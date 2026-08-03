La carrera de la UNAM que acepta menos aspirantes que Harvard, MIT y Yale

Además, la tasa de admisión de la universidad mexicana excluye a quienes ingresan mediante pase reglamentado. Aun con esas diferencias, existe un enorme nivel de competencia entre algunas licenciaturas.

La carrera donde entra poco más del 1% de los aspirantes

De acuerdo con datos del Concurso de Selección UNAM 2025-2026 y de los Common Data Sets de universidades estadounidenses, Médico Cirujano registra una tasa de admisión de apenas 1.21%, en todas las sedes en que se imparte esta carrera que son Ciudad Universitaria, FES Iztacala y FES Zaragoza.

Esto significa que admite menos aspirantes que instituciones como:

Yale con una tasa de aceptación de 4.7%.

MIT, con 4.6%.

Princeton, con 4.4%.

Harvard, con 4.2%.

Columbia University, con 3.9%

Stanford, con 3.8%

California Institute of Technology, con 2.6%.

Incluso dentro de la propia UNAM existe una carrera con una competencia todavía mayor: Ingeniería Aeroespacial, cuya tasa de admisión es de 0.92%. También Diseño Gráfico aparece entre las licenciaturas más selectivas, con 2.11%.

La universidad pública con más estudiantes de México

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), uno de cada 12 estudiantes inscritos en universidades públicas del país cursa una licenciatura en la UNAM.

🎓 ¿A cuántos estudiantes puede atender la@UNAM?



Cuenta con más de 259 mil estudiantes de licenciatura, la matrícula más grande entre las instituciones de educación superior.



Asimismo, concentra el mayor presupuesto: $28,641 mdp, que representa 15% del financiamiento… pic.twitter.com/RcJkALBWVb — IMCO (@imcomx) August 2, 2026

Con base en las Principales Cifras del Sistema Educativo Escolar 2024-2025, la universidad concentra 259,184 estudiantes de licenciatura, la matrícula más grande entre las instituciones públicas de educación superior en México.