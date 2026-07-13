Los vehículos más robados en México: los modelos favoritos de los ladrones y dónde ocurren más casos

¿Cuáles son los vehículos más robados en México?

Durante el periodo comprendido entre febrero de 2025 y enero de 2026, diversas submarcas concentraron la mayor cantidad de reportes de robo de vehículos asegurados en el país.

Top 5 de vehículos más robados en México

- Nissan Versa: 2,163 unidades robadas (-14.6%)

- Kenworth: 1,946 unidades (-9.8%)

- Nissan NP300: 1,470 unidades (-26.5%)

- Bajaj 111-250: 1,411 unidades (+4.9%)

- Nissan March: 1,163 unidades (-1.6%)

Los estados que registran más robos

La mayor concentración de robos continúa localizada en unas cuantas entidades del país, aunque la mayoría reportó disminuciones durante el último año.

Estados con más robos de vehículos

- Estado de México: 12,786 unidades (-22.0%)

- Jalisco: 6,077 unidades (-22.7%)

- Ciudad de México: 4,777 unidades (-15.3%)

- Sinaloa: 4,090 unidades (+63.9%)

- Puebla: 3,523 unidades (-24.7%)

- Guanajuato: 2,681 unidades (-9.5%)

Mientras Estado de México mantuvo el liderazgo nacional por amplio margen, Sinaloa se convirtió en el caso más llamativo del reporte. A diferencia de las demás entidades con mayor incidencia, registró un crecimiento de 63.9%, colocándose como el único estado del top seis donde los robos aumentaron de forma importante.

Municipios con más robos de vehículos

- Culiacán, Sinaloa: 2,806 unidades (+56.5%)

- Guadalajara, Jalisco: 2,172 unidades (-23.4%)

- Ecatepec, Estado de México: 1,767 unidades (-15.2%)

- Puebla, Puebla: 1,296 unidades (-21.1%)

- Tlalnepantla de Baz, Estado de México: 1,176 unidades (-34.6%)

En qué estados roban con mayor violencia

La distribución territorial cambia cuando se analiza exclusivamente la modalidad violenta del delito.

Estados con mayor porcentaje de robo con violencia

- Sinaloa: 83.79%

- Guerrero: 74.65%

- Zacatecas: 71.97%

- Tlaxcala: 69.91%

- Michoacán: 69.49%

- Puebla: 68.01%

- San Luis Potosí: 63.71%

- Guanajuato: 62.22%

- Hidalgo: 62.14%

- Morelos: 60.89%