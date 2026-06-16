El CEO que pasó de 400 rechazos para lograr su sueño a construir un grupo empresarial en el sector salud

"Mi mejor escuela de negocios fue ver trabajar a mi mamá. Todo el tema de cobrar, vender, entregar y dar servicio al cliente lo aprendí ahí", recuerda.

Mientras estudiaba becado, Amezcua trabajó en distintas actividades para ayudar en casa. Además de lavar coches y ser mesero, dio clases de regularización, vendió tiempos compartidos por teléfono y luego trabajó en colegios apoyando en áreas de computación.

Aquella etapa dejó una enseñanza que sigue considerando fundamental ahora como empresario. "¿Qué necesitas para levantarte a las siete de la mañana y trabajar mientras estudias? Disciplina", afirma. Sin embargo, la disciplina por sí sola no explica la trayectoria que siguió después.

La beca que cambió una vida

Tras concluir la universidad, fue aceptado en el IPADE. El problema era que no tenía cómo financiar sus estudios. Amezcua asegura que después de intentar conseguir apoyo económico en distintos lugares, acumuló cerca de 400 negativas.

"Redacté 400 cartas buscando apoyo para estudiar en el IPADE y recibí 400 negativas", afirmó. Pero lejos de rendirse, decidió seguir buscando.

Un día escuchó que una empresaria acababa de donar recursos para construir edificios en la universidad. No la conocía ni tenía una cita, lo único que tenía era una carta que le escribió para explcarle su situación y pedirle ayuda.

Primero investigó en qué hotel estaba y la buscó ahí, sin éxito. Luego la buscó en la universidad y por azares del destino terminó en el aeropuerto de Aguascalientes tratando de encontrarla antes de que ella abordara su vuelo. Y ahí fue donde consiguió dar con ella.

"Para mí esto es un sueño y usted es la única persona que puede hacerlo realidad", recuerda haberle dicho. La empresaria era Aída Melo de Feldman, empresaria y filántropa vinculada a una de las familias fundadoras de Mifel . Junto con Enrique Feldman Melo y Alfredo Bernal decidió financiar sus estudios y acompañarlo durante años como mentora.

Cuando Alfredo Bernal hizo las cuentas, le dice que la ayuda representaba cerca de 500,000 pesos entre colegiatura y manutención. Y si bien, la ayuda económica fue importante, Amezcua asegura que el verdadero valor estuvo en el acompañamiento. "Me cambiaron la vida por dos cosas. Sí es cierto que me becaron, pero el cambio más fuerte fue cuando me hicieron creer que podía lograr algo que parecía imposible".

Aquella relación derivó en una especie de segunda maestría. Cada vez que desarrollaba una idea de negocio la llevaba con sus mentores, y cada vez que imaginaba una empresa regresaba con nuevas observaciones.

"Yo creo que les llevé diez o doce business cases y me decían: esto está mal por esto, esto está mal por aquello", dice. Entre todas las lecciones hubo una que terminaría definiendo el resto de su carrera.

"No tenía un papá empresario. ¿De dónde iba a aprender cómo funciona una empresa? Ellos me decían: entra a una industria, entiéndela y después crea una compañía relacionada con ella". Y así lo hizo.