Del cobre a Cinemex: los negocios millonarios de Germán Larrea, el segundo más rico de México

Las empresas clave del imperio de Germán Larrea

El poder empresarial de Germán Larrea, según su perfil corporativo , se articula a través de diversas compañías y holdings que participan en sectores estratégicos de la economía.

Grupo México

Es la empresa insignia del conglomerado. Germán Larrea es su presidente desde 1994 y, a través de este corporativo, controla negocios en minería, transporte ferroviario e infraestructura.

Southern Copper Corporation

Es una de las principales productoras de cobre del mundo y forma parte del brazo minero de Grupo México. Sus operaciones se concentran principalmente en México, Perú y Estados Unidos.

Grupo Ferroviario Mexicano

Larrea también encabeza este holding ferroviario desde 1997. A través de él opera algunas de las redes ferroviarias de carga más importantes del país.

Ferromex y Ferrosur

Estas compañías forman parte del negocio ferroviario del grupo y operan una extensa red que conecta puertos, centros industriales y la frontera con EU, facilitando el transporte de mercancías en México.

Empresarios Industriales de México (EIM)

Se trata de un holding que participa en diversos sectores, incluidos minería, construcción, ferrocarriles, bienes raíces y perforación.

Fondo Inmobiliario

Esta empresa está enfocada en el desarrollo y administración de activos inmobiliarios dentro del portafolio del conglomerado.

Cinemex

Aunque es menos conocido dentro del imperio empresarial de Larrea, el grupo también participa en la industria del entretenimiento a través de la cadena de cines Cinemex, una de las más grandes del país.