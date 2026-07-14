Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Estos Nissan pueden obtener el holograma 00 dos veces y circular diario en CDMX y Edomex

La lista oficial incluye desde sedanes compactos hasta SUVs. Sin embargo, no todos los modelos reciben el mismo beneficio y algunos tienen restricciones según versión y año modelo.
mar 14 julio 2026 11:42 AM
Añadir Expansión en Google
autos-nissan-holograma-00-dos-veces
No todos los vehículos tienen acceso a los mismos beneficios dentro del programa de verificación ambiental. Una lista oficial de la Sedema muestra qué modelos de Nissan pueden obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones (nissan.com.mx)

Circular todos los días en la Ciudad de México y el Estado de México es una de las ventajas más valoradas por quienes compran un auto nuevo. Sin embargo, no todos los vehículos tienen acceso al mismo esquema de verificación ambiental.

Una lista oficial de la Secretaría del Medio Ambiente revela qué modelos Nissan pueden obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones y cuáles están limitados a recibirlo una sola vez, dependiendo de sus características mecánicas y año modelo.

Publicidad

Los Nissan que pueden obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones

De acuerdo con la lista oficial de la Secretaría del Medio Ambiente, todos los vehículos incluidos en este apartado utilizan motores de gasolina y pueden acceder al beneficio del holograma 00 hasta en dos ocasiones, siempre y cuando pasen las pruebas en el vereficentro.

Modelo 2024

Altima

- Motor: 2.5 litros
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 2,488 cc

Altima 2.0L CVT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,997 cc

Kicks 1.6L MT/CVT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc

March 1.6L MT/AT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc

Sentra 2.0L MT/CVT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,997 cc

V-Drive 1.6L MT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc

Versa 1.6L MT/CVT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc

Modelo 2025

Kicks 1.6L MT/CVT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc

Kicks 2.0L CVT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,997 cc
- Aplica hasta modelo 2026

Magnite 1.0L MT/CVT

- Cilindros: 3
- Cilindrada: 999 cc
- Aplica hasta modelo 2026

March 1.6L MT/AT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc

Sentra 2.0L MT/CVT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,997 cc

V-Drive 1.6L MT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc

Versa 1.6L MT/CVT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc
- Aplica hasta modelo 2026

Modelo 2026

March 1.6L MT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc

Sentra 2.0L CVT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,997 cc

V-Drive 1.6L MT

- Cilindros: 4
-Cilindrada: 1,598 cc

Modelo 2027

Kait 1.6L CVT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc

autos-exentos-hoy-no-circula-como-obtener-00-cdmx
CDMX

Los autos exentos del Hoy No Circula: quiénes pueden circular todos los días y cómo obtener la 00 en CDMX

Los Nissan que solo pueden obtener el holograma 00 una vez

La misma lista de la Secretaría del Medio Ambiente identifica modelos que sí pueden acceder al holograma 00, pero únicamente en una ocasión. Después deberán incorporarse al esquema de verificación correspondiente.

Modelo 2025

Armada 4x2

- Cilindros: 8
- Cilindrada: 5,552 cc

Frontier Doble Cabina 4x2 MT/AT 2.5L

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 2,488 cc

Frontier Doble Cabina 4x4 2.5L AT

- Cilindros: 4
- Cilindrada: 2,488 cc
- Aplica hasta modelo 2026

Frontier V6 PRO-4X 3.8L

- Cilindros: 6
- Cilindrada: 3,799 cc
- Aplica hasta modelo 2026

Publicidad

NP300 Cabina Sencilla 4x2 MT 2.5L

- Cilindros: 4

- Cilindrada: 2,488 cc

- Aplica hasta modelo 2026

Pathfinder 3.5L

- Cilindros: 6

- Cilindrada: 3,498 cc

Pathfinder 3.5L 4WD

- Cilindros: 6

- Cilindrada: 3,498 cc

Urvan Panel Wide 2.5L

- Cilindros: 4

- Cilindrada: 2,488 cc

- Aplica hasta modelo 2026

Urvan Pasajeros Wide/Narrow 2.5L

- Cilindros: 4

- Cilindrada: 2,488 cc

- Aplica hasta modelo 2026

X-Trail 2ROW 2.5L

- Cilindros: 4

- Cilindrada: 2,488 cc

- Aplica hasta modelo 2027

X-Trail 3ROW 2.5L

- Cilindros: 4

- Cilindrada: 2,488 cc

- Aplica hasta modelo 2027

Nissan Z 3.0L AT/MT

- Cilindros: 6

- Cilindrada: 2,997 cc

- Aplica hasta modelo 2026

Modelo 2026

Pathfinder 3.5L

- Cilindros: 6

- Cilindrada: 3,498 cc

Pathfinder 3.5L 4WD

- Cilindros: 6

- Cilindrada: 3,498 cc

olinia-vs-autos-electricos-baratos-jac-e10x-geely-ex2
Empresas

Olinia vs. los autos eléctricos más baratos del mercado: lo que ofrecen el JAC E10X y el Geely EX2

Paso a paso para obtener el holograma "00" en CDMX

El trámite comienza con la generación de una cita y continúa con la presentación del vehículo y los documentos requeridos. Para evitar contratiempos, el procedimiento debe realizarse de la siguiente manera:

1. Genera tu cita en línea

Ingresa tus datos en el sistema oficial de citas para verificentros: citasverificentros.cdmx.gob.mx

Las unidades de todas las entidades federativas pueden verificar en la Ciudad de México, excepto las matriculadas en el Estado de México.

Antes de elegir fecha y horario, revisa que los datos del vehículo, la placa y la información del propietario estén correctamente capturados.

2. Reúne todos los documentos

El día de la cita debes presentar:

- Identificación oficial

- Comprobante de la última verificación

- Comprobante de pago de la multa por verificación vehicular, cuando corresponda

- Tarjeta de circulación

- Copia de la factura, cuando se trate de un vehículo nuevo

Publicidad

3. Llega con anticipación al verificentro

Acude 15 minutos antes del horario asignado. Llegar con anticipación permite completar el registro y evita perder la cita por retrasos.

También debes asegurarte de que la matrícula, el número de serie y el resto de la información del vehículo coincidan con los documentos presentados.

Los vehículos a gasolina, gas natural, gas LP e híbridos pueden obtener el holograma 00 si cumplen con límites de emisiones equivalentes a las normas Tier 2 Bin 5 de Estados Unidos o Euro 5 de Europa, estándares que establecen niveles máximos de contaminantes permitidos, y además aprueban la verificación ambiental correspondiente.

Cómo conseguir el holograma 00 en el Estado de México

1. Ingresa a citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/

2. Selecciona "registro de cita para vehículo particular" seguido de "registro de cita".

3. Ingresa los datos de tu vehículo y presiona en siguiente.

4. Elige el vereficentro más cercano y agenda la cita.

5. Debes imprimir el la ficha y presentarla en el módulo al momento de comenzar con el trámite.

Tags

Nissan Automóviles automóviles, movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad