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La adquisición de Minu por Betterfly muestra como la era del venture capital cede paso a las fusiones para crecer

La operación valuada en 100 mdd refleja un cambio en el ecosistema emprendedor latinoamericano, donde las startups priorizan consolidación y expansión internacional ante un entorno más exigente para captar capital.
mar 16 junio 2026 07:00 PM
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Nima Pourshasb y Eduardo della Maggiora, cofundadores de Minu y Betterfly. (Foto: Cortesía.)

Las startups latinoamericanas encontraron en el capital de riesgo el combustible para crecer en los últimos años. Las rondas multimillonarias permitieron expandirse a nuevos mercados, contratar talento a gran velocidad y priorizar la conquista de usuarios sobre la rentabilidad. Pero ese ciclo comenzó a cambiar. La adquisición de la mexicana Minu por parte de Betterfly por 100 millones de dólares refleja una nueva etapa para el emprendimiento regional, una en la que las fusiones y adquisiciones comienzan a reemplazar a las rondas de financiamiento como mecanismo para ganar escala.

La operación, anunciada la semana pasada, une a dos compañías enfocadas en el bienestar de los trabajadores. Pero detrás de la integración hay una historia más amplia sobre cómo las startups latinoamericanas están adaptándose a un entorno donde el acceso al capital ya no es tan abundante como hace unos años.

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Para Eduardo Della Maggiora, fundador de Betterfly, la transacción trasciende el crecimiento de ambas empresas y envía una señal al ecosistema emprendedor de la región.

“Es una gran noticia no solamente para Betterfly y Minu, sino para el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica. Los últimos años han sido bastante oscuros desde el punto de vista de inversión y capital, por lo que esta operación demuestra que siguen existiendo oportunidades de crecimiento y consolidación”, señala.

La afirmación ocurre en un contexto de desaceleración para el venture capital latinoamericano. De acuerdo con el Latin America Venture Capital Report 2026 , durante 2025 se invirtieron 4,126 millones de dólares en 681 rondas de financiamiento en la región, 13 rondas menos frente al número del año previo.

En ese escenario, las startups enfrentan el desafío de seguir creciendo sin depender exclusivamente de nuevas inyecciones de capital. La compra de empresas complementarias, la búsqueda de eficiencias operativas y la consolidación de mercados comienzan a ocupar un lugar cada vez más relevante en las estrategias de expansión.

De las rondas a la consolidación

La historia entre Betterfly y Minu comenzó mucho antes de la adquisición. Ambas empresas nacieron prácticamente al mismo tiempo y compartieron inversionistas desde sus primeras etapas de crecimiento. Entre ellos se encuentran QED Investors y Endeavor Catalyst, dos actores que acompañaron el desarrollo de las compañías desde sus años iniciales.

Los primeros acercamientos para explorar una integración ocurrieron en 2021. Sin embargo, las conversaciones se retomaron a finales del año pasado y concluyeron después de cinco meses de negociaciones.

La lógica detrás de la operación responde a una complementariedad que habría tomado años construir de manera independiente. Mientras Betterfly desarrolló una plataforma enfocada en salud física, salud mental, seguros y prevención médica, Minu se especializó en bienestar financiero mediante herramientas como adelanto de salario, vales de despensa y soluciones para fortalecer la estabilidad económica de los trabajadores.

“El bienestar de las personas es 360 grados. Al combinar lo que nosotros hacemos bien con lo que Minu hace bien podemos ofrecer una solución única que cubra lo que una empresa y sus colaboradores necesitan”, explica Della Maggiora.

La integración permite a ambas compañías ampliar de inmediato su propuesta de valor sin tener que desarrollar internamente nuevas capacidades o esperar años para construirlas desde cero.

El resultado es una organización que atiende a más de un millón de colaboradores a través de miles de empresas clientes y que busca posicionarse como una de las plataformas de bienestar laboral más completas de la región.

La operación también refleja un cambio en la manera en que las startups entienden el crecimiento. Si durante la década pasada el objetivo consistía en captar capital para financiar expansión acelerada, hoy la prioridad parece centrarse en combinar capacidades, generar sinergias y construir organizaciones más robustas.

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México como base para una expansión mayor

La primera apuesta de la nueva organización será profundizar su presencia en México.

La estrategia contempla que Minu by Betterfly continúe operando bajo esa marca mientras ambas empresas avanzan en la integración gradual de sus productos dentro de una misma experiencia digital.

Los clientes de Minu podrán acceder a seguros de vida, seguros dentales, seguros de gastos médicos mayores, programas de medicina preventiva, diagnósticos médicos y herramientas de cumplimiento de la NOM-035. Al mismo tiempo, los clientes de Betterfly incorporarán soluciones de bienestar financiero como salario bajo demanda y vales de despensa.

La meta es ambiciosa. La compañía proyecta triplicar su presencia en México durante los próximos tres años en términos de usuarios, clientes corporativos e ingresos.

“En los próximos 12 a 36 meses apuntamos a triplicar nuestra escala en México. Vamos a invertir en tecnología, producto, personas y desarrollo para acelerar el crecimiento mucho más de lo que habríamos logrado por separado”, afirma Della Maggiora.

Para Betterfly, México no sólo representa uno de los mercados más importantes de la región. También funciona como una plataforma para construir la siguiente etapa de crecimiento.

La empresa inició operaciones este mes en Florida y Texas, dos estados donde identifica una importante presencia de compañías con vínculos comerciales con México y una población hispana que podría beneficiarse de una propuesta de bienestar físico, mental y financiero desarrollada a partir de la experiencia acumulada en América Latina.

“Creemos que México es la puerta de entrada a Estados Unidos. Muchos de nuestros clientes mexicanos tienen operaciones allá y existe una complementariedad muy natural entre ambos mercados”, explica el fundador de Betterfly.

La integración con Minu fortalece esa estrategia. Al sumar soluciones financieras a su oferta de salud y seguros, la compañía considera que puede construir una propuesta más completa para atender las necesidades de trabajadores tanto en México como en Estados Unidos.

Uno de los factores que facilitó la adquisición fue la complementariedad tecnológica entre ambas empresas. Betterfly destinó gran parte de sus recursos al desarrollo de infraestructura digital para distribuir seguros y servicios de salud, mientras Minu construyó herramientas especializadas de bienestar financiero.

Según Della Maggiora, alrededor del 70% del equipo de Betterfly trabaja en áreas de producto y tecnología. Esa infraestructura permite distribuir servicios mediante aplicaciones móviles, WhatsApp y canales digitales diseñados para simplificar la experiencia de los usuarios.

Con la integración, los productos financieros de Minu se incorporarán a esa misma arquitectura tecnológica para aprovechar herramientas de inteligencia artificial y personalizar los beneficios ofrecidos a cada colaborador.

“Lo que buscamos es que acceder a seguros, salud o beneficios financieros sea tan simple como consumir una plataforma digital. Esa infraestructura tecnológica es uno de los principales activos que aportamos a esta integración”, señala.

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Tags

startups gestión empresarial, capacitación,startups venture-capital

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