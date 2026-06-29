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Fox compra Roku por 22,000 mdd y entra a la guerra del streaming publicitario

La operación integra distribución y contenido para competir en publicidad digital y acceso a datos en más de 100 millones de hogares.
lun 29 junio 2026 05:55 AM
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Fox compra a Roku para aumentar su apuesta en el streaming
La transacción, valorada en aproximadamente 22,000 millones de dólares, permitirá a Fox Corporation acceder a datos de Roku y a más de 100 millones de hogares con acceso a streaming en todo el mundo. (Cortesía)

El mercado del streaming da un giro con una transacción poco anticipada por los analistas, pero que ya es calificada como una jugada inteligente. La compra de Roku por parte de Fox Corporation une a un gigante de la producción y distribución de contenidos con una de las principales puertas de entrada al streaming, un activo clave para el consumo de plataformas y la publicidad digital.

La transacción, valorada en aproximadamente 22,000 millones de dólares, permitirá a Fox Corporation acceder a los datos de Roku y a más de 100 millones de hogares con acceso a streaming en todo el mundo. La empresa cuenta actualmente con contenidos deportivos, de entretenimiento e informativos, además de la programación de Tubi .

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Radamés Camargo , especialista en la industria del streaming y analista de The CIU, afirmó que el principal valor de la operación radica en la integración del ecosistema de Roku con los activos que ya posee Fox para potenciar el alcance de Tubi y de su oferta deportiva, fortalecer su capacidad para atraer y retener audiencias, aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios y abrir nuevas oportunidades de negocio mediante publicidad segmentada y servicios digitales.

Además, para el especialista, la operación cobra especial relevancia en un momento en el que la ventaja competitiva ya no depende únicamente del contenido, sino de controlar el acceso a las audiencias, disponer de datos sobre sus hábitos de consumo y fortalecer el negocio publicitario mediante plataformas propias. Hasta ahora, las grandes consolidaciones del mercado se habían gestado entre competidores directos.

El valor de controlar la puerta de entrada al streaming

La publicidad ya representa entre el 20% y el 28% de los ingresos totales de las plataformas de streaming a nivel global. Este modelo híbrido, conocido como AVOD (Video Bajo Demanda con Anuncios), ha transformado el negocio y ha convertido a la publicidad en su principal motor de crecimiento, de acuerdo con la consultora Digital TV Research.

De esta forma, la adquisición representa una oportunidad para que Fox Corporation recupere protagonismo en el mercado del streaming tras la venta de los activos de 21st Century Fox a Disney en 2019, operación que incluyó franquicias y propiedades como Marvel, Star Wars, Pixar, Los Simpson, Alien y Avatar.

Fox Corporation ha apostado por fortalecer su presencia en el streaming gratuito con publicidad a través de Tubi, plataforma que adquirió en 2020. Desde entonces, ha ampliado su oferta de contenidos deportivos con derechos como la Liga MX varonil y femenil, la Premier League inglesa y los playoffs de la MLB bajo un modelo de acceso gratuito.

La estrategia se ha complementado con la integración de Caliente TV para reforzar su catálogo deportivo, aunque el monto de la operación no ha sido revelado.

“Aunque esto no significa que llegará a ser uno de los gigantes del streaming como Netflix, sí le permitirá trabajar en un nicho específico en el que está muy bien posicionado: el deportivo, con Tubi, uno de los segmentos de mayor relevancia y expansión en la actualidad”, aseguró el analista.

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Regulación, datos y competencia en la nueva etapa del streaming

Pero la integración también puede modificar las reglas del juego para usuarios, anunciantes y competidores. Roku ha construido una posición estratégica gracias a su capacidad para distribuir contenido y segmentar publicidad en televisión conectada, manteniendo una posición neutral entre las distintas plataformas de streaming.

Para Camargo, ese será uno de los principales temas de análisis para los reguladores y también una de las grandes incógnitas: si Fox preservará el enfoque neutral de Roku o utilizará su ecosistema para fortalecer sus propios activos, como Tubi, sus contenidos deportivos y sus servicios informativos.

La compra también abre otros desafíos, como el impacto en la competencia dentro del mercado de la publicidad digital. Radamés Camargo reconoció que, si bien Fox aún está lejos del peso que tienen plataformas como YouTube en el negocio publicitario, la integración con Roku le dará una mayor capacidad para fijar condiciones comerciales a anunciantes y socios.

En ese escenario, advirtió, las autoridades de competencia deberán vigilar que la empresa no incurra en prácticas que limiten la participación de otros actores o generen condiciones desventajosas para el mercado.

Otro de los puntos que requerirá un análisis regulatorio es el control sobre los datos de consumo y el acceso a las audiencias. Como una de las principales puertas de entrada a los servicios de streaming, Roku concentra información sobre los hábitos de visualización de millones de usuarios.

Aunque esa capacidad fortalecerá la oferta comercial y publicitaria de Fox, el analista considera que también plantea el riesgo de que la empresa obtenga una ventaja competitiva frente a otras plataformas al conocer, de manera agregada, las preferencias de los consumidores y utilizar esa información para reforzar su posición en el mercado.

“Será necesario que el regulador ponga la lupa en este tema porque implica el control de información de otros jugadores y el poder de controlar audiencias. El regulador deberá establecer condiciones para evitar afectaciones”, advirtió Camargo.

La operación se perfila como un punto de inflexión para el mercado del streaming, donde el contenido, la distribución y la publicidad adquieren cada vez mayor relevancia. El reto no será únicamente evaluar el impacto de la compra en términos de competencia, sino también definir hasta qué punto la integración de una plataforma como Roku con un productor de contenidos puede reconfigurar el acceso a las audiencias.

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