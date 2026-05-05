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El Aveo le ganó al Versa en ventas, pero no en todo: qué cambia según lo que estás dispuesto a pagar

El modelo que le quitó el primer lugar a Nissan después de casi tres años no gana en todo. Depende de cuál sea el presupuesto y qué es lo que más te importa.
mar 05 mayo 2026 12:35 PM
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En el mismo rango de precio, la diferencia no está solo en el equipamiento, sino en el tipo de seguridad que ofrece cada modelo. (nissan.com.mx y chevrolet.com.mx)

En marzo de 2026, el Chevrolet Aveo superó al Nissan Versa en ventas mensuales por primera vez desde julio de 2022. Ese movimiento reabre una duda más relevante que el número: cuál de los dos conviene comprar hoy.

La comparación, sin embargo, no es directa. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) agrupan bajo una sola categoría al Versa y al V-Drive dentro de Nissan, así como al Aveo hatchback y sedán dentro de Chevrolet. En los hechos, lo que se enfrentó en ventas no fue un modelo contra otro, sino dos familias completas.

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Para el análisis se consideraron los precios publicados en los portales oficiales de Nissan y Chevrolet al 5 de mayo de 2026, correspondientes a compras de contado.

Dónde empieza cada familia: la versión de entrada

El punto de entrada más bajo del catálogo Nissan es el V-Drive Base TM, con precio de lista de 339,900 pesos según la ficha oficial de la marca.

Incluye:

- Pantalla táctil de 7 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto
- Aire acondicionado manual
- Sistema de monitoreo de presión de llantas

Del lado de Chevrolet, el Aveo hatchback LS Manual arranca en 315,000 pesos, de acuerdo con el catálogo vigente de la marca.

Son 24,900 pesos menos desde el primer escalón.

Y desde esa versión base, el Aveo incluye:

- Seis bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina)
- Frenos de disco con ABS en las cuatro ruedas
- Control de estabilidad StabiliTrak

La diferencia no es cosmética: es la brecha entre el auto más barato de cada familia, con el Aveo ofreciendo más seguridad pasiva desde el inicio.

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El Aveo desbanca al Versa como el auto más vendido en México: el precio marca la diferencia

En el tramo medio: el Aveo CVT también cuesta menos

El segmento donde más se financia un primer auto no es el de entrada. Es el de transmisión automática, donde la mensualidad sube pero la experiencia de manejo cambia de forma perceptible para quien viene del transporte público.

En ese punto del mercado:

- Aveo sedán LT Plus CVT: 385,000 pesos
- Versa Sense CVT: 406,900 pesos

La diferencia es de 21,900 pesos a favor del Aveo, con transmisión automática incluida.

Pero el Versa justifica ese precio con algo que el Aveo no ofrece en ninguna versión:

- Frenado inteligente de emergencia con detección de peatones (I-FEB+PED)
- Alerta predictiva de colisión frontal (I-PFCW)

Son sistemas que actúan antes del accidente, no después.

Lo que el Versa tiene vs. lo que tiene el Aveo

A partir del Versa Sense TM (389,900 pesos), la familia Nissan activa un paquete de seguridad que no aparece en ningún punto del catálogo Aveo.

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Incluye:

- Detección de peatones con frenado autónomo

- Alertas predictivas de colisión frontal

Conforme sube el precio, esa capa tecnológica crece:

Versa Advance TM (428,900 pesos)

- Monitoreo de visión periférica

- Detección de objetos en movimiento

Versa Exclusive CVT (470,900 pesos)

- Intervención activa en punto ciego (I-BSI)

- Pantalla de 12.3 pulgadas

- Sistema de audio BOSE de ocho bocinas

En contraste, el Aveo LT Plus CVT (385,000 pesos) —su versión más cara— no incorpora asistentes de conducción activos en ningún nivel.

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Hatchback o sedán: la decisión dentro del Aveo

Quien elige Aveo tiene una segunda decisión que el Versa no plantea: la carrocería.

Ambos comparten:

- Motor

- Transmisiones

- Niveles de equipamiento

Pero no el precio:

- Hatchback LS Manual: 315,000 pesos

- Sedán LS Manual: 328,500 pesos

La diferencia es de 13,500 pesos, constante en toda la gama.

Además:

- El hatchback ofrece asientos traseros abatibles al 100%

- El sedán divide la banca en proporción 60/40 desde la versión LT

La tabla que organiza la decisión

El comparativo completo deja tres escenarios claros:

1) Presupuesto menor a 340,000 pesos

- Solo el Aveo hatchback tiene oferta

- El V-Drive entra apenas en 339,900 pesos

- Con menor equipamiento de seguridad pasiva declarado

2) Entre 340,000 y 390,000 pesos (manual)

- Ambas familias compiten

Opciones:

- Aveo sedán LT Manual: 354,000 pesos

- Cámara de reversa

- Pantalla de 8 pulgadas con CarPlay

Versa Sense Base TM: 374,900 pesos

- Pantalla de 9 pulgadas

- CarPlay inalámbrico

3) Entre 385,000 y 410,000 pesos (CVT)

- El Aveo cuesta menos

- El Versa añade frenado autónomo

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