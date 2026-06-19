La relación de casi dos décadas entre Adidas y la selección mexicana es uno de los negocios más rentables de la marca alemana a nivel global. La camiseta del Tri es la más vendida entre todas las federaciones patrocinadas por la compañía, incluso por encima de Alemania y España, dos de las selecciones más exitosas y con mayor tradición dentro del fútbol internacional.
Detrás de ese desempeño convergen dos factores. El primero es la fuerte conexión emocional de los aficionados mexicanos con sus equipos y con la selección nacional. El segundo responde a una estrategia comercial que ha permitido ampliar la oferta de productos y desarrollar diseños con una identidad cada vez más ligada a elementos culturales mexicanos.
“La camiseta representa a México en la cancha y fuera de la cancha”, dice en entrevista Jorge Dionne, general manager de Adidas México.
El directivo sostiene que el uniforme nacional ha logrado trascender el ámbito deportivo para convertirse en una expresión de identidad cultural. “La de México es una de las camisetas más bonitas porque la relación nos ha permitido plasmar motivos mexicanos que nos dan orgullo. Y la camiseta verde es probablemente la de mayor venta en la historia de la Selección Nacional, es a la que el consumidor migra automáticamente”, añade.
Los números reflejan ese interés. En términos de sell through, indicador que mide la velocidad de venta respecto al inventario disponible, la camiseta verde utilizada como uniforme principal ya colocó alrededor de 55% de su inventario entre consumidores finales. La negra registra un avance similar, también de 55%, mientras que la blanca alcanza 35%.
La estrategia comercial de Adidas ha consistido en ampliar la oferta mediante tres uniformes oficiales que utilizan los jugadores durante los partidos, una fórmula que permite diversificar la demanda y generar múltiples momentos de compra entre los aficionados.
La manufactura también juega un papel relevante dentro de la estrategia. Mientras buena parte de las camisetas de selecciones nacionales se produce en Asia, Adidas mantiene una parte de la fabricación del uniforme mexicano dentro del país.
“Tiene que decir hecha en México”, dice Jorge Dionne.
La compañía produjo localmente durante el último año las versiones réplica de los uniformes, destinadas al mercado masivo, mientras que la versión auténtica, utilizada por los jugadores y comercializada a un precio superior, continúa fabricándose en Asia. El esquema permite diferenciar segmentos de consumidores y responder a los volúmenes de demanda.
El peso comercial de la Selección Mexicana también se observa en la distribución geográfica de las ventas. De acuerdo con Adidas, 50% de las camisetas se comercializa en México y el otro 50% en Estados Unidos, impulsado por la comunidad mexicana residente en ese país.
De la polémica artesanal a la innovación tecnológica
La relevancia del negocio adquiere una dimensión especial en un año mundialista. Más allá de los partidos, el uniforme se ha convertido en una plataforma para extender la presencia de la marca hacia otras categorías de consumo.
Actualmente la oferta vinculada a la selección mexicana incluye chamarras, vestidos deportivos, playeras, gorras, calzado y hasta jerseys para mascotas, una estrategia que busca capitalizar la conexión emocional de los aficionados con la marca y con el equipo nacional.
Sin embargo, el lanzamiento de los nuevos uniformes también ha estado acompañado de controversias. Parte de la colección incorporó bordados realizados por artesanas de Naupan, Puebla, en colaboración con la empresa mexicana Someone Somewhere.
La participación de las artesanas generó críticas en redes sociales luego de que algunos influencers ajenos al proyecto señalaran supuestos pagos de 36 pesos por hora y cuestionaran las condiciones laborales del trabajo artesanal.
Las artesanas involucradas solicitaron mantener en privado los montos que recibieron por su participación. Mientras tanto, Adidas defendió la colaboración y destacó que incluso llevó a Alemania a dos de las artesanas que encabezaron el proyecto para incorporar el jersey bordado al archivo histórico de la compañía.
En un posicionamiento compartido con Expansión, la empresa aseguró que la colaboración forma parte de un programa que trabaja con comunidades artesanales locales desde 2025 y que ha buscado fortalecer las condiciones laborales de los participantes.
“En línea con nuestras prácticas habituales, los esfuerzos se han centrado en garantizar la alineación operativa y el cumplimiento de nuestros estándares globales. Adidas mantiene su compromiso continuo con Someone Somewhere para asegurar el cumplimiento durante el transcurso de esta colaboración”, señala la compañía.
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El Mundial 2026 representa además un escaparate para la innovación tecnológica de la firma alemana. Entre las novedades destaca TRIONDA, el balón oficial del torneo, que incorpora una nueva generación de tecnología Connected Ball.
El sistema integra sensores capaces de transmitir información en tiempo real al VAR. Apoyado por inteligencia artificial, el balón proporciona datos sobre el movimiento y los contactos durante el juego con el objetivo de agilizar las decisiones arbitrales y reducir el tiempo destinado a revisar jugadas polémicas.
La innovación también llega a los uniformes. Adidas incorporó tecnologías como Climacool y Climacool Systems, desarrolladas para ayudar a los jugadores a regular la temperatura corporal antes, durante y después de los encuentros.
“Para nosotros, un Mundial es un escenario perfecto para conjugar la parte cultural, la parte de innovación y la parte de celebración”, afirma Ana Belén Fernández, vicepresidenta de Marketing para Adidas Latinoamérica.
El Mundial también se juega fuera de la cancha
La estrategia mundialista de la compañía va más allá de los estadios. Adidas viste a 14 selecciones nacionales y ha buscado convertir al fútbol en una conversación permanente a través de la cultura popular.
“Para nosotros el fútbol va más allá de la cancha. Es una expresión cultural que se vive a través de la música, de los influencers y de muchas otras formas de expresión”, dice Fernández.
La empresa ha impulsado colaboraciones con artistas como Peso Pluma y Kenia Os, además de alianzas con diseñadores y creadores de contenido para conectar con nuevas audiencias.
Las activaciones comenzaron desde octubre del año pasado con la presentación del balón oficial y continuaron con el lanzamiento de los uniformes de local, visitante y tercera equipación.
“Queremos recordarle al mundo de qué estamos hechos los mexicanos y apoyar a nuestra federación”, afirma Fernández.
La campaña Somos México forma parte de ese esfuerzo por fortalecer el vínculo emocional entre la afición y la Selección Nacional. A ella se suman iniciativas globales como Backyard Legends, una producción que reúne a Timothée Chalamet, Lionel Messi, Bad Bunny, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Trinity Rodman para hablar del fútbol desde las canchas de barrio.
Además de conectar con la cultura latina, la compañía busca aprovechar la visibilidad que ofrece México como una de las sedes del torneo para acercarse a nuevas generaciones de consumidores.
“Podemos conectar con la cultura latina y con los consumidores mexicanos, pero sobre todo influir en las futuras generaciones para que adopten el deporte como un estilo de vida. Nuestro propósito es cambiar vidas a través del deporte”, asegura Fernández.