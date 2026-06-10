Adidas, Coca-Cola y las otras empresas detrás de la selección mexicana: quién vende y emplea más

La selección mexicana puede no estar entre las mejores del mundo ni presumir el palmarés de potencias como Argentina, Brasil, Alemania o Francia. Sin embargo, pocas selecciones generan tanto interés comercial como el Tricolor, especialmente en un año como 2026, cuando el Mundial vuelve a disputarse en territorio mexicano .
En un país de más de 120 millones de habitantes y con una amplia base de seguidores en Estados Unidos, la selección nacional se ha convertido en un escaparate de enorme valor para las marcas. Su capacidad para atraer audiencias, generar conversación y movilizar consumidores hace que cada espacio de patrocinio sea uno de los más codiciados del deporte en la región.
Por eso, más allá de los resultados en la cancha, empresas de distintos sectores compiten por asociar su imagen con el combinado nacional y aprovechar la visibilidad que ofrece uno de los activos deportivos más rentables de América del Norte.
Pero ¿quiénes son los patrocinadores de la selección mexicana? ¿Cuál es la empresa más grande? ¿Quién factura más y quién genera más empleos? Este es un recorrido por las compañías que respaldan al llamado "equipo de todos" y la dimensión de los negocios que representan.
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Los seis principales patrocinadores de la selección mexicana
Actualmente, la selección mexicana cuenta con seis patrocinadores principales y otros 16 oficiales en distintas categorías comerciales, según aparece en su web, una red de aliados que refleja el atractivo económico y publicitario que mantiene el Tricolor dentro y fuera de las canchas.
Adidas
La relación con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) comenzó en 2007, cuando la firma alemana ganó el contrato para vestir al combinado nacional que hasta entonces tenía Nike. En 2024, ambas partes renovaron su alianza por otros 10 años, lo que la mantiene como una de las marcas con más tiempo junto al Tricolor.
La compañía no desglosa sus resultados para México. Sin embargo, en América Latina registró ingresos por 2,926 millones de euros y cuenta con 7,042 empleados en la región, según su reporte anual , una referencia que permite dimensionar el tamaño de sus operaciones en mercados como el mexicano.
Banorte
La presencia de Banorte en el futbol mexicano ha crecido en los últimos años. Además de formar parte del grupo de patrocinadores de la selección mexicana, el banco se convirtió en protagonista de uno de los cambios más simbólicos del deporte nacional al asociarse con Grupo Ollamani, la empresa escindida de Televisa que concentra sus negocios deportivos, para rebautizar el histórico Estadio Azteca como Estadio Banorte.
De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, Grupo Financiero Banorte ocupa la octava posición del listado, con ingresos por 521,729 millones de pesos en 2025 y una plantilla de 34,556 empleados.
AT&T México
La empresa de telecomunicaciones se convirtió en patrocinadora oficial de la selección mexicana en octubre de 2019 y, desde entonces, ha utilizado al combinado nacional como uno de los principales vehículos de promoción de su marca. En periodos de alta audiencia futbolística, como el Mundial de 2026, sus campañas publicitarias suelen estar acompañadas por figuras del Tricolor, entre ellas Santiago Giménez y César 'Chino' Huerta.
Con ingresos por 84,077 millones de pesos y una plantilla de 12,995 empleados, AT&T México se colocó en el lugar 69 entre las empresas más grandes del país, según el ranking 2026 de Expansión.
Coca-Cola
La marca de refrescos más grande del mundo mantiene una relación de más de 40 años con la selección mexicana. Su presencia en el país opera a través del llamado Sistema Coca-Cola, un modelo que permite a empresas mexicanas como Coca-Cola FEMSA y Arca Continental embotellar, distribuir y comercializar sus bebidas.
Por ello, buena parte del tamaño económico de Coca-Cola en México se refleja en sus socios embotelladores. En 2025, Coca-Cola FEMSA registró ingresos por 291,745.7 millones de pesos y una plantilla de 108,840 empleados, mientras que Arca Continental reportó ventas por 247,926 millones de pesos y 70,697 trabajadores.
