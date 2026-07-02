El desempeño del combinado nacional ha cambiado el ánimo de los consumidores. Cada victoria ha alimentado la expectativa de que México pueda alcanzar los cuartos de final o incluso avanzar más lejos, una posibilidad que hasta hace unas semanas parecía lejana y que ahora se traduce en compras para las reuniones entre amigos y familiares.

En las tiendas de barrio el fenómeno ya se siente. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) asegura que el consumo ha crecido conforme la selección avanzó en el torneo y el interés de los aficionados se intensificó.

“Esto ha ido de menos a más”, declara Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Los encuentros de mayor interés han generado incrementos de hasta 30% en las ventas de pequeños comercios. Cuando juega México, el movimiento comercial comienza días antes y se prolonga después del partido.

“La gente empieza a moverse desde el día anterior. Compra botanas, hielo, carbón, cerveza y todo lo necesario para reunirse en casa”, señaló Rivera.

La expectativa es que una eventual victoria de la selección este fin de semana prolongue las celebraciones hasta el inicio de la siguiente semana, incluso con las restricciones de venta de alcohol en algunas zonas de la Ciudad de México. Para los pequeños comerciantes, conforme los partidos decisivos se disputen fuera del país, las reuniones en hogares mexicanos podrían seguir impulsando las ventas.

La selección impulsa el consumo

Las grandes empresas también se prepararon para este momento. El caso más evidente es el de Grupo Modelo, que comenzó a diseñar su estrategia mundialista dos años antes del silbatazo inicial.

“Planificamos por casi dos años todo ese proceso con una serie de inversiones que hemos hecho, principalmente para brindar las mejores experiencias para el consumidor”, dice Felipe Ambra, vicepresidente de Marketing de Grupo Modelo.

Las inversiones se concentraron en infraestructura y en garantizar el abasto de cerveza en las activaciones de la FIFA y en los puntos de consumo fuera de los estadios y de los Fan Fest. La cervecera reforzó su presencia en más de 35,000 bares, restaurantes y comercios, donde instaló pantallas, mobiliario y herramientas para la transmisión de los partidos.

La empresa también apostó por la tecnología. Cerca de 95% de sus clientes comerciales ya utiliza Biz, la plataforma digital de pedidos de la compañía, que emplea algoritmos para recomendar inventarios específicos a cada establecimiento con base en variables como ubicación, clima, historial de consumo y nivel socioeconómico.

“Tenemos un algoritmo que se actualiza diariamente y que considera distintas variables para recomendar el portafolio más adecuado para cada negocio”, explicó Ambra.

La estrategia busca responder a un consumidor que, más que comprar cerveza, quiere compartir la experiencia del Mundial con otras personas. A diferencia de otros torneos disputados en horarios poco favorables para México, esta edición ha favorecido las reuniones presenciales y el consumo alrededor de ellas.

