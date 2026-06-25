Prórroga para el registro de celulares: calendario de fecha límite según tu número telefónico

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha establecido un nuevo calendario para el registro obligatorio de líneas móviles, tras reconocer el bajo avance en la vinculación de números telefónicos con la identidad de los usuarios. Aunque el regulador había sostenido que no ampliaría los plazos por tratarse de un mandato de ley, la baja adopción lo llevó a ajustar la estrategia para evitar afectaciones masivas a la conectividad digital.

El ajuste llega en un contexto en el que, al 25 de junio, solo 63 millones de personas habían completado el proceso, equivalente a 39.1% del universo estimado. De ese total, 40.2 millones corresponden a líneas de prepago y 22.8 millones a pospago, lo que deja todavía cerca de 98 millones de líneas pendientes de registro.

La medida también se enmarca en las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había señalado que el gobierno evaluaría la implementación de la política antes de definir una eventual ampliación de plazos.

