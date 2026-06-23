Pemex y Petrobras se alían para explorar hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México

Entre los principales objetivos destaca el intercambio de experiencia para evaluar y desarrollar proyectos petroleros relacionados con la revitalización de campos maduros, el reprocesamiento sísmico y la identificación de oportunidades exploratorias tanto en México como en otras áreas de interés para ambas compañías.

Los alcances de la colaboración

La colaboración busca aprovechar especialmente la experiencia acumulada por Petrobras en operaciones costa afuera de alta complejidad, un segmento en el que la petrolera brasileña es considerada una de las compañías más avanzadas a nivel mundial debido a su trayectoria en el desarrollo de reservas en aguas profundas y ultraprofundas.

El memorando también contempla la cooperación en actividades de refinación, petroquímica, fertilizantes y procesamiento de gas natural, así como iniciativas relacionadas con la recuperación de líquidos, eficiencia energética y reducción de emisiones.

Asimismo, ambas empresas explorarán oportunidades en tecnologías de captura de carbono y en la producción de combustibles de menor intensidad de carbono, en línea con las tendencias internacionales para disminuir la huella ambiental de la industria energética.

Otro de los componentes del acuerdo es el intercambio de experiencias en materia regulatoria, seguridad industrial, confiabilidad operativa y protección ambiental.

Para Pemex, la alianza representa una oportunidad para fortalecer sus capacidades técnicas en segmentos donde enfrenta importantes retos operativos, particularmente en exploración de aguas profundas y en la recuperación de producción en campos maduros.

Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Pemex, afirmó que el acuerdo abre espacios de cooperación para ambas compañías y establece un marco de colaboración técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar proyectos potenciales relacionados con exploración y extracción de hidrocarburos.

“La firma de este abre oportunidades de cooperación para beneficio de las empresas, de los países y de sus pueblos; establece un marco de colaboración estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar, de manera conjunta, proyectos potenciales e integrales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, para nuevos descubrimientos y para oportunidades de optimización e incremento de producción en aguas profundas, áreas de aceite pesado y extrapesado, campos maduros y potencial presal en el Golfo de México, y en actividades relacionadas con procesos industriales como refinación y petroquímica”, dijo el directivo.

La referencia al potencial presal resulta relevante debido a que Petrobras ha desarrollado durante las últimas dos décadas una amplia experiencia en la explotación de este tipo de yacimientos en Brasil, considerados entre los descubrimientos petroleros más importantes del mundo en años recientes.

Por su parte, Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, señaló que el memorando representa una herramienta de cooperación con potencial para ampliar la presencia de la empresa brasileña en México.

“Es un instrumento de cooperación estratégica con un potencial significativo para Petrobras, que puede posicionar a la empresa como socia de Pemex en un escenario de fortalecimiento de la exploración y producción petrolera en México. Nos interesa la exploración en el Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes. Sin duda, la alianza entre las dos empresas estatales será beneficiosa para ambos países”, comentó la directiva.