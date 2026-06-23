La selfie obligatoria frena el registro telefónico: 7 de cada 10 usuarios en zonas rurales no pueden terminarlo

La conectividad limita el avance del registro

De acuerdo con fuentes de la industria, uno de los principales obstáculos es la denominada “ prueba de vida ”, un requisito que obliga a los usuarios a tomarse una selfie desde la plataforma de registro para validar su identidad. Los operadores sostienen que este paso complica el proceso en comunidades donde la conectividad es intermitente y el envío de fotografías suele fallar o requerir varios intentos.

A ello se suma que el trámite también exige escanear una identificación oficial, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de un proceso completamente digital en regiones donde no todos los usuarios cuentan con documentación vigente o acceso constante a internet.

La situación también ha abierto cuestionamientos sobre la consistencia del propio modelo de validación. Aunque la CRT ha sostenido que el registro no implica la entrega de datos biométricos, operadores y especialistas señalan que la captura de una fotografía facial para verificar la identidad genera dudas entre los usuarios y alimenta la desconfianza hacia el proceso.

Las dificultades son particularmente visibles entre los operadores comunitarios. Erick Huerta , coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., organización que acompaña a Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C.), explicó que los problemas de conectividad han limitado el avance del registro entre sus usuarios.

TIC A.C. y Wiki Katat, un OMV impulsado por la cooperativa indígena Tosepan que opera principalmente en la Sierra Norte de Puebla y el sur de Veracruz, suman cerca de 5,000 usuarios. Hasta el 19 de junio, la organización reportaba un avance de apenas 35% en la vinculación de sus líneas telefónicas.

De acuerdo con Huerta, uno de los principales problemas es que las imágenes del INE y la selfie suelen tardar en cargarse o simplemente no logran enviarse cuando la conexión es deficiente. A ello se suma la desconfianza que aún existe entre algunos usuarios respecto al destino de la información que entregan durante el trámite.

Los intentos fallidos terminan por desgastar a los usuarios. En muchos casos, después de varios intentos para completar el registro, las personas abandonan el proceso antes de concluirlo.