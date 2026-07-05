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Jaguar, Land Rover, MG y Mini, la historia detrás de cuatro marcas británicas que dejaron de serlo

La crisis financiera y la consolidación mundial terminaron por cambiar el mapa de la automoción británica. Hoy, algunas de sus marcas más icónicas viven una segunda etapa bajo nuevos propietarios extranjeros.
dom 05 julio 2026 11:19 AM
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Jaguar, Land Rover, MG y Mini, la historia detrás de cuatro marcas inglesas que dejaron de serlo
Las históricas marcas inglesas sobrevivieron a las crisis financieras gracias a nuevos propietarios extranjeros, que hoy financian su electrificación, expansión internacional y desarrollo tecnológico. (Cortesía )

Hubo un tiempo en que comprar un automóvil británico significaba adquirir una parte de la historia industrial del Reino Unido. Jaguar representaba el lujo deportivo, Land Rover la capacidad todoterreno, MG los pequeños roadsters y Mini una revolución en la movilidad urbana. Hoy esas marcas conservan su acento inglés, pero ya no responden a Londres.

Las décadas de crisis que golpearon a la industria automotriz británica terminaron modificando la propiedad de prácticamente todos sus grandes fabricantes. La competencia internacional, los problemas financieros y la creciente necesidad de inversiones para desarrollar nuevas tecnologías abrieron la puerta a grupos extranjeros que encontraron valor en marcas con enorme reconocimiento mundial, aunque con balances debilitados.

El resultado es uno de los mayores cambios corporativos en la historia del automóvil: varios de los símbolos industriales del Reino Unido pasaron a formar parte de conglomerados de India, China y Alemania, que hoy financian su desarrollo y definen su estrategia global.

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Jaguar y Land Rover, del imperio británico al capital indio

Quizá el caso más representativo sea el de Jaguar Land Rover. La compañía reúne dos de las marcas más emblemáticas del Reino Unido, pero su estructura accionaria ha cambiado varias veces durante las últimas décadas.

Primero fue Ford, que adquirió Jaguar en 1989 y posteriormente compró Land Rover a BMW en 2000 para integrarlas dentro de su división de marcas premium. La estrategia buscaba construir un portafolio global de lujo, aunque nunca logró generar la rentabilidad esperada.

La situación cambió tras la crisis financiera de 2008, que golpeó con fuerza a los fabricantes estadounidenses. Ford inició la venta de activos para fortalecer su balance y transfirió Jaguar y Land Rover a Tata Motors, subsidiaria del conglomerado indio Tata Group, por 2,300 millones de dólares.

La operación tuvo un componente simbólico. India, que durante casi dos siglos fue colonia británica, terminó convirtiéndose en propietaria de dos de los mayores íconos de la industria automotriz inglesa.

Lejos de desmantelar las marcas, Tata Motors decidió mantener su sede, ingeniería y centros de diseño en Reino Unido, al tiempo que incrementó la inversión en nuevos productos, electrificación y expansión internacional. Bajo esa administración nacieron modelos como Range Rover Evoque y el nuevo Defender, que impulsaron la recuperación financiera del grupo.

Actualmente la empresa, que opera comercialmente bajo la identidad JLR, atraviesa una nueva etapa de transformación. Jaguar emprendió un proceso de reposicionamiento hacia el segmento de lujo totalmente eléctrico, mientras Land Rover reorganizó su estrategia alrededor de las familias Range Rover, Defender y Discovery.

MG, la marca inglesa que renació desde China

Otra historia de reinvención es la de MG.

La marca, fundada como Morris Garages en la década de 1920, se convirtió durante buena parte del siglo XX en sinónimo de deportivos británicos. Sin embargo, el deterioro financiero del grupo MG Rover culminó en 2005, cuando la empresa entró en administración concursal tras años de pérdidas y una creciente incapacidad para competir frente a fabricantes internacionales.

Los activos relacionados con MG fueron adquiridos inicialmente por Nanjing Automobile, empresa que posteriormente quedó integrada dentro del grupo SAIC Motor, hoy uno de los mayores fabricantes automotrices de China.

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Bajo el respaldo financiero, industrial y tecnológico de SAIC Motor, MG dejó atrás su papel de fabricante de nicho para convertirse en una marca con ambiciones globales, apoyada en una amplia gama de vehículos de combustión, híbridos y eléctricos.

México se convirtió en uno de sus mercados más exitosos. La marca regresó al país a finales de 2020 y, en pocos años, logró colocarse entre las 10 automotrices más vendidas, disputando posiciones con Ford y Hyundai, un crecimiento que refleja el avance de los fabricantes chinos en mercados internacionales.

Mini, un símbolo británico bajo ingeniería alemana

El tercer ejemplo es Mini, probablemente el automóvil urbano británico más famoso del mundo.

Su diseño, creado a finales de la década de 1950, transformó el concepto de movilidad compacta y terminó convirtiéndose en un símbolo cultural del Reino Unido. Incluso hoy muchos modelos mantienen en el techo la bandera Union Jack, una referencia explícita a su origen británico.

Sin embargo, la marca pasó a manos de BMW Group como parte de la adquisición del antiguo Rover Group durante la década de 1990. Cuando el fabricante alemán decidió desmantelar esa operación, conservó Mini, mientras vendía otros activos y posteriormente se desprendía de Land Rover.

La apuesta terminó siendo una de las más exitosas de BMW. La empresa transformó a Mini en una marca premium global, amplió su portafolio hacia SUV y vehículos eléctricos y mantuvo la producción de varios modelos en Reino Unido, aunque bajo tecnología, plataformas e inversiones alemanas.

Más que desaparecer, estas marcas cambiaron de propietario para sobrevivir. En un sector que exige inversiones multimillonarias en electrificación, software y conducción inteligente, el valor ya no reside únicamente en el lugar donde nació una marca, sino en la capacidad de encontrar un grupo dispuesto a financiar su siguiente capítulo.

Con información de Ivet Rodríguez

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Land Rover Mini Cooper

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