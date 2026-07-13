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Los vehículos más robados en México: los modelos favoritos de los ladrones y dónde ocurren más casos

Más allá del número total de casos, los datos revelan diferencias importantes por tipo de vehículo, modalidad del robo y lugar donde ocurre.
lun 13 julio 2026 11:32 AM
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Camionetas, motocicletas, tractocamiones y unidades destinadas al transporte de mercancías también forman parte de los principales objetivos de la delincuencia. (Expansión|ChatGPT)

El robo de vehículos no afecta únicamente a los propietarios de automóviles particulares. Camionetas, motocicletas, tractocamiones y unidades destinadas al transporte de mercancías también forman parte de los principales objetivos de la delincuencia.

Un reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), organismo que agrupa a las aseguradoras del país, revela cuáles son los vehículos más robados y las entidades donde este delito ocurre con mayor frecuencia.

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¿Cuáles son los vehículos más robados en México?

Durante el periodo comprendido entre febrero de 2025 y enero de 2026, diversas submarcas concentraron la mayor cantidad de reportes de robo de vehículos asegurados en el país.

Top 5 de vehículos más robados en México

- Nissan Versa: 2,163 unidades robadas (-14.6%)
- Kenworth: 1,946 unidades (-9.8%)
- Nissan NP300: 1,470 unidades (-26.5%)
- Bajaj 111-250: 1,411 unidades (+4.9%)
- Nissan March: 1,163 unidades (-1.6%)

Los estados que registran más robos

La mayor concentración de robos continúa localizada en unas cuantas entidades del país, aunque la mayoría reportó disminuciones durante el último año.

Estados con más robos de vehículos

- Estado de México: 12,786 unidades (-22.0%)
- Jalisco: 6,077 unidades (-22.7%)
- Ciudad de México: 4,777 unidades (-15.3%)
- Sinaloa: 4,090 unidades (+63.9%)
- Puebla: 3,523 unidades (-24.7%)
- Guanajuato: 2,681 unidades (-9.5%)

Mientras Estado de México mantuvo el liderazgo nacional por amplio margen, Sinaloa se convirtió en el caso más llamativo del reporte. A diferencia de las demás entidades con mayor incidencia, registró un crecimiento de 63.9%, colocándose como el único estado del top seis donde los robos aumentaron de forma importante.

Municipios con más robos de vehículos

- Culiacán, Sinaloa: 2,806 unidades (+56.5%)
- Guadalajara, Jalisco: 2,172 unidades (-23.4%)
- Ecatepec, Estado de México: 1,767 unidades (-15.2%)
- Puebla, Puebla: 1,296 unidades (-21.1%)
- Tlalnepantla de Baz, Estado de México: 1,176 unidades (-34.6%)

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En qué estados roban con mayor violencia

La distribución territorial cambia cuando se analiza exclusivamente la modalidad violenta del delito.

Estados con mayor porcentaje de robo con violencia

- Sinaloa: 83.79%
- Guerrero: 74.65%
- Zacatecas: 71.97%
- Tlaxcala: 69.91%
- Michoacán: 69.49%
- Puebla: 68.01%
- San Luis Potosí: 63.71%
- Guanajuato: 62.22%
- Hidalgo: 62.14%
- Morelos: 60.89%

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¿Cuántos vehículos robados logran recuperarse?

La tasa nacional de recuperación fue de 45%, equivalente a aproximadamente 24,143 unidades. Esto significa que menos de la mitad de los vehículos asegurados robados fueron localizados posteriormente.

Uno de cada tres vehículos recuperados apareció fuera de la entidad donde había sido sustraído. Este comportamiento revela que las unidades suelen ser trasladadas entre estados y que los operativos de búsqueda no pueden limitarse al lugar donde ocurrió el delito.

Hidalgo destacó porque 65% de los vehículos recuperados dentro de su territorio habían sido robados en otras entidades, principalmente Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Cerca de dos de cada tres recuperaciones correspondieron, por tanto, a unidades provenientes de fuera.

Querétaro reportó que 52% de sus recuperaciones involucraron vehículos robados en otros estados, principalmente Guanajuato, Estado de México y Jalisco. Estado de México recuperó 6,063 unidades, de las cuales 32% habían sido sustraídas en Ciudad de México, Hidalgo o Puebla.

Los movimientos entre Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla muestran la existencia de corredores interestatales utilizados para trasladar vehículos después del robo.

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