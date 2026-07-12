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¿Cuánto cuesta la batería de un carro eléctrico? La pieza que elevó el precio de Olinia

Detrás del componente más importante de un vehículo eléctrico hay materiales estratégicos, procesos industriales complejos y costos que, en algunos casos, superan el valor del Olinia.
dom 12 julio 2026 12:30 AM
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¿Cuánto cuesta la batería para un auto eléctrico, la pieza que representa 40% del precio total de Olinia?
Litio, cobalto, níquel y manganeso forman parte de la base tecnológica de muchas baterías modernas y sus precios están sujetos a la volatilidad de los mercados internacionales. (Expansión|ChatGPT)

El aumento de precio para Olinia puso sobre la mesa una realidad que acompaña a prácticamente todos los vehículos eléctricos: gran parte de su valor depende de la batería. Se trata del componente más complejo y costoso de fabricar dentro de este tipo de automóviles, al grado de influir directamente en su precio final.

Pero si una sola pieza puede determinar una parte importante del costo de un vehículo eléctrico, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto vale una batería para auto eleéctrico?

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La batería representa el 40% del costo de Olinia

Durante la presentación más reciente de avances del proyecto Olinia, sus responsables señalaron que el vehículo eléctrico mexicano ahora se proyecta en alrededor de 150,000 pesos, una cifra superior a los 90,000 pesos que se mencionaron durante las primeras etapas de la iniciativa.

Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto, explicó que la batería concentra una parte importante del costo del vehículo.

“...cuando se hace el costo del despiece, la batería es alrededor del 40% del costo total de un vehículo, por lo que es muy importante que esa tecnología y esa capacidad de fabricación esté con nosotros”.

Si la batería representa alrededor de 40% del costo total del vehículo, como explicó Capuano, dentro del precio proyectado de 150,000 pesos su valor rondaría los 60,000 pesos.

Ese peso dentro de la estructura de costos ayuda a explicar por qué Olinia contempla desarrollar capacidad nacional para fabricar baterías y reducir la dependencia de proveedores externos.

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Cuánto cuesta una batería según el tipo de vehículo

De acuerdo con Zona Eco by Hyundai el costo de reemplazo varía considerablemente dependiendo de la capacidad energética instalada en cada modelo.

Dentro de los vehículos compactos, equipados normalmente con baterías de entre 30 y 50 kWh, el desembolso suele ubicarse entre 8,000 y 12,000 euros, equivalentes a aproximadamente 159,760 y 239,640 pesos.

Un escalón arriba aparecen las SUV eléctricas con capacidades de entre 50 y 77 kWh. En esos casos, el cambio completo puede requerir entre 12,000 y 18,000 euros, es decir, entre 239,640 y 359,460 pesos.

Modelos de gran autonomía, equipados con baterías superiores a 85 kWh, pueden superar los 20,000 euros, una cifra cercana a los 400,000 pesos al tipo de cambio actual.

Hyundai también señala que el precio final para el consumidor suele ubicarse entre 300 y 450 euros por cada kWh de capacidad instalada. Traducido a moneda nacional, eso representa aproximadamente entre 5,991 y 8,986 pesos por kWh.

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Por qué las baterías son el componente más caro de un vehículo eléctrico

Una de las razones principales son las materias primas utilizadas para fabricar las celdas. litio, cobalto, níquel y manganeso forman parte de la base tecnológica de muchas baterías modernas y sus precios están sujetos a la volatilidad de los mercados internacionales.

A ello se suma la complejidad del proceso de fabricación. Miles de celdas deben ensamblarse dentro de un mismo paquete garantizando seguridad, eficiencia y durabilidad durante años de operación.

Componentes electrónicos especializados también elevan el valor final. Sensores, sistemas de monitoreo, módulos de protección y tecnologías de gestión térmica son indispensables para controlar temperatura, rendimiento y seguridad.

Versiones más avanzadas incorporan además plataformas capaces de operar con arquitecturas de 800 voltios, lo que permite realizar cargas ultrarrápidas pero también incrementa el costo tecnológico del conjunto.

Pese a ello, la industria ha logrado reducciones importantes. Hyundai señala que el costo de fabricación de las baterías ha pasado de alrededor de 1,000 dólares por kWh a menos de 150 dólares por kWh durante los últimos años.

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Cuántos años puede durar una batería antes de requerir reemplazo

La marca coreana menciona que muchos vehículos conservan entre 80% y 85% de su capacidad original después de ocho años de operación.

Tal comportamiento ha permitido que los fabricantes ofrezcan garantías cada vez más amplias.

Actualmente, la mayoría de las marcas garantiza al menos 70% de la capacidad original durante ocho años, o bien hasta alcanzar determinados límites de kilometraje.

Algunos programas de cobertura llegan a 160,000 kilómetros, una distancia equivalente a varios años de uso cotidiano para la mayoría de los conductores.

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Qué hábitos ayudan a prolongar la vida útil de una batería

Entre los factores que más afectan su durabilidad aparecen las cargas frecuentes al 100%, una práctica que incrementa el estrés químico interno de las celdas cuando se repite constantemente.

Uso excesivo de estaciones de carga ultrarrápida también puede influir debido al calor adicional que se genera durante el proceso.

Periodos prolongados con niveles de energía inferiores al 20% representan otro factor de riesgo para la degradación prematura.

Conducción agresiva, aceleraciones constantes y frenadas bruscas completan la lista de hábitos que pueden reducir la vida útil del sistema.

Por esa razón, muchos fabricantes recomiendan mantener la batería habitualmente dentro de un rango de carga de entre 20% y 80%, considerado el escenario más favorable para preservar su capacidad durante más tiempo.

Con información de Tzuara De Luna.

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Autos eléctricos Movilidad eléctrica

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