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La venta de autos en México rompe récord en abril y las marcas chinas son ‘las nuevas favoritas’

Las automotrices asiáticas, especialmente las de origen chino, encabezaron los mayores incrementos en ventas, con crecimientos de hasta tres dígitos.
mié 06 mayo 2026 12:27 PM
La venta de autos en México rompe récord en abril 2026 y las marcas chinas se posicionan en las favoritas
Abril fue la clave. La cifra de 118,859 unidades vendidas se colocó como el mejor volumen para este mes desde que se tiene registro. (Foto: Ezra Acayan/Getty Images)

El mercado automotor mexicano arrancó 2026 con un ritmo que no tiene precedente reciente. Entre enero y abril se vendieron 500,512 vehículos nuevos, la cifra más alta para un primer cuatrimestre desde que se tiene registro, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Más que un rebote, el dato confirma una tendencia sostenida de la demanda.

El volumen acumulado representa un avance de 4.8% frente al mismo periodo del año pasado y supera incluso el desempeño de 2017, cuando se vendieron 493,823 unidades en esos mismos meses, hasta ahora el mejor referente histórico del sector.

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La tendencia ya se perfilaba desde el inicio del año. Entre enero y marzo se colocaron 381,632 vehículos, un incremento de 3.7%. Sin embargo, fue abril el que terminó por empujar el resultado hacia un nuevo máximo.

En ese mes se vendieron 118,859 autos, un alza de 8.6% anual y la mejor cifra para cualquier abril. El desempeño mensual no solo elevó el promedio, también confirmó que el mercado mantiene tracción en el arranque del segundo trimestre.

El resultado superó incluso las expectativas de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que anticipaba 113,124 unidades. La diferencia, de 4.8%, refleja una demanda más dinámica de lo previsto.

En la parte alta del mercado, la estructura competitiva se mantiene sin cambios relevantes. Nissan lidera con 17.3% de participación, seguida por General Motors con 13.2% y Volkswagen con 11%. Detrás se ubican Toyota, Kia y Mazda.

Pero el crecimiento no se explica solo por estos jugadores. Una parte relevante del dinamismo proviene de marcas asiáticas que han acelerado su expansión, en particular algunas de origen chino que comienzan a revertir los cuestionamientos que enfrentaron en sus primeros años en el país.

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Asiáticas registran mayores incrementos

Geely uno de los casos más claros. Tras su llegada formal a finales de 2023, ha ampliado su portafolio a nueve modelos y en el primer cuatrimestre vendió 14,788 unidades, un crecimiento de 275.1%.

Changan también refleja ese reposicionamiento. Luego de establecer una operación directa en México, comercializó 7,345 vehículos entre enero y abril, con un incremento de 80.2%.

Otro ejemplo es Jetour, que junto con Soueast ha buscado atender segmentos urbanos y de consumidores jóvenes. En conjunto vendieron 1,922 unidades, lo que significó un crecimiento de 452.3%.

Incluso marcas asiáticas con mayor trayectoria mantienen un avance sostenido. Subaru incrementó sus ventas 20.6%, al alcanzar 1,460 unidades en el periodo.

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El común denominador en estos casos es una oferta más competitiva en precio y equipamiento, así como una expansión más rápida de portafolio. Esa combinación ha permitido a algunas marcas chinas dejar atrás, al menos parcialmente, la percepción de baja confiabilidad que marcó su entrada al mercado.

Sin embargo, el repunte no es generalizado. El mismo entorno competitivo que impulsa a unos también expone las debilidades de otros jugadores.

Motornation, que comercializa marcas como BAIC, JMC y DFSK, registró ventas por 402 unidades, lo que implicó una caída de 54.4%, la más pronunciada entre las marcas de volumen.

Foton también reportó un retroceso relevante de 45.9%, con 425 vehículos vendidos en el mismo periodo.

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Autos chinos en México Sector automotriz Industria automotriz

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