Los derechos de las audiencias buscan establecer reglas para que los medios distingan con claridad entre publicidad, información noticiosa y opinión, además de crear mecanismos para que las personas usuarias presenten quejas cuando consideren que sus derechos fueron vulnerados.

Desde el 27 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sometió a consulta pública el proyecto de lineamientos que regulará esta materia. De aprobarse, sustituirá a las disposiciones emitidas por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en diciembre de 2024.

Entre las obligaciones previstas se encuentra que cada concesionario cuente con un Código de Ética y con una persona Defensora de las Audiencias, responsable de velar por el respeto de estos derechos.

El proyecto también establece que los concesionarios deberán atender, en un plazo máximo de 20 días hábiles, las quejas y recomendaciones relacionadas con los contenidos que difundan. En caso de incumplimiento, contempla sanciones que van de 0.01% a 1% de los ingresos acumulables de los concesionarios.

Riesgos para los medios críticos

TV Azteca aseguró a Expansión que una de sus principales preocupaciones es que el proyecto modifique el modelo previsto por la Ley, al ampliar las facultades de la autoridad para intervenir en decisiones editoriales, revisar las determinaciones de los Defensores de las Audiencias e iniciar procedimientos que podrían derivar en sanciones a medios críticos.

Para la televisora del empresario Ricardo Salinas Pliego los derechos de las audiencias deben garantizar la libertad de las personas para elegir los contenidos y medios que consumen, sin convertirse en un mecanismo que permita una mayor intervención del Estado en las decisiones editoriales de los medios.

"Lo primero de esos derechos es la libertad de los mexicanos para decidir qué ver, qué escuchar y en qué medios confiar. Nuestro compromiso es con un periodismo libre, crítico e independiente”, aseguró la televisora en una respuesta escrita.

La postura de la televisora cobra relevancia en un contexto de creciente confrontación con el gobierno federal. Tras mantener inicialmente una relación cercana con la administración de Andrés Manuel López Obrador, el vínculo se deterioró por las diferencias relacionadas con los litigios fiscales de empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego.