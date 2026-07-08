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Grupo Bimbo suma 500,000 hectáreas bajo agricultura regenerativa

En el marco del Día Internacional de la Conservación de Suelo, la panificadora avanza en el compromiso de que sus ingredientes provengan de prácticas más amigables con el medio ambiente.
mié 08 julio 2026 06:12 PM
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Presentado por: Grupo Bimbo
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El avance de esta estrategia, un salto de 73% en un año, responde a la colaboración entre Grupo Bimbo, agricultores, proveedores e instituciones como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). (Cortesía)

Hacia 2050, Grupo Bimbo estableció el objetivo de que el 100% de los ingredientes clave de sus recetas provenga de tierras cultivadas bajo un modelo de conservación ambiental.

Con ello, busca devolver bienestar a la tierra que ha sustentado ingredientes como trigo y maíz a través del tiempo, garantizando la continuidad de alimentos nutritivos y de calidad para las comunidades en las que opera.

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Al cierre de 2025, la panificadora alcanzó un hito con más de 500,000 hectáreas de cultivo a nivel global que siguen prácticas de agricultura regenerativa. Dicha cifra representa un notable incremento del 73%, en comparación con las 290,000 hectáreas reportadas al término de 2024.

Este logro consolida su labor en el primer eslabón de la cadena de valor de la compañía, al demostrar que el propósito de “alimentar un mundo mejor” tiene su raíz en la preservación del entorno.

Del mismo modo, conecta con las acciones para alcanzar cero emisiones netas de carbono, avanzar hacia cero residuos en empaques, promover el cuidado del agua y la reducción del desperdicio de alimentos.

Al respecto, David Hernández, director global de Compras de Grupo Bimbo, afirmó que contribuir a la salud de los suelos también genera valor compartido para la sociedad.

"El campo es el punto de partida de todo lo que hacemos y la agricultura regenerativa nos permite asegurar la disponibilidad de ingredientes clave para el futuro”, agregó.

Siguiendo esa filosofía, colaboran con agricultores, proveedores, molineros, centros de investigación y organizaciones especializadas como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), una organización internacional que impulsa la ciencia para una agricultura más sostenible a globalmente.

Los principios para transformar el campo

La estrategia de agricultura regenerativa de Grupo Bimbo se sustenta en tres pilares: mejorar la salud del suelo, fortalecer la biodiversidad y los ecosistemas, y acompañar a las comunidades productoras en su transición hacia prácticas más resilientes.

Como señaló David Hernández, más del 50% de las tierras agrícolas del mundo presenta algún estado de degradación y las proyecciones llegarán a un 90% si no se toman medidas ante las prácticas actuales.

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En respuesta a esta problemática urgente, Grupo Bimbo sigue ampliando el alcance de sus iniciativas. Desde el año pasado, el piloto en Brasil se convirtió en un proyecto formal que une al equipo local, a un proveedor estratégico y a productores de la región.

Del mismo modo, en el Reino Unido se puso en marcha un esquema similar, llevando por primera vez este programa al continente europeo. Estos avances se suman a los resultados en América del Norte, con mejoras en los cultivos de trigo en México.

Alejandra Vázquez Langle, directora global de Sustentabilidad de Grupo Bimbo, explicó que el desarrollo sostenible es el eje de la forma de operar el negocio y abarca desde el origen de sus ingredientes hasta la forma en que fabrican y distribuyen su portafolio al consumidor.

“Es fundamental seguir transformando toda nuestra operación para generar un impacto positivo, medible y de largo plazo para las personas y el planeta", concluyó Vázquez Langle.

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Grupo Bimbo trabaja para fortalecer su cadena de valor, promoviendo suelos más sanos, sistemas agrícolas más resilientes e impulsando a las comunidades productoras. (Cortesía)

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sustentabilidad Agricultura

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