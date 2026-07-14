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Volaris ofrecerá internet satelital de Starlink en sus vuelos a partir de 2027

La aerolínea incorporará el servicio de internet satelital de Starlink en mas de 150 aviones Airbus A320 y A321 desde 2027 para ofrecer wifi en vuelos de Mexico, Costa Rica y El Salvador.
mar 14 julio 2026 10:14 AM
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Con esto, la aerolínea se convertiría en la primera con base en México, Costa Rica y El Salvador, en ofrecer este servicio. (Volaris)

Volaris incorporará el servicio de internet satelital de Starlink, la red desarrollada por SpaceX, en toda su flota de aeronaves Airbus A320 y A321 a partir de 2027, con lo que se convertirá en la primera aerolínea con base en México, Costa Rica y El Salvador en ofrecer esta conectividad a sus pasajeros.

La aerolínea informó que el despliegue abarcará más de 150 aeronaves y permitirá a los usuarios acceder a internet de alta velocidad durante todo el vuelo mediante un sistema administrado directamente por Starlink.

Como parte del acuerdo, Starlink suministrará su red satelital de órbita terrestre baja (LEO), una tecnología diseñada para ofrecer alta velocidad y baja latencia, con capacidad para soportar servicios de streaming, mensajería, videollamadas y herramientas de productividad durante el trayecto.

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El anuncio forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Indigo Partners, firma de inversión que agrupa a varias aerolíneas de bajo costo alrededor del mundo y que busca extender esta tecnología a toda su cartera.

“Con la incorporación de Starlink, las aerolíneas de nuestro portafolio podrán ofrecer conectividad confiable y de alta velocidad a bordo”, afirmó Bill Franke, managing partner de Indigo Partners. Añadió que esta iniciativa busca elevar la experiencia de viaje para los pasajeros de Wizz Air, Frontier Airlines, Volaris, JetSMART y Cebu Pacific.

En conjunto, las cinco aerolíneas prevén instalar el sistema en más de 1,000 aeronaves, lo que representa una de las mayores iniciativas globales para incorporar conectividad satelital de nueva generación en vuelos comerciales.

Además de Volaris, el programa contempla la integración de Starlink en Frontier Airlines en Estados Unidos, Wizz Air en Europa, JetSMART en Sudamérica y Cebu Pacific en Filipinas.

La conectividad estará disponible mediante la red de órbita baja de Starlink, una infraestructura que reduce la latencia frente a los sistemas satelitales tradicionales y permite una experiencia similar a la de una conexión terrestre para actividades que requieren mayor ancho de banda.

Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris, señaló que la incorporación del servicio permitirá que los pasajeros permanezcan conectados durante todo el vuelo.

“Nuestros clientes podrán usar su servicio de streaming, hacer videollamadas, escuchar música o trabajar conectados desde el despegue hasta el aterrizaje”, indicó el directivo. Agregó que esta incorporación refleja que el modelo de ultra bajo costo puede evolucionar al mismo ritmo que las expectativas de los viajeros.

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