Pemex enfrenta nuevo emplazamiento a huelga mientras negocia aumentos tras reportar ingresos récord

Tras no alcanzar un acuerdo con la empresa, el STPRM informó que ambas partes continuarán las negociaciones durante los próximos 30 días, periodo que concluirá el 30 de agosto. Mientras tanto, el emplazamiento a huelga permanecerá suspendido.

De no alcanzarse un acuerdo al término de ese plazo, el sindicato podrá retomar el procedimiento de huelga conforme a la Ley Federal del Trabajo.

La decisión de ampliar las negociaciones fue resultado de la audiencia celebrada el 31 de julio en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, derivada de la revisión salarial 2026.

En un comunicado dirigido a los trabajadores, el sindicato sostuvo que hasta ahora “no existe ni acuerdo ni propuesta de Petróleos Mexicanos que permitan concluir la negociación”.

Al mismo tiempo, el gremio utilizó el desempeño comercial de la empresa como respaldo a su petición salarial.

“Mucho nos estimula conocer los resultados positivos en el desempeño de Pemex, pues ahí está reflejado nuestro quehacer cotidiano y nuestro compromiso con el rescate de Pemex”, señaló.

Además del ajuste salarial, el sindicato solicita mejoras en los servicios médicos, el abasto de medicamentos y las condiciones de seguridad laboral en refinerías, plataformas y centros de trabajo.

El sindicato también afirmó que comparte el objetivo de recuperar a Pemex como “baluarte de la estabilidad y desarrollo nacional”, propósito para el cual, aseguró, los trabajadores contribuyen diariamente.

Los ingresos crecieron, pero las utilidades se desplomaron

El argumento sindical encuentra sustento en el comportamiento de los ingresos de la petrolera durante el segundo trimestre del año.

Entre abril y junio, Pemex reportó ingresos por 510,443 millones de pesos, un incremento anual de 30.3% frente a los 391,621 millones registrados en el mismo periodo de 2025, el mayor nivel para un segundo trimestre en los últimos años.

La empresa explicó que el crecimiento respondió principalmente al aumento de las exportaciones y al mayor precio internacional del petróleo, favorecido por el repunte de las cotizaciones derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

No obstante, ese avance no se reflejó en una mejora de la rentabilidad.

Durante el mismo periodo, Pemex obtuvo una utilidad neta de 18,024 millones de pesos, cifra 69.7% inferior a los 59,516 millones reportados un año antes.

La administración encabezada por Juan Carlos Carpio atribuyó la caída a un mayor pago de impuestos y derechos, mayores compras de productos, un incremento en el costo de los instrumentos financieros derivados y una menor utilidad cambiaria.