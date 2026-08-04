Los electores en EU rechazan a Trump, pero a los demócratas les cuesta capitalizarlo

Sin embargo, los demócratas muestran dificultades para convertir la desaprobación generalizada del segundo mandato de Trump en apoyo suficiente para sus candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado.
De acuerdo con la encuesta del Pew Center, la parte de los votantes registrados que desaprueban a Trump, pero no fuertemente (12%), está dividida en sus preferencias a mitad de período: 31% detrás de los republicanos, 31% detrás de los demócratas.
Muchos de ellos, un 28%, dicen que no están seguros, mientras que el 10% respalda a "otro candidato".
Los demócratas no reciben una buena evaluación en la política económica, el tema que más preocupa a los votantes. La encuesta muestra que 37% de los encuestados están de acuerdo con el Partido Demócrata, frente a un 36% que dice que está de acuerdo con los republicanos.
Las carreras clave
Los republicanos han estado relativamente seguros de su posición para mantener el control del Senado. Los escaños para las elecciones este año son en su mayoría en los estados que votaron por Trump.
Eso les da a los demócratas un camino muy estrecho para ganar el control del Senado a través de estados como Texas, Ohio, Alaska, Maine y Carolina del Norte.
Los republicanos pueden permitirse perder cuatro escaños y aún así mantener el control del Senado con el voto decisivo del vicepresidente JD Vance.
Tanto en Ohio como en Carolina del Norte, los candidatos demócratas son políticos populares, el exsenador Sherrod Brown y el exgobernador Roy Cooper, y les está yendo bien en las encuestas. En Alaska, el titular republicano Dan Sullivan se enfrenta a una exmiembro de la Cámara de Representantes muy respetada, Mary Peltola.
La senadora republicana Susan Collins también parece muy vulnerable en Maine, de tendencia demócrata, aunque el presunto candidato demócrata, Graham Platner, ha sido acechado por algunas controversias últimamente.
La carrera que podría decidir el Senado, sin embargo, es en Texas, repentinamente competitivo, un estado que no ha elegido a un demócrata para el Senado en 38 años.
Trump instó con éxito a los republicanos a apoyar al controvertido ex fiscal general, Ken Paxton, por encima del veterano titular John Cornyn en las primarias.
Paxton, que anteriormente ha sido acusado de cargos de fraude de valores y destituido por la legislatura de Texas, ahora se enfrentará a la estrella política en ascenso James Talarico, un demócrata cristiano progresista. Talarico lidera en algunas encuestas.
El escaño de Michigan también debe preocuparle a los demócratas. El candidato republicano, el exmiembro de la Cámara de Representantes Mike Rogers, está dirigiendo su segunda campaña para el Senado allí después de perder por menos de 20,000 votos hace dos años. El candidato demócrata será decidido en las primarias de agosto.