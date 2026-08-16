Tener un testamento no siempre asegura una herencia: estos casos pueden dejarlo sin efecto

Hacer un testamento es una de las principales formas de dejar por escrito qué ocurrirá con los bienes después de la muerte, pero tener este documento no significa que nada pueda ser cambiado.
La legislación contempla situaciones en las que un testamento puede ser declarado nulo, revocado o en las que un heredero puede quedar fuera de la sucesión.
El Código Civil establece reglas específicas para determinar cuándo una persona puede heredar y bajo qué circunstancias una disposición testamentaria deja de producir efectos.
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Por eso, tener un testamento vigente y correctamente elaborado es importante, pero no significa que cualquier persona mencionada en él tenga garantizado recibir los bienes.
Un testamento puede ser revocado
Una de las situaciones más sencillas es que quien está dejando la herencia cambie de opinión. El Código Civil Federal establece que el testamento es un acto revocable y que un testamento posterior puede dejar sin efecto al anterior.
De acuerdo con el artículo 1494, el testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el que sea válido, siempre que el testador, la persona que hereda, no indique que quiere mantener total o parcialmente las disposiciones anteriores.
Esto significa que una persona puede acudir nuevamente ante un notario para modificar su voluntad y el documento más reciente puede sustituir al anterior conforme a las reglas legales.
Por eso, guardar una copia de un testamento antiguo no necesariamente significa que ese documento será el que se utilice cuando llegue el momento de repartir la herencia.
El testamento puede ser declarado nulo
Existen circunstancias en las que el problema no está en que el testador haya cambiado de opinión, sino en la forma en que se realizó el testamento.
Un testamento es nulo otorgado bajo amenazas contra el testador, sus bienes, su cónyuge o sus familiares. También considera nulo el testamento obtenido mediante dolo o fraude.
La ley también señala que un testamento puede ser nulo cuando se otorga sin cumplir las formalidades establecidas por la ley.
Lo que pasa si alguien presiona al testador
Este es uno de los escenarios que puede generar más conflictos familiares, la ley contempla como causa de incapacidad para heredar que una persona haya utilizado violencia, dolo o fraude para conseguir que el autor de la herencia hiciera, dejara de hacer o revocara su testamento.
El Código Civil Federal señala que, en general, la incapacidad debe declararse en juicio a petición de una persona interesada.
Puedes aparecer en el testamento y no recibir la herencia
El nombre de una persona en un testamento tampoco garantiza que finalmente reciba los bienes.
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El Código Civil Federal establece que las disposiciones testamentarias pueden caducar respecto de los herederos y legatarios en determinados casos. Entre ellos están que el heredero o legatario muera antes que el testador, que se vuelva incapaz para recibir la herencia o legado, o que renuncie a su derecho.
Personas pueden perder la capacidad para heredar
La legislación también contempla diversas causas por las que una persona puede ser considerada incapaz para heredar. Entre ellas están:
- Determinados delitos cometidos contra el autor de la herencia o sus familiares.
- Situaciones relacionadas con acusaciones, violencia, abandono y otras conductas en la ley.
El Código Civil Federal contempla la incapacidad de quien haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona cuya sucesión se trate, así como determinados supuestos relacionados con delitos cometidos contra el autor de la herencia.
¿Qué pasa si el testamento deja fuera parte de los bienes?
No todos los bienes de una persona pueden quedar incluidos en sus disposiciones. En la Ciudad de México, por ejemplo, el Código Civil establece que la sucesión puede abrirse cuando el testador no dispuso de todos sus bienes.
También contempla esta posibilidad cuando el testamento es nulo o pierde su validez, cuando no se cumple una condición impuesta al heredero o cuando el heredero muere antes que el testador, no quiere la herencia o es incapaz de heredar y no existe un sustituto.
Por lo que una persona puede tener un testamento válido, pero una parte de su patrimonio se distribuye mediante las reglas de la sucesión legítima.
¿Por qué es necesario un testamento?
El testamento sigue siendo una herramienta fundamental para dejar constancia de la voluntad sobre el patrimonio y facilitar el proceso sucesorio.
En la Ciudad de México, el Congreso ha señalado que el testamento es un acto jurídico solemne, personalísimo y revocable, mediante el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte.
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Por lo que es importante mantenerlo actualizado y asegurarse de que haya sido otorgado cumpliendo las formalidades legales.
También es importante revisar el documento cuando cambian las circunstancias familiares o patrimoniales, después de adquirir una propiedad, cuando nace un hijo, tras un matrimonio o divorcio, o si cambia la relación con alguna de las personas nombradas como herederas.