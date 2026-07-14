Los Nissan que pueden obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones
De acuerdo con la lista oficial de la Secretaría del Medio Ambiente, todos los vehículos incluidos en este apartado utilizan motores de gasolina y pueden acceder al beneficio del holograma 00 hasta en dos ocasiones, siempre y cuando pasen las pruebas en el vereficentro.
Modelo 2024
Altima
- Motor: 2.5 litros
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 2,488 cc
Altima 2.0L CVT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,997 cc
Kicks 1.6L MT/CVT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc
March 1.6L MT/AT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc
Sentra 2.0L MT/CVT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,997 cc
V-Drive 1.6L MT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc
Versa 1.6L MT/CVT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc
Modelo 2025
Kicks 1.6L MT/CVT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc
Kicks 2.0L CVT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,997 cc
- Aplica hasta modelo 2026
Magnite 1.0L MT/CVT
- Cilindros: 3
- Cilindrada: 999 cc
- Aplica hasta modelo 2026
March 1.6L MT/AT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc
Sentra 2.0L MT/CVT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,997 cc
V-Drive 1.6L MT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc
Versa 1.6L MT/CVT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc
- Aplica hasta modelo 2026
Modelo 2026
March 1.6L MT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc
Sentra 2.0L CVT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,997 cc
V-Drive 1.6L MT
- Cilindros: 4
-Cilindrada: 1,598 cc
Modelo 2027
Kait 1.6L CVT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 1,598 cc
Los Nissan que solo pueden obtener el holograma 00 una vez
La misma lista de la Secretaría del Medio Ambiente identifica modelos que sí pueden acceder al holograma 00, pero únicamente en una ocasión. Después deberán incorporarse al esquema de verificación correspondiente.
Modelo 2025
Armada 4x2
- Cilindros: 8
- Cilindrada: 5,552 cc
Frontier Doble Cabina 4x2 MT/AT 2.5L
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 2,488 cc
Frontier Doble Cabina 4x4 2.5L AT
- Cilindros: 4
- Cilindrada: 2,488 cc
- Aplica hasta modelo 2026
Frontier V6 PRO-4X 3.8L
- Cilindros: 6
- Cilindrada: 3,799 cc
- Aplica hasta modelo 2026