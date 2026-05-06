La venta de autos en México rompe récord en abril 2026 y las marcas chinas se posicionan en las favoritas

La tendencia ya se perfilaba desde el inicio del año. Entre enero y marzo se colocaron 381,632 vehículos, un incremento de 3.7%. Sin embargo, fue abril el que terminó por empujar el resultado hacia un nuevo máximo.

En ese mes se vendieron 118,859 autos, un alza de 8.6% anual y la mejor cifra para cualquier abril. El desempeño mensual no solo elevó el promedio, también confirmó que el mercado mantiene tracción en el arranque del segundo trimestre.

El resultado superó incluso las expectativas de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que anticipaba 113,124 unidades. La diferencia, de 4.8%, refleja una demanda más dinámica de lo previsto.

En la parte alta del mercado, la estructura competitiva se mantiene sin cambios relevantes. Nissan lidera con 17.3% de participación, seguida por General Motors con 13.2% y Volkswagen con 11%. Detrás se ubican Toyota, Kia y Mazda.

Pero el crecimiento no se explica solo por estos jugadores. Una parte relevante del dinamismo proviene de marcas asiáticas que han acelerado su expansión, en particular algunas de origen chino que comienzan a revertir los cuestionamientos que enfrentaron en sus primeros años en el país.

Asiáticas registran mayores incrementos

Geely uno de los casos más claros. Tras su llegada formal a finales de 2023, ha ampliado su portafolio a nueve modelos y en el primer cuatrimestre vendió 14,788 unidades, un crecimiento de 275.1%.

Changan también refleja ese reposicionamiento. Luego de establecer una operación directa en México, comercializó 7,345 vehículos entre enero y abril, con un incremento de 80.2%.

Otro ejemplo es Jetour, que junto con Soueast ha buscado atender segmentos urbanos y de consumidores jóvenes. En conjunto vendieron 1,922 unidades, lo que significó un crecimiento de 452.3%.

Incluso marcas asiáticas con mayor trayectoria mantienen un avance sostenido. Subaru incrementó sus ventas 20.6%, al alcanzar 1,460 unidades en el periodo.