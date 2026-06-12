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CFE ya tiene fecha de ajuste a pensiones doradas

Tras la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso de México, la empresa pública del Estado ya tiene fecha de cómo aplicará a su personal pensionado.
vie 12 junio 2026 09:11 AM
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Las personas pensionadas de la Comisión Federal de Electricidad tendrán un ajuste a sus pensiones a partir del medio año de este 2026. (Foto: Facebook CFE Nacional)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre las fechas en las que aplicará ajustes a su personal pensionado que deriva de una reforma constitucional que establece que los pensionados de empresas gubernamentales no podrán acceder a pensiones superiores a las de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El 10 de abril se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para la presidenta o presidente de la República.

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¿Qué dice la reforma?

La reforma constitucional al artículo 127, fracción IV, establece criterios interpretativos impulsados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante los cuales se determina que el importe equivalente a la remuneración mensual de la persona titular del Ejecutivo Federal será el límite para las pensiones del personal jubilado de confianza de las Empresas Públicas del Estado.

Ante ello, la CFE informó a través de su cuenta en 𝕏 que las personas cuyas pensiones excedan dicho límite serán ajustadas al monto equivalente a esa remuneración. En tanto, quienes no lo rebasen mantendrán el importe que recibían previo a la reforma.

¿Cuándo se aplicará?

Lo anterior será aplicado a partir de la segunda catorcena de junio de 2026, y el pago diferencial por lo que respecta de los periodos en los que se ajustó la pensión conforme a la fracción IV del artículo 127 Constitucional, se realizará durante el mes de julio de 2026.

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¿A quiénes se aplicará?

La reforma es al artículo 127 de la Constitución Política, en el que se establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Tampoco ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, solo que el excedente sea consecuencia de varios empleos públicos, pero la suma no deberá exceder la mitad de la remuneración para el presidente o la presidenta; lo que se traduce en casi 70,000 pesos.

Esta medida se aplica al personal de confianza de la CFE, que cuenta con un padrón aproximado de 54,000 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza; en algunos casos se detectó que algunas personas recibían más de un millón de pesos por esta prestación.

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Quedan excluidas:

La reforma constitucional excluye a las siguientes personas trabajadoras del Estado:

a) Las Fuerzas Armadas

b) Las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales

c) Las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios

Además, señala que los instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral, no podrán establecer condiciones que superen el límite establecido.

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¿Será retroactiva?

El límite será aplicable a pensiones o jubilaciones futuras y a aquellas que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de esta reforma.

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Comisión Federal de Electricidad CFE

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