte del sistema aeroportuario mexicano tras cancelar rutas, mientras ambos países avanzan en un acuerdo para restablecer conectividad.
mar 05 mayo 2026 07:00 PM
Turbulencia Estados Unidos y AIFA pasa: aerolíneas palomean diálogo bilateral
En octubre del año pasado, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó la cancelación de 13 rutas entre ambos países. (Hector Vivas/Getty Images)

La tensión en el sector aéreo entre México y Estados Unidos encontró una salida negociada que, en los hechos, devuelve certidumbre a la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Tras meses de fricciones por la reconfiguración del sistema aeroportuario en la Zona Metropolitana del Valle de México, el Departamento de Transporte estadounidense (DOT) dio el visto bueno a la terminal de Santa Lucía como parte de la oferta aeroportuaria mexicana.

El acuerdo llega después de que el DOT cancelara 13 rutas entre ambos países, al considerar que México violó el convenio bilateral del sector aéreo al trasladar las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al AIFA.

La decisión también incluyó la pausa en el crecimiento de los volúmenes de carga aérea, lo que tensó la relación en uno de los mercados más relevantes para la aviación mexicana.

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De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, el documento recién firmado con autoridades estadounidenses reconoce el impulso del AIFA como parte integral del sistema aeroportuario de la capital. Entre los puntos centrales se encuentra avanzar en su inclusión dentro del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado en 2015, que rige la conectividad bilateral.

El entendimiento también abre la puerta a un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer tanto la conectividad de pasajeros como la logística de carga entre ambos países.

AIFA entra al marco bilateral

El conflicto se detonó en octubre, cuando autoridades estadounidenses señalaron a la terminal de Santa Lucía como el eje de la controversia, luego del traslado de operaciones de carga en 2023. Las medidas adoptadas por el DOT —cancelación de rutas y freno al crecimiento de carga— afectaron directamente a las aerolíneas mexicanas, que dependen en gran medida del mercado estadounidense, donde se concentra cerca del 80% de las frecuencias internacionales.

Como parte del acuerdo, ambas partes establecieron condiciones específicas para garantizar un acceso equitativo a la infraestructura aeroportuaria.

“En materia de carga aérea, se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países, todo en beneficio de ambos aeropuertos”, señalaron las dependencias mexicanas.

Para dar seguimiento a estos compromisos, se conformará un grupo de trabajo bilateral integrado por funcionarios de la SICT y el DOT, que tendrá la tarea de supervisar la implementación técnica de los acuerdos y evaluar las medidas regulatorias vigentes.

Este grupo también podrá incorporar la visión de la industria, incluyendo a aerolíneas mexicanas y estadounidenses, que han manifestado “su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA”.

En este contexto, el gobierno mexicano reiteró su postura sobre el mercado bilateral. “México reafirmó su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, en el que las condiciones de operación favorezcan el libre flujo de personas y mercancías, dentro de un marco regulatorio claro, consistente y basado en las mejores prácticas internacionales”, añadieron las autoridades.

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Aerolíneas respaldan el acuerdo

La resolución del diferendo fue bien recibida por la industria. Aeroméxico reconoció las gestiones encabezadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SICT y la Agencia Federal de Aviación Civil para alcanzar un entendimiento con el DOT, clave en un mercado donde se concentra la mayor parte de la operación internacional.

“Como aerolínea bandera de México, valoramos los esfuerzos orientados a mantener un diálogo constructivo que permita continuar fortaleciendo la relación bilateral en beneficio del desarrollo de la industria aérea nacional”, comentó la compañía.

Por su parte, Volaris consideró que las negociaciones se dieron en un marco constructivo y orientado a preservar la competitividad del mercado. “Hace votos por una pronta implementación de estos compromisos que den como resultado la conclusión de las medidas regulatorias impuestas por el DOT en 2025… Subraya que este diálogo fortalecerá la conectividad internacional y reconocerá al AIFA como parte de la oferta de la Zona Metropolitana del Valle de México”, señaló.

La aerolínea Viva también expresó su respaldo a los acuerdos alcanzados, tras haber sido una de las compañías afectadas por la cancelación de rutas.

“Estados convencidos de que la relación entre México y Estados Unidos debe mantenerse sólida y en constante evolución, dada la relevancia estratégica que representa para la conectividad, el intercambio comercial y el desarrollo económico de ambas naciones”, comentó.

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Aeropuerto Internacional de Santa Lucía Vivaaerobus Volaris GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.

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