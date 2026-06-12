La estrategia de Geely, la marca de autos china, para entra al top 10 de ventas en México

Ricardo Arvizu, gerente de producto de la compañía en México, afirma que la empresa busca cerrar el año con un crecimiento de 200% en ventas y alcanzar uno de sus objetivos más ambiciosos desde su llegada al país: ingresar al listado de las 10 marcas más vendidas.

La apuesta por los híbridos enchufables

La ofensiva de producto tendrá como uno de sus principales lanzamientos la versión híbrida enchufable (PHEV) de Monjaro, una SUV que debutó en México en julio del año pasado con motorización a gasolina.

La llegada de esta variante responde a un cambio en las preferencias de los consumidores mexicanos, quienes cada vez muestran mayor interés por tecnologías de nuevas energías.

“Honestamente es algo que lo del mercado mexicano nos estaba solicitando desde un principio donde las personas se acercaban a Geely preguntando por sus híbridos, preguntando por 100% eléctricos, no tanto por los vehículos de combustión. Afortunadamente tuvieron muy buena respuesta”, comenta en entrevista con Expansión.

La transición hacia vehículos de nuevas energías ya se refleja en la mezcla comercial de la compañía. Actualmente, 55% de las ventas de Geely corresponden a modelos a gasolina y 45% a vehículos electrificados.

La expectativa de la automotriz es cerrar este año con una distribución prácticamente equilibrada, en la que los modelos de combustión y los de nuevas energías representen cada uno 50% de las ventas.

Por ahora, la oferta electrificada de Geely en México está integrada por los vehículos eléctricos EX5 y EX2, además del híbrido enchufable EX5 EM-i.

De acuerdo con Arvizu, el vehículo más vendido de la marca sigue siendo el sedán Emgrand a gasolina. Sin embargo, el segundo lugar ya es ocupado por el EX5 EM-i, una señal de que la electrificación comienza a ganar terreno dentro de la estrategia comercial de la firma.

La compañía considera que la nueva versión híbrida enchufable de Monjaro podría reforzar esa tendencia y convertirse en uno de los pilares para impulsar su crecimiento durante la segunda mitad del año.

“Es evidente que la preferencia del mercado mexicano se va a híbridos enchufables porque justamente te retira esa ansiedad de rango y dónde lo voy a cargar y ya no tengo que depender de una sola red de carga para manejar mi vehículo y puedo salir largas distancias y puedo llegar a destinos donde sé que no hay un cargador, esa preocupación me la puedo quitar”, asegura.

Mientras buena parte de la industria ha optado por incorporar vehículos híbridos convencionales como paso intermedio hacia la electrificación, Geely ha concentrado sus esfuerzos en los modelos a gasolina, los eléctricos puros y los híbridos enchufables.

La decisión responde en parte a la disponibilidad global de producto. Aunque la automotriz ya comercializa híbridos convencionales en China, esos modelos todavía no forman parte de la estrategia para México.

“Sí tenemos intención de hacer un desarrollo, pero todavía no tenemos noticias. Este año todavía no, vamos a seguir trabajándolo para años próximos y en cuanto tengamos más información la vamos a compartir, pero sí está dentro de nuestros planes”, agrega el directivo.