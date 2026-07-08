Grupo Bimbo suma 500,000 hectáreas bajo agricultura regenerativa

Al cierre de 2025, la panificadora alcanzó un hito con más de 500,000 hectáreas de cultivo a nivel global que siguen prácticas de agricultura regenerativa. Dicha cifra representa un notable incremento del 73%, en comparación con las 290,000 hectáreas reportadas al término de 2024.

Este logro consolida su labor en el primer eslabón de la cadena de valor de la compañía, al demostrar que el propósito de “alimentar un mundo mejor” tiene su raíz en la preservación del entorno.

Del mismo modo, conecta con las acciones para alcanzar cero emisiones netas de carbono, avanzar hacia cero residuos en empaques, promover el cuidado del agua y la reducción del desperdicio de alimentos.

Al respecto, David Hernández, director global de Compras de Grupo Bimbo, afirmó que contribuir a la salud de los suelos también genera valor compartido para la sociedad.

"El campo es el punto de partida de todo lo que hacemos y la agricultura regenerativa nos permite asegurar la disponibilidad de ingredientes clave para el futuro”, agregó.

Siguiendo esa filosofía, colaboran con agricultores, proveedores, molineros, centros de investigación y organizaciones especializadas como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), una organización internacional que impulsa la ciencia para una agricultura más sostenible a globalmente.

Los principios para transformar el campo

La estrategia de agricultura regenerativa de Grupo Bimbo se sustenta en tres pilares: mejorar la salud del suelo, fortalecer la biodiversidad y los ecosistemas, y acompañar a las comunidades productoras en su transición hacia prácticas más resilientes.

Como señaló David Hernández, más del 50% de las tierras agrícolas del mundo presenta algún estado de degradación y las proyecciones llegarán a un 90% si no se toman medidas ante las prácticas actuales.