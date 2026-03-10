Publicidad

Del cobre a Cinemex: los negocios millonarios de Germán Larrea, el segundo más rico de México

El “rey del cobre” ha construido un imperio que va de la minería a los trenes y los cines. Estas son las empresas y negocios que explican la fortuna de Germán Larrea.
mar 10 marzo 2026 02:26 PM
German Larrea
Es dueño de Grupo México, la empresa responsable del derrame de una mina de cobre en Sonora. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Germán Larrea Mota Velasco es el segundo hombre más rico de México, solo por detrás de Carlos Slim Helú. Esta posición no es casualidad: el empresario encabeza uno de los conglomerados más importantes del país y participa en diversos negocios multimillonarios.

Aunque el empresario, de 72 años, es conocido en el mundo de los negocios como “el rey del cobre”, su imperio empresarial va mucho más allá de la minería. Sus inversiones abarcan distintos sectores, incluidos el transporte, la infraestructura y hasta la industria cinematográfica y del entretenimiento.

A pesar de su enorme influencia económica, Larrea es un personaje discreto. Rara vez concede entrevistas y mantiene un perfil bajo en la vida pública y en redes sociales. Sin embargo, las empresas que dirige son clave para entender el funcionamiento del ecosistema empresarial y económico de México

Germán Larrea y Grupo México

Actualmente, Germán Larrea Mota Velasco es presidente de Grupo México, un conglomerado con presencia global que se ha consolidado como una de las compañías más grandes y con mayor bursatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores. Su tamaño e influencia reflejan el peso que tiene dentro del mundo empresarial y financiero del país.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, el conglomerado ocupa la posición 15, con ventas por 296,385 millones de pesos en 2024 y una plantilla de 31,876 empleados.

El corporativo agrupa diversas empresas y divisiones de negocio, enfocadas principalmente en sectores estratégicos como minería, transporte ferroviario e infraestructura. A través de estas áreas, Grupo México ha construido una de las plataformas industriales más relevantes de América Latina.

German Larrea Cinemex
Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su fortuna asciende a 67.7 mil millones de dólares. (Moisés Pablo / Cuartoscuro )

Las empresas clave del imperio de Germán Larrea

El poder empresarial de Germán Larrea, según su perfil corporativo , se articula a través de diversas compañías y holdings que participan en sectores estratégicos de la economía.

Grupo México

Es la empresa insignia del conglomerado. Germán Larrea es su presidente desde 1994 y, a través de este corporativo, controla negocios en minería, transporte ferroviario e infraestructura.

Southern Copper Corporation

Es una de las principales productoras de cobre del mundo y forma parte del brazo minero de Grupo México. Sus operaciones se concentran principalmente en México, Perú y Estados Unidos.

Grupo Ferroviario Mexicano

Larrea también encabeza este holding ferroviario desde 1997. A través de él opera algunas de las redes ferroviarias de carga más importantes del país.

Ferromex y Ferrosur

Estas compañías forman parte del negocio ferroviario del grupo y operan una extensa red que conecta puertos, centros industriales y la frontera con EU, facilitando el transporte de mercancías en México.

Empresarios Industriales de México (EIM)

Se trata de un holding que participa en diversos sectores, incluidos minería, construcción, ferrocarriles, bienes raíces y perforación.

Fondo Inmobiliario

Esta empresa está enfocada en el desarrollo y administración de activos inmobiliarios dentro del portafolio del conglomerado.

Cinemex

Aunque es menos conocido dentro del imperio empresarial de Larrea, el grupo también participa en la industria del entretenimiento a través de la cadena de cines Cinemex, una de las más grandes del país.

Larrea participa además en la industria del entretenimiento a través de la cadena de cines Cinemex. (Facebook Cinemex)

¿De cuánto es la fortuna de Germán Larrea?

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Germán Larrea tiene una fortuna estimada en 67.7 mil millones de dólares, lo que lo coloca como el segundo hombre más rico de México, solo por detrás de Carlos Slim Helú, quien posee 121,000 millones de dólares.

A nivel global, el empresario ocupa el lugar 24 entre las personas más ricas del mundo, una posición que refleja el peso internacional de los negocios que controla a través de su conglomerado.

Al tipo de cambio de 17.56 pesos por dólar, registrado el 10 de marzo, la fortuna estimada de Larrea equivale aproximadamente a 1.19 billones de pesos mexicanos. Es decir, su patrimonio supera el millón de millones de pesos, una cifra que ilustra la magnitud del imperio empresarial que ha construido.

¿Por qué le dicen “el rey del cobre”?

Germán Larrea es conocido como “el rey del cobre” porque su fortuna y su poder empresarial se construyeron principalmente en torno a la minería de este metal. A través de Grupo México, el empresario encabeza uno de los mayores productores de cobre del mundo, con operaciones en México, Estados Unidos, Perú y España.

Larrea asumió la presidencia del conglomerado en 1994, y desde entonces el grupo ha fortalecido su posición en la industria minera, impulsado por grandes yacimientos como La Caridad y por su participación en compañías como Southern Copper. Este dominio en la producción de cobre convirtió a la empresa en un actor clave del mercado internacional y dio origen al apodo con el que se le conoce en el sector.

