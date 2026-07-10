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Tras los incidentes en el Interoceánico, la carga ferroviaria exige reglas para convivir con los trenes de pasajeros

Aunque la industria celebra que se construyan vías dedicadas, advierte riesgos durante las obras y pide fortalecer la regulación para garantizar una convivencia segura y eficiente.
vie 10 julio 2026 04:28 PM
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La construcción de los trenes para pasajeros y la seguridad preocupan al sector
La actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca construir 3,000 nuevos kilómetros de vía en miras de revitalizar el servicio de pasajeros en el país. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

La revitalización del transporte ferroviario de pasajeros impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a modificar el panorama de la industria ferroviaria mexicana. Aunque el proyecto contempla la construcción de nuevas vías para evitar compartir infraestructura con los trenes de carga, el sector privado anticipa que la transición implicará cambios operativos, retos regulatorios y posibles afectaciones durante la etapa de construcción.

La administración federal tiene como objetivo desarrollar más de 3,000 kilómetros de nuevas vías férreas para pasajeros mediante proyectos como el Tren México-Querétaro, cuya entrada en operación está prevista para septiembre del próximo año.

Para las empresas de carga, el principal desafío no será únicamente la convivencia futura entre ambos servicios, sino el impacto que las obras podrían generar sobre una red ferroviaria que durante las últimas décadas se ha especializado casi exclusivamente en el transporte de mercancías.

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Francisco Fabila, presidente de la Asociación Mexicana Ferroviaria (AMF), considera positivo que el gobierno haya optado por desarrollar una infraestructura dedicada para pasajeros en lugar de operar ambos servicios sobre una misma vía, una decisión que, asegura, permitirá preservar la eficiencia de los dos segmentos.

No obstante, advierte que el proceso constructivo requerirá una estrecha coordinación para evitar interrupciones en el movimiento de mercancías.

“Habrá un proceso constructivo de estos servicios que tendrá que convivir mucho con la carga que pasa muy pegada y como asociación estamos presionando mucho a que se pueda privilegiar la fluidez de la carga y que no se vea impactada al momento de la construcción”, comenta a Expansión al concluir su participación en el 26 Foro Nacional de Transporte de Mercancías.

De acuerdo con estimaciones de la AMF, apenas 0.5% de los proyectos ferroviarios del gobierno utilizarían la misma vía que actualmente emplean los trenes de carga. Sin embargo, Fabila anticipa que, una vez en operación, existirán ajustes, particularmente en materia de velocidad, para garantizar la seguridad de ambos servicios.

“Sabemos que es natural que habrá restricciones de velocidad cuando esto suceda, pero ojalá que sea lo menos. Afortunadamente, una extraordinaria noticia que no será operación mixta y que será una operación dedicada para cada tipo de servicio. Si no hubiese sido así terminarías con dos servicios eficientes y restando la eficiencia, contrario al objetivo de que se logre tener dos servicios de forma eficiente”, señala el también gerente general del Ferrocarril y Terminal del Valle de México (Ferrovalle).

Piden fortalecer la regulación

Más allá de la infraestructura, la industria considera que el mayor reto está en el marco regulatorio.

Luis Hernández, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI), afirma que el sistema ferroviario mexicano todavía carece de una autoridad con las capacidades suficientes para supervisar la coexistencia entre trenes de carga y pasajeros, un aspecto que considera indispensable para evitar incidentes.

Como referencia, menciona el Positive Train Control (PTC), el sistema utilizado en Estados Unidos para monitorear en tiempo real la velocidad y ubicación de los trenes, el cual podría servir como base para fortalecer los estándares de seguridad en México.

“Para nosotros como industria sí es un golpe porque ya se cedieron algunos derechos de vía en el México-Querétaro. Ya están trabajando en la conexión de Saltillo a Monterrey para hacer el Nuevo Laredo y la verdad es que no estamos preparados y ya lo vimos con la operación del Interoceánico y lo que está pasando con el Tren Maya. Tiene que entrar un tema regulatorio muy fuerte”, comenta a Expansión el también vicepresidente ejecutivo intermodal de Grupo México Transportes.

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Piden fortalecer la regulación

Más allá de la infraestructura, la industria considera que el mayor reto está en el marco regulatorio.

Luis Hernández, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI), afirma que el sistema ferroviario mexicano todavía carece de una autoridad con las capacidades suficientes para supervisar la coexistencia entre trenes de carga y pasajeros, un aspecto que considera indispensable para evitar incidentes.

Como referencia, menciona el Positive Train Control (PTC), el sistema utilizado en Estados Unidos para monitorear en tiempo real la velocidad y ubicación de los trenes, el cual podría servir como base para fortalecer los estándares de seguridad en México.

“Para nosotros como industria sí es un golpe porque ya se cedieron algunos derechos de vía en el México-Querétaro. Ya están trabajando en la conexión de Saltillo a Monterrey para hacer el Nuevo Laredo y la verdad es que no estamos preparados y ya lo vimos con la operación del Interoceánico y lo que está pasando con el Tren Maya. Tiene que entrar un tema regulatorio muy fuerte”, comenta a Expansión el también vicepresidente ejecutivo intermodal de Grupo México Transportes.

Ven posible la convivencia

Desde Canadian Pacific Kansas City (CPKC) consideran que la coexistencia entre trenes de pasajeros y de carga es viable, siempre que exista una coordinación permanente entre autoridades y operadores privados.

Linda Hernández, gerente de negocios y desarrollo industrial de la empresa, señala que la experiencia de CPKC con Amtrak en Estados Unidos demuestra que ambos servicios pueden compartir corredores ferroviarios bajo una planeación adecuada y reglas de operación claras.

“Siempre hemos mostrado total colaboración con el gobierno para poder hacerlo y creo que el gran secreto de que podamos coexistir, porque en Norteamérica, parte de CPKC, nosotros coexistimos sobre todo lo que es en el norte de Estados Unidos con el ferrocarril de pasajeros Amtrak. Parte de nuestra teoría o nuestra propuesta hacia el gobierno es que hay maneras de coexistir, pero hay que hacerlo de forma ordenada”, afirma.

El Tren México-Querétaro, uno de los prioritarios en el plan ferroviario, será el primero en estar listo, con la promesa de que arranque operaciones en septiembre del año entrante acuerdo con las autoridades y en tanto la fecha llega, los privados tratan de adaptarse a estas nuevas reglas del juego.

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Tags

infraestructura ferroviaria Kansas City Southern de México Transporte ferroviario

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