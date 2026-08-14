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Volkswagen apuesta todo por el ‘controvertido’ motor 1.0 turbo en Taigun

¿Por qué Volkswagen mantiene un motor de tres cilindros en Taigun cuando existen opciones de mayor cilindrada? La respuesta está en la estrategia de negocio para México.
vie 14 agosto 2026 08:37 AM
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(Cortesía)

Hay decisiones que, desde el asiento del conductor, parecen difíciles de entender. ¿Por qué un SUV que en otros mercados puede utilizar un motor más grande conserva en México uno de 1.0 litros? ¿Por qué desaparecer una transmisión manual cuando todavía existe un grupo de compradores que la prefiere? ¿Por qué no ofrecer más opciones para que cada cliente configure el auto que quiere?

La respuesta suele ser menos emocional y más sencilla: un automóvil es un negocio. Detrás de cada motor, transmisión, versión y nivel de equipamiento hay costos de homologación, producción, logística y comercialización. Y eso ayuda a explicar por qué Volkswagen decidió tomar una ruta aparentemente conservadora con la actualización de Taigun , que se ofrecerá como año modelo 2027.

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El SUV subcompacto llega a México con una fórmula más sencilla que antes. La marca mantuvo el motor 1.0 litros TSI de tres cilindros, ahora con 114 hp, pero sustituyó la transmisión anterior por una automática de ocho velocidades. No habrá motor 1.6, tampoco transmisión manual y, por ahora, el 1.5 litros que Taigun utiliza en India no forma parte de la ecuación mexicana.

¿Por qué Volkswagen decidió mantener el motor de 1.0 litros en Taigun?

La explicación apareció durante una conversación con los responsables de producto de Volkswagen después de una jornada de manejo. El punto de partida fue precisamente la pregunta que muchos consumidores se hacen al conocer el nuevo Taigun: si existe un motor de mayor cilindrada para el modelo, ¿por qué no traerlo a México?

La primera respuesta tiene que ver con algo mucho menos visible que los caballos de fuerza: la homologación.

El 1.0 litros TSI que utiliza Taigun ya está homologado para México. El 1.5 litros que Volkswagen utiliza en el Taigun comercializada en India, en cambio, responde actualmente a las normas de emisiones de ese país y de otros mercados de Asia-Pacífico. Llevarlo a México implicaría realizar el proceso correspondiente para cumplir con la regulación nacional.

El otro motor que podría parecer una alternativa natural tampoco está disponible para Taigun. Se trata del 1.6 litros MSI atmosférico de cuatro cilindros, con el que el modelo llegó originalmente al mercado mexicano en 2020, cuando todavía se comercializaba como T-Cross.

Aquel motor entregaba 110 hp y 114 lb-pie de torque y podía combinarse con una transmisión manual de cinco velocidades o una Tiptronic automática de seis. Hoy, sin embargo, Volkswagen decidió darle otro destino dentro de su gama.

Ese motor quedó para Tera, el nuevo SUV de entrada de la marca.

La decisión permite entender mejor la lógica detrás del nuevo Taigun. Volkswagen no está eliminando el 1.6 litros ni la transmisión manual de su oferta mexicana; está reubicándolos. Tera conserva el motor atmosférico de 1.6 litros y la caja manual de cinco velocidades como parte de su propuesta, mientras Taigun sube un escalón y se queda con una configuración exclusivamente automática.

Es una diferencia importante porque el motor atmosférico todavía tiene argumentos a su favor en México. En ciudades ubicadas a gran altitud, como Ciudad de México, algunos consumidores pueden valorar su respuesta lineal y predecible. Los motores turbo, por su parte, pueden presentar cierto retraso en la entrega de potencia dependiendo de las condiciones de conducción.

Pero Volkswagen está apostando por otro atributo para Taigun: eficiencia.

“Nos mantenemos con nuestro motor 1.0 L TSI de 114 caballos”, explicó Claudia Martínez, gerente de producto de Volkswagen. La diferencia está en lo que sucede después del motor. “Estamos incorporando una nueva transmisión automática de ocho velocidades”, añadió.

El cambio no es menor para el consumo. Según Volkswagen, la nueva combinación permite elevar el rendimiento de 17 a 18.9 kilómetros por litro, una mejora de aproximadamente 10%.

Una transmisión con más relaciones permite mantener el motor en un régimen más adecuado durante una mayor parte del recorrido. Eso también permite una mejor sensación de manejo.

Durante una prueba de manejo de cuatro horas, el mismo motor 1.0 litros TSI que antes podía sentirse más limitado con la transmisión de seis velocidades mostró una respuesta mucho más fluida al trabajar con la nueva caja automática de ocho relaciones. Los cambios se sienten mejor aprovechados y la entrega de potencia resulta más consistente, lo que hace que la experiencia al volante sea claramente distinta.

Pero hay otra razón detrás de esta configuración de tren motriz y tiene que ver con la manera en que las automotrices están construyendo sus portafolios.

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Menos versiones, mayor eficiencia

Durante los últimos años, los fabricantes han comenzado a reducir el número de combinaciones disponibles. Menos motores, menos transmisiones y menos versiones significan también menor complejidad. Y esa simplificación tiene efectos desde la producción hasta los inventarios y la distribución.

Taigun es un ejemplo de esa estrategia. La nueva gama queda reducida a dos versiones, Comfortline de 475,990 pesos y GT de 500,990 pesos, y ambas comparten el mismo tren motriz. En este movimiento Volkswagen gana una oferta más sencilla de producir, explicar y comercializar.

La tendencia también explica por qué las transmisiones manuales y los motores atmosféricos comienzan a concentrarse en los modelos de acceso. En este caso, Tera ocupa ese espacio, mientras Taigun justifica su posición mediante más tecnología, equipamiento y una transmisión automática de ocho velocidades.

La actualización, de hecho, va mucho más allá del motor.

Volkswagen rediseñó la parte frontal con una nueva fascia, parrilla iluminada 100% LED y nuevos faros, además de incorporar luz para condiciones de mal clima. En los laterales aparecen espejos con carcasas negras brillantes, techo bitono y nuevos rines de 17 pulgadas.

Atrás también hay cambios, con nuevas luces, direccionales dinámicas y el logotipo iluminado en rojo, elementos que buscan acercar a Taigun al nuevo lenguaje visual de los SUV de Volkswagen.

El interior recibió una renovación similar. Hay un cuadro de instrumentos digital y una pantalla semiflotante de 10 pulgadas, además de nuevos insertos decorativos y nuevas combinaciones de vestiduras. También incorpora cargador inductivo, App-Connect y comandos por voz.

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La tecnología se extiende a la seguridad. Taigun conserva seis bolsas de aire y cuenta con sensores delanteros y traseros, cámara de reversa, control de velocidad, asistente de evolución frontal, freno de emergencia y asistente de arranque en pendientes.

La marca también intenta reforzar la propuesta con servicios posteriores a la compra. Desde febrero, Volkswagen ofrece el llamado “Póker de cinco”, que contempla cinco años de garantía, cinco años de seguro contra robo de autopartes, cinco años de protección de llantas y cinco años de asistencia vial.

La protección para neumáticos contempla un evento por año y hasta dos llantas, una prestación que la marca presenta como una respuesta a las condiciones de las calles y carreteras mexicanas.

Todo esto termina de dibujar el lugar que Volkswagen quiere darle a Taigun dentro de su gama. Ya no es el SUV de entrada que fue durante cinco años, antes de la llegada de Tera. Ahora tiene que convivir con un modelo más pequeño y accesible que se queda con el motor 1.6 y la transmisión manual.

Taigun, en cambio, se mueve hacia una fórmula más homogénea y tecnológica.

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