AIFA obtiene aval de EU tras cancelación previa de 13 rutas

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, el documento recién firmado con autoridades estadounidenses reconoce el impulso del AIFA como parte integral del sistema aeroportuario de la capital. Entre los puntos centrales se encuentra avanzar en su inclusión dentro del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado en 2015, que rige la conectividad bilateral.

El entendimiento también abre la puerta a un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer tanto la conectividad de pasajeros como la logística de carga entre ambos países.

AIFA entra al marco bilateral

El conflicto se detonó en octubre, cuando autoridades estadounidenses señalaron a la terminal de Santa Lucía como el eje de la controversia, luego del traslado de operaciones de carga en 2023. Las medidas adoptadas por el DOT —cancelación de rutas y freno al crecimiento de carga— afectaron directamente a las aerolíneas mexicanas, que dependen en gran medida del mercado estadounidense, donde se concentra cerca del 80% de las frecuencias internacionales.

Como parte del acuerdo, ambas partes establecieron condiciones específicas para garantizar un acceso equitativo a la infraestructura aeroportuaria.

“En materia de carga aérea, se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países, todo en beneficio de ambos aeropuertos”, señalaron las dependencias mexicanas.

Para dar seguimiento a estos compromisos, se conformará un grupo de trabajo bilateral integrado por funcionarios de la SICT y el DOT, que tendrá la tarea de supervisar la implementación técnica de los acuerdos y evaluar las medidas regulatorias vigentes.

Este grupo también podrá incorporar la visión de la industria, incluyendo a aerolíneas mexicanas y estadounidenses, que han manifestado “su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA”.

En este contexto, el gobierno mexicano reiteró su postura sobre el mercado bilateral. “México reafirmó su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, en el que las condiciones de operación favorezcan el libre flujo de personas y mercancías, dentro de un marco regulatorio claro, consistente y basado en las mejores prácticas internacionales”, añadieron las autoridades.