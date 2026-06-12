¿A quiénes se aplicará?

La reforma es al artículo 127 de la Constitución Política, en el que se establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Tampoco ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, solo que el excedente sea consecuencia de varios empleos públicos, pero la suma no deberá exceder la mitad de la remuneración para el presidente o la presidenta; lo que se traduce en casi 70,000 pesos.

Esta medida se aplica al personal de confianza de la CFE, que cuenta con un padrón aproximado de 54,000 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza; en algunos casos se detectó que algunas personas recibían más de un millón de pesos por esta prestación.

Quedan excluidas:

La reforma constitucional excluye a las siguientes personas trabajadoras del Estado:

a) Las Fuerzas Armadas

b) Las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales

c) Las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios

Además, señala que los instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral, no podrán establecer condiciones que superen el límite establecido.