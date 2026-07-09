ViX no pudo contra la televisión abierta en el Mundial 2026: mexicanos prefieren la TV para ver los partidos

La preferencia también quedó reflejada en el estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet 2026 , según el cual cinco de cada diez mexicanos planean seguir los partidos del Mundial a través de la televisión abierta. La proporción supera a quienes prevén consumir el torneo mediante plataformas de streaming, que representan tres de cada diez personas consultadas.

El interés de las audiencias por la televisión abierta también se reflejó en el comportamiento de las búsquedas en internet. Durante el Mundial, miles de usuarios consultaron qué partidos serían transmitidos de manera gratuita por televisión abierta, una tendencia que evidenció que, pese al crecimiento del streaming, una parte importante de los aficionados siguió priorizando el acceso sin costo a los encuentros.

Esta decisión también responde a un contexto en el que acceder a este tipo de contenidos resulta cada vez más costoso para los consumidores. De acuerdo con información de TelevisaUnivision, el paquete de ViX que permite seguir los 104 partidos del Mundial tiene un costo de 799 pesos.

En contraste, el plan tradicional de la plataforma cuesta 199 pesos, aunque únicamente da acceso a 32 encuentros, los mismos que también son transmitidos de manera gratuita por televisión abierta.

Para Radamés Camargo , especialista en la industria del streaming y analista de The CIU, el fortalecimiento de la televisión abierta durante este Mundial también respondió a una estrategia de distribución multiplataforma.

Las televisoras complementaron su señal tradicional con transmisiones en sus plataformas digitales, lo que facilitó el acceso a los partidos para usuarios que no contaban con una antena para recibir los canales 5 y 7.

Además, consideró que este Mundial confirmó que la televisión abierta mantiene un papel relevante en el consumo de contenidos deportivos, por lo que conservar una parte de las transmisiones en ese medio sigue siendo una estrategia clave para maximizar el alcance entre las audiencias.

“Es una forma de acceso relevante porque, a través de la señal de la televisión abierta y sus plataformas, se puede transmitir este tipo de programación de manera gratuita”, aseguró el especialista.

Sin embargo, advirtió que la apuesta por transmitir grandes eventos deportivos continuará enfocándose en el streaming, pese a las fallas registradas al inicio del torneo, cuando la plataforma presentó interrupciones durante la inauguración.