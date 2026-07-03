Thermomix duplicará su número de consultoras para vender 50,000 equipos al año en México

Ariel Hermosillo, director general de Thermomix México, considera que la baja penetración de la marca en el país debe interpretarse más como una oportunidad que como una desventaja.

“En México, Thermomix está en un proceso de consolidación en dos caminos. Uno, posicionándose como una empresa altamente atractiva dentro de la venta directa; y dos, como modelo de negocio listo para cada año recibir a muchísimas más personas con la intención de ganarse una Thermomix a cambio de ventas”, dice Hermosillo.

El punto de partida de esta estrategia es el fortalecimiento de la venta directa y de la recomendación entre consumidores. La compañía considera que su producto requiere una experiencia de demostración difícil de sustituir por una compra en línea, pues el potencial cliente necesita observar cómo el equipo cocina, conocer sus funciones y resolver dudas antes de tomar la decisión de compra.

Un ejército de vendedoras

Actualmente, la red comercial de Thermomix en México está integrada por alrededor de 3,000 personas. Sin embargo, la meta de la empresa es más que duplicar esa cifra y alcanzar las 7,000 consultoras en los próximos años.

La expansión forma parte de un proyecto denominado Greenfields, con el que la compañía busca acelerar su penetración en mercados clave como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro, ciudades donde identifica un importante potencial de crecimiento.

El modelo de negocio gira alrededor de demostraciones en hogares, generalmente organizadas entre familiares, amigos y conocidos. Incluso, la empresa cuenta con un esquema mediante el cual los usuarios pueden obtener un equipo sin costo al concretar cuatro ventas en un periodo de 90 días.

“Muchas personas llegan inicialmente con la intención de ganarse una Thermomix y después descubren una oportunidad de negocio”, explica el directivo.

La estrategia resulta particularmente llamativa en un contexto en el que los esquemas tradicionales de venta directa han perdido terreno frente al comercio electrónico y la digitalización de las compras. Sin embargo, la empresa considera que la experiencia personalizada continúa siendo una ventaja competitiva para un producto de alto valor agregado y con múltiples funciones.

La red comercial de Thermomix está conformada principalmente por mujeres. De acuerdo con la empresa, alrededor del 98% de las personas que participan en el modelo son mujeres, entre profesionistas, emprendedoras y amas de casa que buscan generar ingresos adicionales.

El desempeño de la filial mexicana también ha comenzado a ganar relevancia dentro de la operación global del grupo alemán. Recientemente, México recibió el reconocimiento de mercado platino, la máxima distinción otorgada por Vorwerk a sus operaciones internacionales.

El reconocimiento llegó después de que la compañía registró avances relevantes tanto en ventas como en productividad.

“Hemos tenido un crecimiento del 10% con relación al año pasado, no solo en venta de unidades sino también en productividad”, destaca Hermosillo.