Por su parte, Coca-Cola México, como operación independiente de la marca, genera ingresos estimados en 17,539.2 millones de pesos y cuenta con 400 empleados. Las diferencias ilustran cómo gran parte de la huella comercial de la compañía en el país se sostiene a través de su red de embotelladores.
Caliente
Pocas empresas han logrado una presencia tan amplia en el futbol mexicano como Caliente. La compañía de apuestas deportivas tiene visibilidad en la selección mexicana, varios clubes de la Liga MX y numerosos medios especializados, una estrategia que la ha convertido en uno de los actores más relevantes de la industria del juego y las apuestas en el país.
Por tamaño de ingresos, es además una de las empresas más importantes del sector de juegos y sorteos en México, solo por detrás de la Lotería Nacional. Encabezada por Jorge Hank Rhon, la compañía generó ingresos estimados en 9,794 millones de pesos en 2025, lo que le permitió ubicarse en la posición 345 entre las mayores empresas del país. La empresa no hace público el número de empleados que conforman actualmente su plantilla.
La empresa no desglosa sus resultados para México, ya que sus operaciones en el país forman parte de su segmento de Norteamérica, junto con Estados Unidos y Canadá. En 2025, esta división generó ingresos por 426,305 millones de dólares, un crecimiento de 10% respecto al año anterior. A nivel global, Amazon cerró el año con 1,576,000 de empleados entre trabajadores de tiempo completo y parcial, pero no hace la división por región.
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Los otros 16 patrocinadores oficiales del Tri
Además de sus seis principales, la selección mexicana cuenta con 16 patrocinadores oficiales en distintas categorías comerciales, que van desde alimentos y bebidas hasta servicios financieros, movilidad y tecnología:
Corona
Forma parte de Grupo Modelo, empresa que en 2025 generó ingresos por 207,576 millones de pesos y cuenta con 25,000 empleados.
Lala
La marca pertenece a Grupo Lala, que registró ingresos por 106,938 millones de pesos y una plantilla de 39,542 empleados.
Visa
La compañía no proporciona cifras específicas para México. A nivel global, Visa alcanzó ingresos netos por 40,000 millones de dólares y emplea a aproximadamente 34,100 personas.
MetLife
MetLife México reportó ingresos por 90,522.2 millones de pesos y cuenta con 2,299 empleados.
Scribe
Es la marca más conocida de Bio Pappel, empresa que registró ingresos por 41,271.1 millones de pesos y una plantilla de 17,000 empleados.
Grisi
Grupo Grisi no hace públicas sus ventas. Sin embargo, de acuerdo con el ranking Las Súper Empresas, de Expansión, cuenta con 1,376 empleados.
Viva
La aerolínea, antes conocida como Viva Aerobus, reportó ingresos por 45,619.2 millones de pesos y una plantilla de 5,622 empleados.
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Sabritas
La marca forma parte de PepsiCo México, que generó ingresos por 125,482 millones de pesos y emplea a 51,211 personas.
G500
La cadena de gasolineras no hace públicos sus ingresos ni el número de empleados de su operación.
Marriott Bonvoy
La compañía Marriott no desglosa resultados para México. En 2025 registró ingresos globales por 26,186 millones de dólares y cuenta con 414,000 empleados.
Más Color
La marca forma parte de Henkel México, empresa que en 2025 generó ingresos por 18,480 millones de pesos y emplea a 3,520 personas.
McCormick-Herdez
Grupo Herdez mantiene 25% de participación en la marca. El grupo mexicano registró en 2025 ingresos por 38,593 millones de pesos y una plantilla de 10,187 empleados.
Little Caesars
La cadena de pizzas pertenece a Ilitch Companies, que en 2025 registró ingresos globales por 5,100 millones de dólares y cuenta con aproximadamente 23,000 empleados.
Izzi
Es una marca de Cablevisión, empresa que en 2025 generó ingresos por 14,588.9 millones de pesos y emplea a 5,316 personas.
Be Go
La empresa no hace públicos sus ingresos ni el número de empleados de su operación.
Aunque tienen una presencia distinta a la de los patrocinadores principales, estas marcas forman parte de la estructura comercial de la selección mexicana y contribuyen a consolidar una de las plataformas de patrocinio deportivo más atractivas del país.