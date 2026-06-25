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¿Qué pasa si no registro mi número telefónico en la fecha que marca el calendario de la CRT?

La CRT estableció un calendario escalonado para el registro obligatorio de líneas móviles en México, que deberá cumplirse entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre según el último dígito del número telefónico.
jue 25 junio 2026 04:06 PM
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Prórroga para el registro de celulares: calendario de fecha límite según tu número telefónico
Al 25 de junio, solo 63 millones de personas han completado el proceso, equivalente a apenas 39.1% del universo estimado, de las cuales 40.2 millones son de prepago y 22.8 millones de pospago. (Mario Jasso)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha establecido un nuevo calendario para el registro obligatorio de líneas móviles, tras reconocer el bajo avance en la vinculación de números telefónicos con la identidad de los usuarios. Aunque el regulador había sostenido que no ampliaría los plazos por tratarse de un mandato de ley, la baja adopción lo llevó a ajustar la estrategia para evitar afectaciones masivas a la conectividad digital.

El ajuste llega en un contexto en el que, al 25 de junio, solo 63 millones de personas habían completado el proceso, equivalente a 39.1% del universo estimado. De ese total, 40.2 millones corresponden a líneas de prepago y 22.8 millones a pospago, lo que deja todavía cerca de 98 millones de líneas pendientes de registro.

La medida también se enmarca en las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había señalado que el gobierno evaluaría la implementación de la política antes de definir una eventual ampliación de plazos.

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Fechas límite para registrar una línea celular

El nuevo esquema establece un calendario escalonado en el que cada usuario tendrá una fecha límite de registro asignada con base en el último dígito de su número telefónico. El periodo de cumplimiento comenzará el 15 de agosto y se extenderá hasta el 31 de diciembre, con vencimientos diferenciados para evitar saturación en los sistemas de las compañías telefónicas.

El calendario inicia con las líneas terminadas en 0, que deberán registrarse a más tardar el 15 de agosto. A partir de ahí, las fechas avanzan de manera progresiva:

Las líneas telefónicas con terminación 1: hasta el 31 de agosto para vincular su número.

Líneas telefónicas con terminación 2: hasta el 15 de septiembre

Líneas telefónicas con terminación 3: hasta el 30 de septiembre

Líneas telefónicas con terminación 4: hasta 15 de octubre

Líneas telefónicas con terminación 5: 31 de octubre

Líneas telefónicas con terminación 6: 15 de noviembre

Líneas telefónicas con terminación 7: 30 de noviembre

Líneas telefónicas con terminación 8: 15 de diciembre

Líneas telefónicas con terminación 9: 31 de diciembre

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¿Qué pasa si no se vincula la línea en la fecha correspondiente?

El incumplimiento del registro en tiempo y forma tendrá consecuencias directas. Las líneas no vinculadas serán suspendidas por los operadores dentro de las siguientes 72 horas posteriores al vencimiento, quedando habilitadas únicamente para llamadas de emergencia y alertas de protección civil, incluyendo notificaciones en caso de sismo.

Una vez realizado el registro, el servicio podrá restablecerse de forma completa. El regulador ha subrayado que el proceso no es ejecutado por el gobierno, sino directamente por las compañías telefónicas, que únicamente asocian el nombre del usuario y su CURP al número celular, eliminando otros datos previamente utilizados en el proceso de vinculación.

Especialistas consultados por Expansión señalan que el principal reto no es solo operativo, sino de política pública. Entre los factores identificados destacan la falta de claridad en la comunicación, la limitada difusión de beneficios del registro y una implementación desigual entre operadores.

A ello se suman cuestionamientos sobre la validación de líneas sin consentimiento explícito, un tema que ha generado dudas sobre la ejecución del esquema. En conjunto, estos elementos explican por qué, pese a la obligatoriedad del registro, millones de líneas permanecen aún sin vincularse en un país donde la telefonía móvil es un componente central de la actividad económica y digital.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez

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Telecomunicaciones

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