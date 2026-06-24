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La FIFA nunca había pagado tanto: esto cobrará el campeón del Mundial 2026

Descubre cuánto ganará el campeón y cómo se distribuye el dinero según la posición final.
mié 24 junio 2026 10:55 AM
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Para la edición de 2026, la FIFA aprobó la mayor bolsa de premios en la historia del torneo, con un reparto que beneficiará a las 48 selecciones participantes y llevará al campeón a cobrar una cifra nunca antes vista. (Julian Finney/Getty Images)

Levantar la Copa del Mundo ya no solo representa alcanzar la máxima gloria en el futbol, también significa acceder a una recompensa económica sin precedentes. Para la edición de 2026, la FIFA aprobó la mayor bolsa de premios en la historia del torneo, con un reparto que beneficiará a las 48 selecciones participantes y llevará al campeón a cobrar una cifra nunca antes vista.

Detrás de ese récord hay un nuevo esquema de pagos que no solo favorece al ganador, sino que garantiza millones de dólares a todos los equipos desde antes de que ruede el balón.

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¿Cuánto dinero cobrará el campeón del Mundial 2026?

La FIFA destinará 871 millones de dólares para repartir entre las 48 selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la mayor bolsa económica desde que comenzó el torneo.

Dentro de esa cifra, el campeón recibirá un premio de 50 millones de dólares por conquistar el título. Sin embargo, esa no será la única cantidad que ingresará a sus arcas.

Cada selección clasificada tiene garantizados 12.5 millones de dólares antes de disputar un solo partido. Ese monto está integrado por 10 millones de dólares por conseguir la clasificación al Mundial y 2.5 millones adicionales destinados a cubrir gastos de preparación, campamentos de entrenamiento, traslados y logística.

Como consecuencia, la selección que levante el trofeo terminará recibiendo al menos 62.5 millones de dólares, sin considerar otros apoyos, ingresos comerciales o bonificaciones que cada federación pueda obtener de manera independiente.

Nunca antes la FIFA había repartido una cantidad semejante. La bolsa total representa un incremento cercano al 15% respecto al Mundial de Qatar 2022, cuando se distribuyeron 727 millones de dólares entre las selecciones participantes. Parte de ese aumento responde a la expansión del torneo de 32 a 48 equipos, así como a los mayores costos logísticos derivados de disputar el campeonato en tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

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¿Cuánto dinero ganará cada selección según el lugar que ocupe?

Además del monto garantizado por participar, cada equipo recibirá un premio adicional dependiendo de la instancia que alcance dentro del torneo.

La distribución anunciada por la FIFA es la siguiente:

- Campeón: 50 millones de dólares

- Subcampeón: 33 millones de dólares

- Tercer lugar: 29 millones de dólares

- Cuarto lugar: 27 millones de dólares

- Del quinto al octavo lugar: 19 millones de dólares por selección

- Del noveno al decimosexto lugar: 15 millones de dólares

- 17 al 32: 11 millones de dólares por selección

- 33 al 48: 9 millones de dólares por selección

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Así ha aumentado el premio para el campeón en cada Mundial

El crecimiento de las recompensas económicas refleja la expansión comercial del torneo durante las últimas décadas. Mientras en 1986 el campeón recibía poco más de dos millones de dólares, para 2026 la cifra alcanzará un nuevo máximo histórico.

La evolución del premio ha sido la siguiente:

- 1986: 2.2 millones de dólares

- 1990: 3.5 millones de dólares

- 1994: 4.5 millones de dólares

- 1998: 6.4 millones de dólares

- 2002: 8.5 millones de dólares

- 2006: 20 millones de dólares

- 2010: 30.1 millones de dólares

- 2014: 35.1 millones de dólares

- 2018: 38.1 millones de dólares

- 2022: 42.2 millones de dólares

- 2026: 50 millones de dólares

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Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026.

El partido decisivo se disputará en el MetLife Stadium, temporalmente denominado Nueva York Nueva Jersey Stadium para el torneo, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

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Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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