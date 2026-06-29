Fox compra Roku por 22,000 mdd y entra a la guerra del streaming publicitario

Radamés Camargo , especialista en la industria del streaming y analista de The CIU, afirmó que el principal valor de la operación radica en la integración del ecosistema de Roku con los activos que ya posee Fox para potenciar el alcance de Tubi y de su oferta deportiva, fortalecer su capacidad para atraer y retener audiencias, aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios y abrir nuevas oportunidades de negocio mediante publicidad segmentada y servicios digitales.

Además, para el especialista, la operación cobra especial relevancia en un momento en el que la ventaja competitiva ya no depende únicamente del contenido, sino de controlar el acceso a las audiencias, disponer de datos sobre sus hábitos de consumo y fortalecer el negocio publicitario mediante plataformas propias. Hasta ahora, las grandes consolidaciones del mercado se habían gestado entre competidores directos.

El valor de controlar la puerta de entrada al streaming

La publicidad ya representa entre el 20% y el 28% de los ingresos totales de las plataformas de streaming a nivel global. Este modelo híbrido, conocido como AVOD (Video Bajo Demanda con Anuncios), ha transformado el negocio y ha convertido a la publicidad en su principal motor de crecimiento, de acuerdo con la consultora Digital TV Research.

De esta forma, la adquisición representa una oportunidad para que Fox Corporation recupere protagonismo en el mercado del streaming tras la venta de los activos de 21st Century Fox a Disney en 2019, operación que incluyó franquicias y propiedades como Marvel, Star Wars, Pixar, Los Simpson, Alien y Avatar.

Fox Corporation ha apostado por fortalecer su presencia en el streaming gratuito con publicidad a través de Tubi, plataforma que adquirió en 2020. Desde entonces, ha ampliado su oferta de contenidos deportivos con derechos como la Liga MX varonil y femenil, la Premier League inglesa y los playoffs de la MLB bajo un modelo de acceso gratuito.

La estrategia se ha complementado con la integración de Caliente TV para reforzar su catálogo deportivo, aunque el monto de la operación no ha sido revelado.

“Aunque esto no significa que llegará a ser uno de los gigantes del streaming como Netflix, sí le permitirá trabajar en un nicho específico en el que está muy bien posicionado: el deportivo, con Tubi, uno de los segmentos de mayor relevancia y expansión en la actualidad”, aseguró el analista.