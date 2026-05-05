Para el análisis se consideraron los precios publicados en los portales oficiales de Nissan y Chevrolet al 5 de mayo de 2026, correspondientes a compras de contado.

Dónde empieza cada familia: la versión de entrada

El punto de entrada más bajo del catálogo Nissan es el V-Drive Base TM, con precio de lista de 339,900 pesos según la ficha oficial de la marca.

Incluye:

- Pantalla táctil de 7 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto

- Aire acondicionado manual

- Sistema de monitoreo de presión de llantas

Del lado de Chevrolet, el Aveo hatchback LS Manual arranca en 315,000 pesos, de acuerdo con el catálogo vigente de la marca.

Son 24,900 pesos menos desde el primer escalón.

Y desde esa versión base, el Aveo incluye:

- Seis bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina)

- Frenos de disco con ABS en las cuatro ruedas

- Control de estabilidad StabiliTrak

La diferencia no es cosmética: es la brecha entre el auto más barato de cada familia, con el Aveo ofreciendo más seguridad pasiva desde el inicio.

En el tramo medio: el Aveo CVT también cuesta menos

El segmento donde más se financia un primer auto no es el de entrada. Es el de transmisión automática, donde la mensualidad sube pero la experiencia de manejo cambia de forma perceptible para quien viene del transporte público.

En ese punto del mercado:

- Aveo sedán LT Plus CVT: 385,000 pesos

- Versa Sense CVT: 406,900 pesos

La diferencia es de 21,900 pesos a favor del Aveo, con transmisión automática incluida.

Pero el Versa justifica ese precio con algo que el Aveo no ofrece en ninguna versión:

- Frenado inteligente de emergencia con detección de peatones (I-FEB+PED)

- Alerta predictiva de colisión frontal (I-PFCW)

Son sistemas que actúan antes del accidente, no después.

Lo que el Versa tiene vs. lo que tiene el Aveo

A partir del Versa Sense TM (389,900 pesos), la familia Nissan activa un paquete de seguridad que no aparece en ningún punto del catálogo Aveo.