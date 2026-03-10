Del cobre a Cinemex: los negocios millonarios de Germán Larrea, el segundo más rico de México

Germán Larrea Mota Velasco es el segundo hombre más rico de México, solo por detrás de Carlos Slim Helú. Esta posición no es casualidad: el empresario encabeza uno de los conglomerados más importantes del país y participa en diversos negocios multimillonarios.
Aunque el empresario, de 72 años, es conocido en el mundo de los negocios como “el rey del cobre”, su imperio empresarial va mucho más allá de la minería. Sus inversiones abarcan distintos sectores, incluidos el transporte, la infraestructura y hasta la industria cinematográfica y del entretenimiento.
A pesar de su enorme influencia económica, Larrea es un personaje discreto. Rara vez concede entrevistas y mantiene un perfil bajo en la vida pública y en redes sociales. Sin embargo, las empresas que dirige son clave para entender el funcionamiento del ecosistema empresarial y económico de México