Los electores en EU rechazan a Trump, pero a los demócratas les cuesta capitalizarlo

Sin embargo, estos resultados están lejos de anticipar una “ola azul” para los demócratas, que les permita controlar ampliamente el Congreso, y así, poder ofrecer una oposición fuerte a las políticas del republicano.

Un presidente altamente impopular

De acuerdo con la encuesta más reciente del Pew Research Center, el 64% de los estadounidenses desaprueban el mandato de Donald Trump, frente a un 34% que aún aprueba su gestión. Se trata del punto más bajo en su gobierno.

El presidente es evaluado de manera pobre en el tema que más preocupa a los votantes: la economía. Un 60% de los encuestados dicen que las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones del país, un aumento respecto al 52% que opinaba lo mismo en enero de 2026.

El mandatario tampoco recibe buenas evaluaciones en temas como migración, servicios de salud y política exterior. Su decisión de iniciar la guerra de Irán a finales de febrero tuvo la aprobación más baja de cualquier guerra en la historia de Estados Unidos y aún es una de las guerras más impopulares.

Aunque Trump ha retenido ampliamente el apoyo entre los republicanos (un 69% de sus partidarios aprueba su gestión), su índice de aprobación ha disminuido entre los votantes independientes y latinos, dos grupos demográficos clave que fueron cruciales para la elección de Trump hace dos años.

Los demócratas no tienen el camino libre

El control del Congreso se definirá por unos pocos asientos, que los republicanos pueden perder por el rechazo a las políticas de Trump.

“Para controlar la Cámara, los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños, y en el Senado, cuatro escaños. Según mis cálculos de las seis elecciones intermedias de este siglo, el partido del presidente ha perdido un promedio de 27 escaños en la Cámara y tres escaños en el Senado”, escribió Bruce Wolpe, miembro senior no residente del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de Sídney, en un artículo para The Conversation.