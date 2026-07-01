Cada pipa de combustible en México puede terminar en robo, ordeña o adulteración: las zonas más riesgosas

Tomás Martínez, asesor de normatividad y transporte especializado de Canacar, explicó que la vulnerabilidad en estas entidades responde, en parte, a la menor presencia de cuerpos de seguridad en los corredores carreteros. “Hace falta más vigilancia para combatir esas zonas rojas”, afirmó Martínez.

En contraste, en estados fronterizos del norte, como Tamaulipas, el riesgo es menor debido a la presencia de las Fuerzas Armadas en los cruces aduaneros y en las rutas de acceso.

La diferencia, explicó, radica en que mientras en el norte existe una mayor presencia de la Marina y del Ejército, en las regiones del centro y bajío la vigilancia depende principalmente de la Guardia Nacional, cuyos puntos de supervisión se encuentran más dispersos.

“La verdad vemos muy difícil que en ese mapa vayan a desaparecer los colores y esté el país normal”, añadió.

Mapa de riesgo para el transporte de combustibles. (Expansión)

Robo y adulteración elevan costos operativos

El robo de combustible tiene implicaciones que van más allá de la pérdida de la mercancía. El sector enfrenta mayores costos por la contratación de seguros, el monitoreo permanente de las unidades, la implementación de tecnología y el cumplimiento de nuevas disposiciones regulatorias.

Para reducir los riesgos, las empresas han invertido en sistemas de telemetría que permiten monitorear en tiempo real el recorrido de las unidades y verificar la identidad de los operadores.

“Hoy en día juega un papel muy importante porque es con la que vamos controlando todo el trayecto, todo el movimiento del conductor, que sea el mismo, que si se paró a comer se suba el mismo; todo eso es lo que hemos hecho para contrarrestar todas las adversidades que se van presentando”, explicó Martínez.

Los sistemas de monitoreo incluyen plataformas digitales en las que los operadores deben identificarse mediante códigos QR al momento de cargar el combustible y durante el trayecto.

“Si llega otra persona en sustitución, no sabemos si al conductor original le pasó algo, si lo tienen secuestrado; pero ahora con la plataforma se tiene que demostrar que el conductor es el mismo en todo el trayecto, incluso se tienen programadas las paradas y los paradores exclusivos, no se pueden detener donde sea”, indicó.