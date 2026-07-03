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Thermomix duplicará su número de consultoras para vender 50,000 equipos al año en México

La expansión forma parte de un proyecto denominado Greenfields, con el que la compañía busca acelerar su penetración en mercados clave como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro.
vie 03 julio 2026 05:10 PM
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La empresa considera que la experiencia personalizada continúa siendo una ventaja competitiva para un producto de alto valor agregado y con múltiples funciones. (Foto: Thermomix México / Facebook.)

Mientras la mayoría de las marcas de electrodomésticos compiten por espacio en las tiendas y por clics en internet, Thermomix ha construido un fenómeno de consumo distinto. El robot de cocina se vende de boca en boca, mediante demostraciones en hogares, una estrategia que la empresa quiere convertir en el motor de su siguiente etapa de crecimiento en México.

La estrategia no es nueva para la marca alemana, propiedad de la empresa Vorwerk. Desde su llegada al mercado, Thermomix ha apostado por la venta directa. Lo que sí cambia es la ambición de la compañía, que busca acelerar su presencia en el país y aprovechar el amplio margen de crecimiento que todavía observa en México.

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Ariel Hermosillo, director general de Thermomix México, considera que la baja penetración de la marca en el país debe interpretarse más como una oportunidad que como una desventaja.

“En México, Thermomix está en un proceso de consolidación en dos caminos. Uno, posicionándose como una empresa altamente atractiva dentro de la venta directa; y dos, como modelo de negocio listo para cada año recibir a muchísimas más personas con la intención de ganarse una Thermomix a cambio de ventas”, dice Hermosillo.

El punto de partida de esta estrategia es el fortalecimiento de la venta directa y de la recomendación entre consumidores. La compañía considera que su producto requiere una experiencia de demostración difícil de sustituir por una compra en línea, pues el potencial cliente necesita observar cómo el equipo cocina, conocer sus funciones y resolver dudas antes de tomar la decisión de compra.

Un ejército de vendedoras

Actualmente, la red comercial de Thermomix en México está integrada por alrededor de 3,000 personas. Sin embargo, la meta de la empresa es más que duplicar esa cifra y alcanzar las 7,000 consultoras en los próximos años.

La expansión forma parte de un proyecto denominado Greenfields, con el que la compañía busca acelerar su penetración en mercados clave como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro, ciudades donde identifica un importante potencial de crecimiento.

El modelo de negocio gira alrededor de demostraciones en hogares, generalmente organizadas entre familiares, amigos y conocidos. Incluso, la empresa cuenta con un esquema mediante el cual los usuarios pueden obtener un equipo sin costo al concretar cuatro ventas en un periodo de 90 días.

“Muchas personas llegan inicialmente con la intención de ganarse una Thermomix y después descubren una oportunidad de negocio”, explica el directivo.

La estrategia resulta particularmente llamativa en un contexto en el que los esquemas tradicionales de venta directa han perdido terreno frente al comercio electrónico y la digitalización de las compras. Sin embargo, la empresa considera que la experiencia personalizada continúa siendo una ventaja competitiva para un producto de alto valor agregado y con múltiples funciones.

La red comercial de Thermomix está conformada principalmente por mujeres. De acuerdo con la empresa, alrededor del 98% de las personas que participan en el modelo son mujeres, entre profesionistas, emprendedoras y amas de casa que buscan generar ingresos adicionales.

El desempeño de la filial mexicana también ha comenzado a ganar relevancia dentro de la operación global del grupo alemán. Recientemente, México recibió el reconocimiento de mercado platino, la máxima distinción otorgada por Vorwerk a sus operaciones internacionales.

El reconocimiento llegó después de que la compañía registró avances relevantes tanto en ventas como en productividad.

“Hemos tenido un crecimiento del 10% con relación al año pasado, no solo en venta de unidades sino también en productividad”, destaca Hermosillo.

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La tecnología como diferenciador

La expansión comercial de la empresa se apoya también en el lanzamiento del modelo TM7, la nueva generación de su robot de cocina, que incorpora una interfaz táctil, menores niveles de ruido y mayores capacidades de conectividad.

La compañía prevé que las siguientes actualizaciones del producto estén estrechamente ligadas al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y nuevas funciones digitales que amplíen las capacidades del equipo.

Mientras tanto, la prioridad en México sigue siendo ampliar el alcance de la marca. Thermomix proyecta cerrar este año con ventas cercanas a las 20,000 unidades y elevar esa cifra hasta las 50,000 unidades anuales hacia 2030.

Más allá del robot de cocina

La estrategia de la empresa no termina con la venta del equipo. Uno de los principales pilares de fidelización es Cookidoo, la plataforma digital de la marca que reúne más de 100,000 recetas guiadas y que se actualiza de manera constante para incorporar nuevas preparaciones.

Además, la empresa mantiene un acompañamiento posterior a la compra mediante sesiones de capacitación, asesorías y clases de cocina con el objetivo de fortalecer la experiencia de uso y estimular las recomendaciones entre consumidores.

“Cuando alguien compra una Thermomix es para toda la vida. Nuestro modelo de negocio se basa más en las recomendaciones que en la recompra”, afirma Hermosillo.

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Robots Cocina de autor DeepSeek

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