México como base para una expansión mayor
La primera apuesta de la nueva organización será profundizar su presencia en México.
La estrategia contempla que Minu by Betterfly continúe operando bajo esa marca mientras ambas empresas avanzan en la integración gradual de sus productos dentro de una misma experiencia digital.
Los clientes de Minu podrán acceder a seguros de vida, seguros dentales, seguros de gastos médicos mayores, programas de medicina preventiva, diagnósticos médicos y herramientas de cumplimiento de la NOM-035. Al mismo tiempo, los clientes de Betterfly incorporarán soluciones de bienestar financiero como salario bajo demanda y vales de despensa.
La meta es ambiciosa. La compañía proyecta triplicar su presencia en México durante los próximos tres años en términos de usuarios, clientes corporativos e ingresos.
“En los próximos 12 a 36 meses apuntamos a triplicar nuestra escala en México. Vamos a invertir en tecnología, producto, personas y desarrollo para acelerar el crecimiento mucho más de lo que habríamos logrado por separado”, afirma Della Maggiora.
Para Betterfly, México no sólo representa uno de los mercados más importantes de la región. También funciona como una plataforma para construir la siguiente etapa de crecimiento.
La empresa inició operaciones este mes en Florida y Texas, dos estados donde identifica una importante presencia de compañías con vínculos comerciales con México y una población hispana que podría beneficiarse de una propuesta de bienestar físico, mental y financiero desarrollada a partir de la experiencia acumulada en América Latina.
“Creemos que México es la puerta de entrada a Estados Unidos. Muchos de nuestros clientes mexicanos tienen operaciones allá y existe una complementariedad muy natural entre ambos mercados”, explica el fundador de Betterfly.
La integración con Minu fortalece esa estrategia. Al sumar soluciones financieras a su oferta de salud y seguros, la compañía considera que puede construir una propuesta más completa para atender las necesidades de trabajadores tanto en México como en Estados Unidos.
Uno de los factores que facilitó la adquisición fue la complementariedad tecnológica entre ambas empresas. Betterfly destinó gran parte de sus recursos al desarrollo de infraestructura digital para distribuir seguros y servicios de salud, mientras Minu construyó herramientas especializadas de bienestar financiero.
Según Della Maggiora, alrededor del 70% del equipo de Betterfly trabaja en áreas de producto y tecnología. Esa infraestructura permite distribuir servicios mediante aplicaciones móviles, WhatsApp y canales digitales diseñados para simplificar la experiencia de los usuarios.
Con la integración, los productos financieros de Minu se incorporarán a esa misma arquitectura tecnológica para aprovechar herramientas de inteligencia artificial y personalizar los beneficios ofrecidos a cada colaborador.
“Lo que buscamos es que acceder a seguros, salud o beneficios financieros sea tan simple como consumir una plataforma digital. Esa infraestructura tecnológica es uno de los principales activos que aportamos a esta integración”, señala.