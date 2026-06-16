La ofensiva informativa forma parte de una campaña informativa que desplegó la Asociación de Bancos de México en redes sociales y en medios de comunicación y correos electrónicos para acelerar el registro telefónico que está a 14 días de terminar su plazo.

Mensaje de correo electrónico enviado por Santander a usuario. (Cortesía )

Notificación de Banorte enviada a usuario. (Cortesía )

Datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) destacan que al 10 de junio, 58.3 millones de mexicanos han vinculado sus números telefónicos a su identidad, lo que implica que 102.7 millones de personas aún corren el riesgo de quedarse sin una línea activa el próximo 30 de junio debido a que la autoridad mantiene una postura de no emitir una prórroga.

Para Alberto Farca, director de Investigación del Centro México Digital, la preocupación del sector financiero refleja hasta qué punto la conectividad móvil se ha convertido en la puerta de entrada a la economía digital.

Actualmente, los números telefónicos están asociados a servicios bancarios, plataformas de movilidad, aplicaciones de entrega a domicilio, comercio electrónico, servicios de streaming e incluso trámites gubernamentales. La suspensión de una línea, explicó, podría generar afectaciones tanto para los usuarios como para las empresas que utilizan esos canales para validar operaciones y comunicarse con sus clientes.

“Hoy se depende de la conectividad para acceder al banco, Whatsapp, el comercio electrónico, y si perdemos la línea perderíamos varios servicios que hoy ya son esenciales”, advirtió el especialista.

Aunque las personas cuyas líneas sean suspendidas a partir del 1 de julio podrían seguir accediendo a algunas aplicaciones mediante conexiones de wifi fijo, las limitaciones aparecerían al salir a la vía pública. Sin acceso a la red móvil, los usuarios dejarían de recibir códigos de verificación por SMS, alertas bancarias, recordatorios de pago, notificaciones de paquetería y otros mensajes indispensables para el funcionamiento cotidiano de múltiples plataformas.

El impacto potencial va más allá de la banca. Servicios de transporte privado y entrega de alimentos, por ejemplo, requieren una línea activa para coordinar viajes, validar cuentas y mantener comunicación entre usuarios, repartidores y conductores. Una desconexión masiva podría traducirse en menores transacciones y una menor actividad económica en segmentos que han ganado relevancia en los últimos años.

Expansión consultó a DiDi, Uber, Rappi e inDrive sobre los posibles efectos del registro telefónico y las acciones que emprenderán para informar a sus usuarios.

Hasta el cierre de esta edición, Uber no había respondido a la solicitud de comentarios. DiDi señaló que no tenía información para compartir sobre el tema. Por su parte, inDrive informó que prefería no emitir declaraciones por el momento, mientras que Rappi aseguró que, aunque considera encontrarse en una posición favorable frente a la medida, no realizaría comentarios adicionales al respecto.