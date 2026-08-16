Tener un testamento no siempre asegura una herencia: estos casos pueden dejarlo sin efecto

Por eso, tener un testamento vigente y correctamente elaborado es importante, pero no significa que cualquier persona mencionada en él tenga garantizado recibir los bienes.

Un testamento puede ser revocado

Una de las situaciones más sencillas es que quien está dejando la herencia cambie de opinión. El Código Civil Federal establece que el testamento es un acto revocable y que un testamento posterior puede dejar sin efecto al anterior.

De acuerdo con el artículo 1494, el testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el que sea válido, siempre que el testador, la persona que hereda, no indique que quiere mantener total o parcialmente las disposiciones anteriores.

Esto significa que una persona puede acudir nuevamente ante un notario para modificar su voluntad y el documento más reciente puede sustituir al anterior conforme a las reglas legales.

Por eso, guardar una copia de un testamento antiguo no necesariamente significa que ese documento será el que se utilice cuando llegue el momento de repartir la herencia.

El testamento puede ser declarado nulo

Existen circunstancias en las que el problema no está en que el testador haya cambiado de opinión, sino en la forma en que se realizó el testamento.

Un testamento es nulo otorgado bajo amenazas contra el testador, sus bienes, su cónyuge o sus familiares. También considera nulo el testamento obtenido mediante dolo o fraude.

Si un testamento no dispone de todos los bienes o pierde validez, una parte de la sucesión puede sujetarse a las reglas de la sucesión legítima. (iStock)

La ley también señala que un testamento puede ser nulo cuando se otorga sin cumplir las formalidades establecidas por la ley.

Lo que pasa si alguien presiona al testador

Este es uno de los escenarios que puede generar más conflictos familiares, la ley contempla como causa de incapacidad para heredar que una persona haya utilizado violencia, dolo o fraude para conseguir que el autor de la herencia hiciera, dejara de hacer o revocara su testamento.

El Código Civil Federal señala que, en general, la incapacidad debe declararse en juicio a petición de una persona interesada.

Puedes aparecer en el testamento y no recibir la herencia

El nombre de una persona en un testamento tampoco garantiza que finalmente reciba los bienes.