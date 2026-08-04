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Los electores en EU rechazan a Trump, pero a los demócratas les cuesta capitalizarlo

La desaprobación del presidente alcanza su peor nivel, pero el rechazo a su gestión aún no se traduce en una ventaja suficiente para que la oposición recupere el Congreso.
mar 04 agosto 2026 05:55 AM
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla después de firmar una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de agosto de 2026.
Un 60% de los votantes dicen que las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones del país. (FOTO: JIM WATSON/AFP)

Las opiniones sobre el desempeño del presidente Donald Trump se han convertido en el factor más importante para definir las elecciones intermedias de noviembre de este año, en las que se elegirá toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

La oposición lleva una ventaja. De acuerdo con el promedio de encuestas de Real Clear Politics, el partido demócrata encabeza las preferencias de las elecciones intermedias, con un 48.1% de la intención de voto, una ventaja de 6.9 puntos en comparación con los republicanos.

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Sin embargo, estos resultados están lejos de anticipar una “ola azul” para los demócratas, que les permita controlar ampliamente el Congreso, y así, poder ofrecer una oposición fuerte a las políticas del republicano.

Un presidente altamente impopular

De acuerdo con la encuesta más reciente del Pew Research Center, el 64% de los estadounidenses desaprueban el mandato de Donald Trump, frente a un 34% que aún aprueba su gestión. Se trata del punto más bajo en su gobierno.

El presidente es evaluado de manera pobre en el tema que más preocupa a los votantes: la economía. Un 60% de los encuestados dicen que las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones del país, un aumento respecto al 52% que opinaba lo mismo en enero de 2026.

El mandatario tampoco recibe buenas evaluaciones en temas como migración, servicios de salud y política exterior. Su decisión de iniciar la guerra de Irán a finales de febrero tuvo la aprobación más baja de cualquier guerra en la historia de Estados Unidos y aún es una de las guerras más impopulares.

Aunque Trump ha retenido ampliamente el apoyo entre los republicanos (un 69% de sus partidarios aprueba su gestión), su índice de aprobación ha disminuido entre los votantes independientes y latinos, dos grupos demográficos clave que fueron cruciales para la elección de Trump hace dos años.

Los demócratas no tienen el camino libre

El control del Congreso se definirá por unos pocos asientos, que los republicanos pueden perder por el rechazo a las políticas de Trump.

“Para controlar la Cámara, los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños, y en el Senado, cuatro escaños. Según mis cálculos de las seis elecciones intermedias de este siglo, el partido del presidente ha perdido un promedio de 27 escaños en la Cámara y tres escaños en el Senado”, escribió Bruce Wolpe, miembro senior no residente del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de Sídney, en un artículo para The Conversation.

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Sin embargo, los demócratas muestran dificultades para convertir la desaprobación generalizada del segundo mandato de Trump en apoyo suficiente para sus candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado.

De acuerdo con la encuesta del Pew Center, la parte de los votantes registrados que desaprueban a Trump, pero no fuertemente (12%), está dividida en sus preferencias a mitad de período: 31% detrás de los republicanos, 31% detrás de los demócratas.

Muchos de ellos, un 28%, dicen que no están seguros, mientras que el 10% respalda a "otro candidato".

Los demócratas no reciben una buena evaluación en la política económica, el tema que más preocupa a los votantes. La encuesta muestra que 37% de los encuestados están de acuerdo con el Partido Demócrata, frente a un 36% que dice que está de acuerdo con los republicanos.

Las carreras clave

Los republicanos han estado relativamente seguros de su posición para mantener el control del Senado. Los escaños para las elecciones este año son en su mayoría en los estados que votaron por Trump.

Eso les da a los demócratas un camino muy estrecho para ganar el control del Senado a través de estados como Texas, Ohio, Alaska, Maine y Carolina del Norte.

Los republicanos pueden permitirse perder cuatro escaños y aún así mantener el control del Senado con el voto decisivo del vicepresidente JD Vance.

Tanto en Ohio como en Carolina del Norte, los candidatos demócratas son políticos populares, el exsenador Sherrod Brown y el exgobernador Roy Cooper, y les está yendo bien en las encuestas. En Alaska, el titular republicano Dan Sullivan se enfrenta a una exmiembro de la Cámara de Representantes muy respetada, Mary Peltola.

La senadora republicana Susan Collins también parece muy vulnerable en Maine, de tendencia demócrata, aunque el presunto candidato demócrata, Graham Platner, ha sido acechado por algunas controversias últimamente.

La carrera que podría decidir el Senado, sin embargo, es en Texas, repentinamente competitivo, un estado que no ha elegido a un demócrata para el Senado en 38 años.

Trump instó con éxito a los republicanos a apoyar al controvertido ex fiscal general, Ken Paxton, por encima del veterano titular John Cornyn en las primarias.

Paxton, que anteriormente ha sido acusado de cargos de fraude de valores y destituido por la legislatura de Texas, ahora se enfrentará a la estrella política en ascenso James Talarico, un demócrata cristiano progresista. Talarico lidera en algunas encuestas.

El escaño de Michigan también debe preocuparle a los demócratas. El candidato republicano, el exmiembro de la Cámara de Representantes Mike Rogers, está dirigiendo su segunda campaña para el Senado allí después de perder por menos de 20,000 votos hace dos años. El candidato demócrata será decidido en las primarias de agosto.

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Donald Trump Partido Republicano Partido Demócrata

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