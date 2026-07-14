El anuncio forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Indigo Partners, firma de inversión que agrupa a varias aerolíneas de bajo costo alrededor del mundo y que busca extender esta tecnología a toda su cartera.

“Con la incorporación de Starlink, las aerolíneas de nuestro portafolio podrán ofrecer conectividad confiable y de alta velocidad a bordo”, afirmó Bill Franke, managing partner de Indigo Partners. Añadió que esta iniciativa busca elevar la experiencia de viaje para los pasajeros de Wizz Air, Frontier Airlines, Volaris, JetSMART y Cebu Pacific.

En conjunto, las cinco aerolíneas prevén instalar el sistema en más de 1,000 aeronaves, lo que representa una de las mayores iniciativas globales para incorporar conectividad satelital de nueva generación en vuelos comerciales.

Además de Volaris, el programa contempla la integración de Starlink en Frontier Airlines en Estados Unidos, Wizz Air en Europa, JetSMART en Sudamérica y Cebu Pacific en Filipinas.

La conectividad estará disponible mediante la red de órbita baja de Starlink, una infraestructura que reduce la latencia frente a los sistemas satelitales tradicionales y permite una experiencia similar a la de una conexión terrestre para actividades que requieren mayor ancho de banda.

Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris, señaló que la incorporación del servicio permitirá que los pasajeros permanezcan conectados durante todo el vuelo.

“Nuestros clientes podrán usar su servicio de streaming, hacer videollamadas, escuchar música o trabajar conectados desde el despegue hasta el aterrizaje”, indicó el directivo. Agregó que esta incorporación refleja que el modelo de ultra bajo costo puede evolucionar al mismo ritmo que las expectativas de los viajeros.