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La estrategia de Geely, la marca de autos china, para entra al top 10 de ventas en México

A dos años y medio de llegar al país, Geely ya vende más de 19,000 vehículos y apuesta por híbridos enchufables, electrificación y servicio posventa para seguir escalando posiciones.
vie 12 junio 2026 12:15 PM
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La china Geely quiere entrar al top 10 de ventas y está a punto de hacerlo
La firma llegó a México a finales de 2023 y hoy ya cuenta con cobertura en todo el país. (Geely)

La carrera por entrar al grupo de las 10 automotrices más vendidas de México se ha convertido en una competencia cada vez más cerrada entre las marcas chinas. En menos de tres años, Geely ha pasado de ser una recién llegada a colocarse a un paso de ese objetivo, impulsada por una estrategia de expansión acelerada, una creciente oferta de vehículos electrificados y una red comercial que ya cubre todo el país.

La automotriz de origen chino comercializó 19,018 vehículos entre enero y mayo de este año, lo que representó un crecimiento de 279% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Inegi. Con ese volumen, la marca se ubicó como la undécima automotriz con mayores ventas en el mercado mexicano.

El avance ocurre en un momento en que varias marcas tradicionales enfrentan una desaceleración en sus ventas y en el que la competencia entre fabricantes asiáticos se ha intensificado para ganar participación de mercado.

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Ricardo Arvizu, gerente de producto de la compañía en México, afirma que la empresa busca cerrar el año con un crecimiento de 200% en ventas y alcanzar uno de sus objetivos más ambiciosos desde su llegada al país: ingresar al listado de las 10 marcas más vendidas.

La apuesta por los híbridos enchufables

La ofensiva de producto tendrá como uno de sus principales lanzamientos la versión híbrida enchufable (PHEV) de Monjaro, una SUV que debutó en México en julio del año pasado con motorización a gasolina.

La llegada de esta variante responde a un cambio en las preferencias de los consumidores mexicanos, quienes cada vez muestran mayor interés por tecnologías de nuevas energías.

“Honestamente es algo que lo del mercado mexicano nos estaba solicitando desde un principio donde las personas se acercaban a Geely preguntando por sus híbridos, preguntando por 100% eléctricos, no tanto por los vehículos de combustión. Afortunadamente tuvieron muy buena respuesta”, comenta en entrevista con Expansión.

La transición hacia vehículos de nuevas energías ya se refleja en la mezcla comercial de la compañía. Actualmente, 55% de las ventas de Geely corresponden a modelos a gasolina y 45% a vehículos electrificados.

La expectativa de la automotriz es cerrar este año con una distribución prácticamente equilibrada, en la que los modelos de combustión y los de nuevas energías representen cada uno 50% de las ventas.

Por ahora, la oferta electrificada de Geely en México está integrada por los vehículos eléctricos EX5 y EX2, además del híbrido enchufable EX5 EM-i.

De acuerdo con Arvizu, el vehículo más vendido de la marca sigue siendo el sedán Emgrand a gasolina. Sin embargo, el segundo lugar ya es ocupado por el EX5 EM-i, una señal de que la electrificación comienza a ganar terreno dentro de la estrategia comercial de la firma.

La compañía considera que la nueva versión híbrida enchufable de Monjaro podría reforzar esa tendencia y convertirse en uno de los pilares para impulsar su crecimiento durante la segunda mitad del año.

“Es evidente que la preferencia del mercado mexicano se va a híbridos enchufables porque justamente te retira esa ansiedad de rango y dónde lo voy a cargar y ya no tengo que depender de una sola red de carga para manejar mi vehículo y puedo salir largas distancias y puedo llegar a destinos donde sé que no hay un cargador, esa preocupación me la puedo quitar”, asegura.

Mientras buena parte de la industria ha optado por incorporar vehículos híbridos convencionales como paso intermedio hacia la electrificación, Geely ha concentrado sus esfuerzos en los modelos a gasolina, los eléctricos puros y los híbridos enchufables.

La decisión responde en parte a la disponibilidad global de producto. Aunque la automotriz ya comercializa híbridos convencionales en China, esos modelos todavía no forman parte de la estrategia para México.

“Sí tenemos intención de hacer un desarrollo, pero todavía no tenemos noticias. Este año todavía no, vamos a seguir trabajándolo para años próximos y en cuanto tengamos más información la vamos a compartir, pero sí está dentro de nuestros planes”, agrega el directivo.

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La red de distribuidores como ventaja competitiva

La velocidad con la que Geely ha escalado posiciones en el mercado mexicano resulta particularmente relevante si se considera que la marca inició operaciones en el país en noviembre de 2023.

Desde entonces, la firma ha acelerado la apertura de distribuidores y centros de servicio con el objetivo de construir una infraestructura que respalde su crecimiento comercial.

Para Arvizu, el desempeño de la compañía no puede explicarse únicamente por la llegada de nuevos modelos, sino por una estrategia integral enfocada en generar confianza entre distribuidores y consumidores.

“Honestamente es un ecosistema de estrategias, porque estamos hablando de un desarrollo de red bastante amplio, que nos podemos recargar y dar la confianza a nuestra red de distribuidores para que den la atención que se merece nuestro cliente y que ellos nos den la confianza. Eso es lo primero y lo segundo es el crecimiento acelerado de talleres, de atención y mantenimiento”, comenta.

Actualmente Geely cuenta con cobertura nacional, una condición que se ha vuelto clave para competir en un mercado donde la posventa sigue siendo uno de los factores más importantes para la decisión de compra.

La expansión también ha implicado una inversión constante en capacitación técnica. La presencia creciente de vehículos eléctricos e híbridos enchufables dentro de su portafolio ha obligado a preparar personal especializado tanto en los pisos de venta como en los talleres de mantenimiento y reparación.

Con poco más de dos años y medio de presencia en México, Geely ya se encuentra a las puertas del top 10 automotriz. El siguiente paso dependerá de que su apuesta por los vehículos electrificados mantenga el ritmo de crecimiento que hasta ahora la ha convertido en una de las marcas con mayor avance dentro de la industria automotriz mexicana.

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Tags

Autos chinos en México Sector automotriz Industria automotriz

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