Incluye:
- Detección de peatones con frenado autónomo
- Alertas predictivas de colisión frontal
Conforme sube el precio, esa capa tecnológica crece:
Versa Advance TM (428,900 pesos)
- Monitoreo de visión periférica
- Detección de objetos en movimiento
Versa Exclusive CVT (470,900 pesos)
- Intervención activa en punto ciego (I-BSI)
- Pantalla de 12.3 pulgadas
- Sistema de audio BOSE de ocho bocinas
En contraste, el Aveo LT Plus CVT (385,000 pesos) —su versión más cara— no incorpora asistentes de conducción activos en ningún nivel.
Hatchback o sedán: la decisión dentro del Aveo
Quien elige Aveo tiene una segunda decisión que el Versa no plantea: la carrocería.
Ambos comparten:
- Motor
- Transmisiones
- Niveles de equipamiento
Pero no el precio:
- Hatchback LS Manual: 315,000 pesos
- Sedán LS Manual: 328,500 pesos
La diferencia es de 13,500 pesos, constante en toda la gama.
Además:
- El hatchback ofrece asientos traseros abatibles al 100%
- El sedán divide la banca en proporción 60/40 desde la versión LT
La tabla que organiza la decisión
El comparativo completo deja tres escenarios claros:
1) Presupuesto menor a 340,000 pesos
- Solo el Aveo hatchback tiene oferta
- El V-Drive entra apenas en 339,900 pesos
- Con menor equipamiento de seguridad pasiva declarado
2) Entre 340,000 y 390,000 pesos (manual)
- Ambas familias compiten
Opciones:
- Aveo sedán LT Manual: 354,000 pesos
- Cámara de reversa
- Pantalla de 8 pulgadas con CarPlay
Versa Sense Base TM: 374,900 pesos
- Pantalla de 9 pulgadas
- CarPlay inalámbrico
3) Entre 385,000 y 410,000 pesos (CVT)
- El Aveo cuesta menos
- El Versa añade frenado autónomo