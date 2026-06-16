Para Eduardo Della Maggiora, fundador de Betterfly, la transacción trasciende el crecimiento de ambas empresas y envía una señal al ecosistema emprendedor de la región.

“Es una gran noticia no solamente para Betterfly y Minu, sino para el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica. Los últimos años han sido bastante oscuros desde el punto de vista de inversión y capital, por lo que esta operación demuestra que siguen existiendo oportunidades de crecimiento y consolidación”, señala.

La afirmación ocurre en un contexto de desaceleración para el venture capital latinoamericano. De acuerdo con el Latin America Venture Capital Report 2026 , durante 2025 se invirtieron 4,126 millones de dólares en 681 rondas de financiamiento en la región, 13 rondas menos frente al número del año previo.

En ese escenario, las startups enfrentan el desafío de seguir creciendo sin depender exclusivamente de nuevas inyecciones de capital. La compra de empresas complementarias, la búsqueda de eficiencias operativas y la consolidación de mercados comienzan a ocupar un lugar cada vez más relevante en las estrategias de expansión.

De las rondas a la consolidación

La historia entre Betterfly y Minu comenzó mucho antes de la adquisición. Ambas empresas nacieron prácticamente al mismo tiempo y compartieron inversionistas desde sus primeras etapas de crecimiento. Entre ellos se encuentran QED Investors y Endeavor Catalyst, dos actores que acompañaron el desarrollo de las compañías desde sus años iniciales.

Los primeros acercamientos para explorar una integración ocurrieron en 2021. Sin embargo, las conversaciones se retomaron a finales del año pasado y concluyeron después de cinco meses de negociaciones.

La lógica detrás de la operación responde a una complementariedad que habría tomado años construir de manera independiente. Mientras Betterfly desarrolló una plataforma enfocada en salud física, salud mental, seguros y prevención médica, Minu se especializó en bienestar financiero mediante herramientas como adelanto de salario, vales de despensa y soluciones para fortalecer la estabilidad económica de los trabajadores.

“El bienestar de las personas es 360 grados. Al combinar lo que nosotros hacemos bien con lo que Minu hace bien podemos ofrecer una solución única que cubra lo que una empresa y sus colaboradores necesitan”, explica Della Maggiora.

La integración permite a ambas compañías ampliar de inmediato su propuesta de valor sin tener que desarrollar internamente nuevas capacidades o esperar años para construirlas desde cero.

El resultado es una organización que atiende a más de un millón de colaboradores a través de miles de empresas clientes y que busca posicionarse como una de las plataformas de bienestar laboral más completas de la región.

La operación también refleja un cambio en la manera en que las startups entienden el crecimiento. Si durante la década pasada el objetivo consistía en captar capital para financiar expansión acelerada, hoy la prioridad parece centrarse en combinar capacidades, generar sinergias y construir organizaciones más robustas.