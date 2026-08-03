Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Carrera

La carrera de la UNAM que acepta menos aspirantes que Harvard, MIT y Yale

La UNAM concentra la mayor matrícula universitaria pública del país, pero algunas de sus licenciaturas siguen siendo extremadamente selectivas.
lun 03 agosto 2026 07:28 PM
Añadir Expansión en Google
UNAM
Miles de aspirantes compiten cada año por un número limitado de lugares en las carreras más demandadas de la UNAM.

​​Conseguir un lugar para estudiar Médico Cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es, en términos de tasa de admisión, más selectivo que ingresar a universidades como Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) o Yale, de acuerdo a las cifras del Concurso 2025-2026 de la UNAM y el Common Data Set Explorer .

Sin embargo, en Estados Unidos un aspirante puede enviar solicitudes a varias universidades, mientras que en la UNAM solo puede registrarse para una carrera y un plantel por convocatoria.

Publicidad

Además, la tasa de admisión de la universidad mexicana excluye a quienes ingresan mediante pase reglamentado. Aun con esas diferencias, existe un enorme nivel de competencia entre algunas licenciaturas.

La UNAM alista un examen de control para los aspirantes seleccionados para una licenciatura
México

UNAM retrasa inicio de clases para alumnos nuevos; publica mañana las fechas y sedes del examen de control

La carrera donde entra poco más del 1% de los aspirantes

De acuerdo con datos del Concurso de Selección UNAM 2025-2026 y de los Common Data Sets de universidades estadounidenses, Médico Cirujano registra una tasa de admisión de apenas 1.21%, en todas las sedes en que se imparte esta carrera que son Ciudad Universitaria, FES Iztacala y FES Zaragoza.

Esto significa que admite menos aspirantes que instituciones como:

Yale con una tasa de aceptación de 4.7%.

MIT, con 4.6%.

Princeton, con 4.4%.

Harvard, con 4.2%.

Columbia University, con 3.9%

Stanford, con 3.8%

California Institute of Technology, con 2.6%.

Incluso dentro de la propia UNAM existe una carrera con una competencia todavía mayor: Ingeniería Aeroespacial, cuya tasa de admisión es de 0.92%. También Diseño Gráfico aparece entre las licenciaturas más selectivas, con 2.11%.

La universidad pública con más estudiantes de México

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), uno de cada 12 estudiantes inscritos en universidades públicas del país cursa una licenciatura en la UNAM.

Con base en las Principales Cifras del Sistema Educativo Escolar 2024-2025, la universidad concentra 259,184 estudiantes de licenciatura, la matrícula más grande entre las instituciones públicas de educación superior en México.

Publicidad

Le siguen la Universidad de Guadalajara, con 148,866 alumnos; el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 137,884; la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con 135,120; y la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), con 125,087.

Sin embargo, el elevado número de estudiantes matriculados no impide que algunas carreras enfrenten una presión extraordinaria durante el proceso de admisión.

En el caso de Médico Cirujano existieron 27,038 aspirantes compitieron por apenas 326 lugares, por lo que el puntaje mínimo para ingresar alcanzó 114 aciertos de un máximo de 120. En Ingeniería Aeroespacial, el puntaje de corte llegó incluso a 117 aciertos.

¿Por qué un acierto puede hacer la diferencia?

Bernardo Naranjo, ex consejero del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), explicó en sus redes sociales que el problema no radica únicamente en la competencia entre aspirantes, sino también en los límites que tiene cualquier examen para distinguir entre cientos de personas con resultados sobresalientes.

El especialista señaló que un instrumento de 120 reactivos puede tener un margen de error estadístico de entre tres y cinco aciertos. Esto significa que un aspirante con 112 aciertos y otro con 116 podrían tener desempeños académicos estadísticamente similares, aunque uno consiga un lugar y el otro quede fuera.

Cuando miles de aspirantes obtienen calificaciones muy altas el examen deja de diferenciar con precisión suficiente y diferencias mínimas terminan definiendo el ingreso, señaló.

Publicidad

Examen de control y retraso en ingreso

La UNAM publicó que será necesario retrasar dos semanas el inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso a licenciatura debido a las irregularidades detectadas en el examen de admisión.

Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM, es destituida
México

Patricia Dávila renuncia a la secretaría general de la UNAM tras irregularidades en examen de ingreso

A esto se añade que los seleccionados y personas que no obtuvieron un lugar, pero alcanzaron un número de aciertos igual o superior al puntaje mínimo histórico de ingreso registrado entre 2021 y 2025 para las licenciaturas, deberán pasar un examen de control presencial.

Tags

UNAM Universidades Universidad de Harvard

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad