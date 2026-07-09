Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

La televisión abierta resiste la ofensiva del streaming en el Mundial 2026

Aunque cerca del 70% de los partidos del Mundial se transmitieron por plataformas de streaming, la televisión abierta mantuvo su relevancia gracias a su acceso gratuito y a la estrategia multiplataforma de televisoras.
jue 09 julio 2026 05:26 PM
Añadir Expansión en Google
ViX no pudo contra la televisión abierta en el Mundial 2026: mexicanos prefieren la TV para ver los partidos
Uno de los factores detrás de esa preferencia se encuentra el costo. De acuerdo con información de TelevisaUnivision para acceder al plan de ViX con cobertura total del Mundial implica un precio de 799 pesos. (Hector Quintanar/Getty Images)

El Mundial 2026 se convirtió en la primera edición en la que cerca del 70% de los partidos del torneo quedaron disponibles exclusivamente por streaming, tras la adquisición de los derechos de transmisión por parte de Televisa, que concentró la mayoría de los encuentros en su plataforma ViX.

Lo que en un principio parecía un revés para la televisión abierta, al disponer de solo 32 partidos para transmitir, terminó por consolidarla como el principal medio para seguir la justa mundialista. De acuerdo con datos de la consultora Gii360 Grupo Impacto, el 59% de los mexicanos aseguró que prefiere ver los partidos por televisión abierta, mientras que apenas el 7% opta por plataformas de streaming.

Publicidad

La preferencia también quedó reflejada en el estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet 2026 , según el cual cinco de cada diez mexicanos planean seguir los partidos del Mundial a través de la televisión abierta. La proporción supera a quienes prevén consumir el torneo mediante plataformas de streaming, que representan tres de cada diez personas consultadas.

El interés de las audiencias por la televisión abierta también se reflejó en el comportamiento de las búsquedas en internet. Durante el Mundial, miles de usuarios consultaron qué partidos serían transmitidos de manera gratuita por televisión abierta, una tendencia que evidenció que, pese al crecimiento del streaming, una parte importante de los aficionados siguió priorizando el acceso sin costo a los encuentros.

Esta decisión también responde a un contexto en el que acceder a este tipo de contenidos resulta cada vez más costoso para los consumidores. De acuerdo con información de TelevisaUnivision, el paquete de ViX que permite seguir los 104 partidos del Mundial tiene un costo de 799 pesos.

En contraste, el plan tradicional de la plataforma cuesta 199 pesos, aunque únicamente da acceso a 32 encuentros, los mismos que también son transmitidos de manera gratuita por televisión abierta.

Para Radamés Camargo , especialista en la industria del streaming y analista de The CIU, el fortalecimiento de la televisión abierta durante este Mundial también respondió a una estrategia de distribución multiplataforma.

Las televisoras complementaron su señal tradicional con transmisiones en sus plataformas digitales, lo que facilitó el acceso a los partidos para usuarios que no contaban con una antena para recibir los canales 5 y 7.

Además, consideró que este Mundial confirmó que la televisión abierta mantiene un papel relevante en el consumo de contenidos deportivos, por lo que conservar una parte de las transmisiones en ese medio sigue siendo una estrategia clave para maximizar el alcance entre las audiencias.

“Es una forma de acceso relevante porque, a través de la señal de la televisión abierta y sus plataformas, se puede transmitir este tipo de programación de manera gratuita”, aseguró el especialista.

Sin embargo, advirtió que la apuesta por transmitir grandes eventos deportivos continuará enfocándose en el streaming, pese a las fallas registradas al inicio del torneo, cuando la plataforma presentó interrupciones durante la inauguración.

Publicidad

Para Camargo, la estrategia no consiste en trasladar todas las transmisiones a la televisión abierta, sino en fortalecer la infraestructura de las plataformas digitales.

A su juicio, esto permitirá facilitar el acceso de las audiencias a los partidos, especialmente en un contexto en el que cada vez menos hogares cuentan con una señal de televisión radiodifundida, tras el apagón analógico implementado en México en 2015.

“Desde este momento las empresas deben prepararse mejor para el cierre del Mundial para que no pase lo mismo que en la inauguración, cuando se tuvieron problemas para mirar el espectáculo inicial. Ahora nadie querrá perderse el desenlace de este torneo”, consideró el especialista.

El Mundial 2026 aunque trasladó la mayor parte del evento al streaming evidenció que la televisión abierta mantiene un papel importante para alcanzar audiencias masivas. Sin embargo, el reto para las empresas no será elegir entre una u otra plataforma, sino encontrar el equilibrio entre exclusividad, rentabilidad y acceso para millones de aficionados.

Publicidad

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad