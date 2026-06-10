Adidas, Coca-Cola y las otras empresas detrás de la selección mexicana: quién vende y emplea más

Los seis principales patrocinadores de la selección mexicana

Actualmente, la selección mexicana cuenta con seis patrocinadores principales y otros 16 oficiales en distintas categorías comerciales, según aparece en su web, una red de aliados que refleja el atractivo económico y publicitario que mantiene el Tricolor dentro y fuera de las canchas.

Adidas

La relación con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) comenzó en 2007, cuando la firma alemana ganó el contrato para vestir al combinado nacional que hasta entonces tenía Nike. En 2024, ambas partes renovaron su alianza por otros 10 años, lo que la mantiene como una de las marcas con más tiempo junto al Tricolor.

La compañía no desglosa sus resultados para México. Sin embargo, en América Latina registró ingresos por 2,926 millones de euros y cuenta con 7,042 empleados en la región, según su reporte anual , una referencia que permite dimensionar el tamaño de sus operaciones en mercados como el mexicano.

Banorte

La presencia de Banorte en el futbol mexicano ha crecido en los últimos años. Además de formar parte del grupo de patrocinadores de la selección mexicana, el banco se convirtió en protagonista de uno de los cambios más simbólicos del deporte nacional al asociarse con Grupo Ollamani, la empresa escindida de Televisa que concentra sus negocios deportivos, para rebautizar el histórico Estadio Azteca como Estadio Banorte.

De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, Grupo Financiero Banorte ocupa la octava posición del listado, con ingresos por 521,729 millones de pesos en 2025 y una plantilla de 34,556 empleados.

Banorte es uno de los principales respaldos financieros de la selección, con ingresos superiores a 521,000 millones de pesos. (Agustin Cuevas/Getty Images)

AT&T México

La empresa de telecomunicaciones se convirtió en patrocinadora oficial de la selección mexicana en octubre de 2019 y, desde entonces, ha utilizado al combinado nacional como uno de los principales vehículos de promoción de su marca. En periodos de alta audiencia futbolística, como el Mundial de 2026, sus campañas publicitarias suelen estar acompañadas por figuras del Tricolor, entre ellas Santiago Giménez y César 'Chino' Huerta.

Con ingresos por 84,077 millones de pesos y una plantilla de 12,995 empleados, AT&T México se colocó en el lugar 69 entre las empresas más grandes del país, según el ranking 2026 de Expansión.

Coca-Cola

La marca de refrescos más grande del mundo mantiene una relación de más de 40 años con la selección mexicana. Su presencia en el país opera a través del llamado Sistema Coca-Cola, un modelo que permite a empresas mexicanas como Coca-Cola FEMSA y Arca Continental embotellar, distribuir y comercializar sus bebidas.

Por ello, buena parte del tamaño económico de Coca-Cola en México se refleja en sus socios embotelladores. En 2025, Coca-Cola FEMSA registró ingresos por 291,745.7 millones de pesos y una plantilla de 108,840 empleados, mientras que Arca Continental reportó ventas por 247,926 millones de pesos y 70,697 trabajadores.

Por su parte, Coca-Cola México, como operación independiente de la marca, genera ingresos estimados en 17,539.2 millones de pesos y cuenta con 400 empleados. Las diferencias ilustran cómo gran parte de la huella comercial de la compañía en el país se sostiene a través de su red de embotelladores.

Coca-Cola mantiene una relación de más de 40 años con la selección. (Agustin Cuevas/Getty Images)

Caliente

Pocas empresas han logrado una presencia tan amplia en el futbol mexicano como Caliente. La compañía de apuestas deportivas tiene visibilidad en la selección mexicana, varios clubes de la Liga MX y numerosos medios especializados, una estrategia que la ha convertido en uno de los actores más relevantes de la industria del juego y las apuestas en el país.

Por tamaño de ingresos, es además una de las empresas más importantes del sector de juegos y sorteos en México, solo por detrás de la Lotería Nacional. Encabezada por Jorge Hank Rhon, la compañía generó ingresos estimados en 9,794 millones de pesos en 2025, lo que le permitió ubicarse en la posición 345 entre las mayores empresas del país. La empresa no hace público el número de empleados que conforman actualmente su plantilla.

Amazon

La compañía fundada por Jeff Bezos se incorporó en marzo de 2025 al grupo de patrocinadores de la selección nacional de México, ampliando una estrategia deportiva que también incluye acuerdos con la Liga MX y la Liga MX Femenil. Con ello, Amazon reforzó su presencia en uno de los mercados más importantes para su negocio en América del Norte.

La empresa no desglosa sus resultados para México, ya que sus operaciones en el país forman parte de su segmento de Norteamérica, junto con Estados Unidos y Canadá. En 2025, esta división generó ingresos por 426,305 millones de dólares, un crecimiento de 10% respecto al año anterior. A nivel global, Amazon cerró el año con 1,576,000 de empleados entre trabajadores de tiempo completo y parcial, pero no hace la división por región.