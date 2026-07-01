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La salud desplaza educación y vestido en el presupuesto de los hogares mexicanos

Las familias mexicanas destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos a salud, mientras el comercio electrónico acelera la venta de medicamentos y productos de bienestar.
mié 01 julio 2026 11:00 AM
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El gasto de los mexicanos en salud aumentó más de 100% en menos de 10 años: ya supera al de educación
Los mexicanos elvan su gasto en atención médica. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

La salud dejó de ser un gasto más dentro del presupuesto familiar para convertirse en una prioridad que obliga a las familias mexicanas a replantear sus decisiones de consumo. En los últimos ocho años, los hogares han destinado una proporción creciente de sus ingresos a consultas médicas, medicamentos y productos relacionados con el cuidado personal, mientras categorías como educación, esparcimiento y vestido han perdido terreno.

Un análisis de la consultora NielsenIQ⁠ muestra que entre 2016 y 2024 el gasto de los hogares en atención médica aumentó 110%, el mayor crecimiento entre todas las categorías de consumo analizadas.

La cifra contrasta con el comportamiento de otros rubros vinculados al bienestar de largo plazo. El gasto en educación y esparcimiento creció apenas 31% durante el mismo periodo, mientras que el destinado a vestido y calzado avanzó 40%. Incluso categorías consideradas esenciales, como alimentos y bebidas, registraron un incremento menor, de 81%.

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El cambio en las prioridades de consumo se produjo en un contexto en el que los ingresos de las familias mexicanas crecieron 67% entre 2016 y 2024, mientras el gasto total avanzó 69%, lo que evidencia una mayor presión sobre el presupuesto familiar.

Para los especialistas, la composición del gasto revela una transformación estructural en la economía de los hogares. Cada vez más familias destinan una parte significativa de sus recursos a resolver necesidades médicas inmediatas, sacrificando consumos relacionados con la formación, el esparcimiento y la adquisición de bienes duraderos.

“Por supuesto que la desaparición del Seguro Popular ha influenciado, sobre todo la venta de medicamentos, pero hay otros factores que también han influenciado”, explica Laura Calderón, líder de Customer Success Retail para NielsenIQ México.

Menos cobertura pública, más gasto de bolsillo

Uno de los elementos que explica este fenómeno es el deterioro en el acceso a los servicios públicos de salud. De acuerdo con el análisis, la cobertura pública pasó de 82.6% de la población en 2016 a 63.3% en 2024.

Además, cerca de 45% de los hogares contaba con Seguro Popular antes de su desaparición y menos de la mitad de esos usuarios logró incorporarse posteriormente a otros esquemas de atención pública.

La reducción de la cobertura trasladó una parte importante de los costos de atención médica hacia las familias, que ahora recurren con mayor frecuencia a consultas privadas y a la compra directa de medicamentos para atender padecimientos que anteriormente eran absorbidos por programas gubernamentales.

El cambio también está asociado con una transformación demográfica. El envejecimiento de la población está elevando la demanda de tratamientos médicos y medicamentos de uso continuo, presionando aún más las finanzas de los hogares.

“En los últimos años está envejeciendo la población y esto se va a agudizar todavía más. Hacia 2050 una parte importante de la población tendrá más de 60 años”, comenta Calderón.

Medicamentos y bienestar impulsan el mercado farmacéutico

El incremento del gasto en salud también se refleja en los canales de compra. El comercio electrónico se ha consolidado como uno de los principales motores del mercado farmacéutico.

Los productos de farmacia registran un crecimiento de 68.4% en ventas digitales, una tasa que duplica el avance promedio del comercio electrónico.

El segmento de salud y belleza representa ya 23% de las ventas en línea de productos de consumo masivo y crece a una velocidad 3.7 veces superior a la observada en las tiendas físicas.

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Detrás de esta expansión aparecen cambios regulatorios y tecnológicos que han facilitado la comercialización de medicamentos por internet mediante sistemas de validación de recetas y plataformas operadas por farmacias certificadas.

La mayor parte del gasto farmacéutico se concentra en medicamentos de prescripción, que representan 57% del valor total del mercado.

Entre las categorías con mayor dinamismo destacan los tratamientos relacionados con enfermedades metabólicas. Los medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo crecieron 20.1% en valor y aportaron 27.7% del crecimiento total del canal de farmacias.

Dentro de este segmento sobresalen los tratamientos para obesidad, diabetes y resistencia a la insulina, responsables de alrededor de 60% de la expansión de la categoría.

“Mucho de este crecimiento está relacionado con los GLP-1. Son medicamentos que se siguen utilizando para la diabetes, pero también para la baja de peso. Hemos visto un boom en mercados como Estados Unidos y Brasil y creemos que seguirán creciendo en los próximos años”, afirma Calderón.

Los medicamentos cardiovasculares también mantienen una participación relevante. Este segmento creció 7.2% en valor impulsado por tratamientos para controlar el colesterol y la hipertensión, mientras que la categoría de sistema nervioso aumentó 8.8% debido al avance de antidepresivos y psicoestimulantes.

Además de los tratamientos médicos, los consumidores incrementan sus compras de vitaminas, medidores de glucosa y productos para el cuidado de la piel, reflejando una mayor preocupación por la prevención y el autocuidado.

Para NielsenIQ, el incremento del gasto sanitario es resultado de una combinación de factores estructurales y económicos que han modificado la manera en que consumen los hogares mexicanos.

“Han influido muchos factores. La inflación ha sido uno de los más importantes porque afectó directamente el bolsillo del mexicano. También vimos incertidumbre económica, cambios en el clima y otros elementos que han modificado la forma en que consumen los hogares”, señala Calderón.

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