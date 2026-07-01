La CRT obliga a tomar datos biométricos en el registro de celulares, pese a que primero dijo que no

El paso corresponde a la denominada ‘prueba de vida’, un requisito que obliga a los usuarios a tomarse una selfie desde la plataforma de registro para validar su identidad. La CRT argumentó que la modificación se debe a las diversas manifestaciones de las empresas de telefonía que pedían incorporar la prueba de vida para corroborar que la persona que solicita dicho proceso, corresponda a la persona titular de la línea.

Pero el criterio y justificación de la autoridad regulatoria difiere con lo señalado en su propio comunicado de prensa, donde notificó la prórroga y en donde expresamente aseguró que se eliminaría la toma de una imagen durante el proceso de vinculación. La afirmación se realizó antes de que el Pleno de la Comisión aprobara formalmente la decisión.

Además, el nuevo criterio del registro choca con las peticiones del sector. De acuerdo con fuentes de la industria, uno de los principales obstáculos es la denominada ‘prueba de vida’, un requisito que obliga a los usuarios a tomarse una selfie desde la plataforma de registro para validar su identidad, de ahí la insistencia en eliminar ese paso del proceso.

Los operadores sostienen que este paso complica el proceso en comunidades donde la conectividad es intermitente y el envío de fotografías suele fallar o requerir varios intentos.

A ello se suma que el trámite también exige escanear una identificación oficial, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de un proceso completamente digital en regiones donde no todos los usuarios cuentan con documentación vigente o acceso constante a internet.

Uno de los principales problemas es que las imágenes del INE y la selfie suelen tardar en cargarse o simplemente no logran enviarse cuando la conexión es deficiente. A ello se suma la desconfianza que aún existe entre algunos usuarios respecto al destino de la información que entregan durante el trámite.

Una 'selfie' polémica

La prueba de vida se ha colocado como el paso más polémico del registro debido a que los usuarios no tienen claridad de lo que sucede con sus datos una vez que son tomados sus biométricos. Operadores han señalado a Expansión que los biométricos captados mediante la selfie se utilizan únicamente para corroborar la identidad de los usuarios y que, una vez concluido ese proceso, la información es eliminada.

Sin embargo, los lineamientos no establecen expresamente cómo debe realizarse el tratamiento de esos datos biométricos, lo que genera dudas entre la población.

Hasta el 25 de junio solo 63 millones de personas habían completado el proceso, equivalentes al 39.1% del universo estimado de líneas.