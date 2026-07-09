Si tienes un auto de la marca Hyundai, presta atención, ya que Hyundai Motor de México llamó a revisión algunos vehículos de la marca. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió la alerta a través de la Red de Alerta Rápida.
Hyundai llama a revisión 273 Palisade híbridas 2026 por riesgo en los asientos traseros
¿Cuáles son las afectaciones registradas en vehículos Hyundai?
El llamado a revisión abarca 273 vehículos Palisade híbrida modelo 2026. De acuerdo con Hyundai Motor de México, algunas funciones eléctricas de los asientos de la tercera fila, como el plegado automático o el acceso rápido Easy Touch (walk-in), podrían no contar con la protección antipinzamiento suficiente, lo que podría provocar lesiones si el asiento se mueve mientras una persona está cerca, especialmente niñas y niños.
Profeco y Hyundai Motor de México informan sobre un llamado a revisión para 273 vehículos Palisade Híbrida modelo 2026. La empresa actualizará sin costo el software de los asientos de la tercera fila para reforzar la seguridad de las personas ocupantes.
Si tu vehículo forma… pic.twitter.com/1wKvBPKSza
— Profeco (@Profeco) July 9, 2026
¿Qué hará Hyundai para solucionar esta medida?
Como solución, Hyundai informó que actualizará el software del vehículo para que el mecanismo afectado optimice la lógica del funcionamiento del sistema.
Con esta medida, se buscan evitar lesiones a los ocupantes de la unidad y así garantizar la seguridad de todos los tripulantes.
¿Cómo puedo contactar a Hyundai?
Los propietarios de este vehículo pueden contactar a Hyundai de México directamente a través de sus distribuidores autorizados, o a través de los siguientes medios de contacto:
- 800 9 HYUNDAI
La campaña de revisión está abierta desde el pasado 1 de abril y continuará abierta hasta el próximo 19 de septiembre de 2028. Profeco brindará acompañamiento a las personas afectadas por esta falla a través de sus diferentes canales oficiales.