Los OMV entran en fase de consolidación para ganar escala frente a Telcel y AT&T

Con la compra de Newww y Mi Móvil, Diri busca acelerar su crecimiento y avanzar en su estrategia para convertirse en un operador móvil multimarca. La compañía considera que la incorporación de ambas firmas, que cuentan con una base de usuarios activa y fidelizada, le permitirá ampliar su presencia en el mercado y diversificar su oferta para distintos segmentos, sin especificarlos, manteniendo al mismo tiempo la identidad de cada marca.

“Con la integración de estas dos nuevas marcas, Diri Telecomunicaciones podrá ubicarse como uno de los operadores de servicios de telefonía más relevantes del mercado, y el OMV independiente de mayor proyección del país”, aseguró Alejandro Corsi, fundador y CEO de Diri.

Aunque el monto de la operación no ha sido revelado, la adquisición permitirá a Diri alcanzar una base de 717,217 usuarios. Con ello, se acercará a Virgin Mobile, que cuenta con 925,882 suscriptores, y superará a los OMV de Megacable, con 512,563 líneas, así como al de Televisa, Izzi Movil, que registra 346,472 clientes, de acuerdo con datos del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Según la consultora The Ciu, los OMV concentran el 15.8% del mercado móvil en México, una participación que ya supera, de manera individual, la cuota de operadores como Movistar y AT&T con 14.7% y 15.1%, respectivamente, reflejando el cambio estructural que vive la industria.

Además, este segmento tuvo un valor de mercado de 1,010 millones de dólares al cierre del año pasado y se prevé que rumbo a 2031 alcance los 1,520 millones de dólares, según previsiones de la consultora Mordor Intelligence.

Erick de la Cruz , subdirector de Negocios y analista de la consultora Select, explicó que la consolidación de los OMV responde a un ciclo natural de la industria de las telecomunicaciones, donde las empresas requieren fuertes inversiones de capital para ampliar su cobertura, fortalecer sus canales de distribución y ganar escala.

“Hemos visto que en el transcurso de cinco años diversos operadores móviles han desaparecido porque no logran rentabilidad pero con esta etapa de consolidación algunos operadores tendrán mayores posibilidades de mantenerse en el mercado”, consideró De la Cruz.

Para el analista, el elevado número de operadores móviles virtuales que actualmente compiten hacía previsible el inicio de este tipo de operaciones, ya que con la consolidación las empresas fortalecerán su presencia, alcanzarán mayores economías de escala y mejorarán sus perspectivas de rentabilidad en el largo plazo.

Los OMV aunque han crecido de manera vertiginosa aún enfrentan desafíos para su rentabilidad, derivando en situaciones de quiebra financiera que terminan afectando a los suscriptores, al quedar a la deriva de un servicio.

Por ejemplo, hace cuatro años, Yo Mobile enfrentó problemas financieros y técnicos que llevaron al OMV a cesar operaciones en el país, dejando un margen de tiempo limitado a sus más de 60,000 suscriptores de telefonía para buscar una nueva compañía de telefonía.